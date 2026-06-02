Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ φέρεται να οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και να αντέδρασε επιθετικά απέναντι στους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο.

Τι συνέβη με τον παίκτη της ΑΕΚ

Μετά την επέμβαση των αστυνομικών, ο καλαθοσφαιριστής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση και απειλή, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

Σημειώνεται πως το βράδυ της Δευτέρας είχε προηγουμένως πραγματοποιηθεί το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ομάδας σε εστιατόρια της Βάρκιζας, με αφορμή την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας για τη φετινή σεζόν.