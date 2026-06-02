Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η απόφαση να ανοίξετε την πόρτα του σπιτιού σας και να υποδεχτείτε έναν ενήλικο σκύλο στο σπίτι είναι μια πράξη γεμάτη αγάπη.

Ωστόσο, ο σκυλάκος, μπορεί να παρουσιάσει συμπεριφορές που δεν περνούσαν από το μυαλό σας.

«Φέρεται παράξενα ο ενήλικος σκύλος μέσα στο σπίτι που μόλις υιοθετήσετε; Να ξέρετε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό», καθησυχάζει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Πολλοί κηδεμόνες, που μόλις υιοθέτησαν έναν ενήλικο σκύλο, όπως λέει, αρχίζουν να ανησυχούν γιατί δεν τρώει, κρύβεται ή φαίνεται αποστασιοποιημένος. Και τότε αμέσως σκέφτονται: «Μήπως κάτι δεν πάει καλά;»

Όλες αυτές οι συμπεριφορές του έχουν εξήγηση. Ο σκύλος βρέθηκε ξαφνικά σε ένα άγνωστο περιβάλλον, με άγνωστους ανθρώπους χωρίς να …τον ενημερώσει κανείς. Φυσικά και χρειάζεται χρόνο, τονίζει η κυρία Κυπριανίδη, για να προσαρμοστεί στη νέα του καθημερινότητα.

Η σχέση μεταξύ κηδεμόνα και ενήλικου σκύλου «χτίζεται» αργά, με υπομονή και κατανόηση

Υπάρχει ένας κανόνας, ενημερώνει η εκπαιδεύτρια, που κάθε οικογένεια, η οποία υιοθετεί έναν σκύλο, θα πρέπει να γνωρίζει. Είναι ο « Κανόνας των 3».

Αυτός ο κανόνας εξηγεί, πώς μπορεί να αντιδρά ο σκύλος τις πρώτες 3 ημέρες, τις 3 εβδομάδες και τους 3 μήνες από την υιοθεσία του.

Οι πρώτες 3 ημέρες του ενήλικου σκύλου

Ο σκύλος, περιγράφει η κυρία Κυπριανίδη, είναι στρεσαρισμένος, αποπροσανατολισμένος. Έχουν αλλάξει τα πάντα ξαφνικά: μυρωδιές, ήχοι, πρόσωπα, ρουτίνα. Μπορεί να μην τρώει, να κρύβεται, να φαίνεται «παγωμένος» ή ακόμα και να μην τον ακούσετε καθόλου να γαβγίζει.

Αυτό που χρειάζεται αυτές τις ημέρες είναι απλό: ησυχία, σταθερή ρουτίνα και έναν ζεστό, ασφαλή δικό του χώρο.

Μην τον πιέζετε με αγκαλιές και μην καλείτε όλους τους φίλους σας για να τον γνωρίσουν. Αφήστε τον να «αναπνεύσει», δώστε του τον χρόνο του.

Οι πρώτες 3 εβδομάδες

«Σιγά – σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει που βρίσκεται. Μαθαίνει τη ρουτίνα σας, τις κινήσεις σας, τον ρυθμό του σπιτιού. Τα πράγματα αρχίζουν να αποκτούν νόημα γι’ αυτόν», αναφέρει η κυρία Κυπριανίδη.

Όμως, τονίζει η ειδικός, μπορεί σε αυτό το στάδιο να αρχίσει να δοκιμάζει τα όριά σας και αυτό είναι καλό σημάδι! Σημαίνει ότι αισθάνεται αρκετά ασφαλής, ώστε να εκφραστεί. Μην τον αποπαίρνετε και μην τον μαλώνετε, αλλά καθοδηγήστε τον ήρεμα και ξεκινήστε την εκπαίδευση με συνέπεια και θετική επιβράβευση.

Οι πρώτοι 3 μήνες

Μετά από 3 μήνες, έχει πλέον μάθει τη ρουτίνα, εμπιστεύεται, χαλαρώνει. Η προσωπικότητά του, επισημαίνει η κυρία Κυπριανίδη, αρχίζει να ξεδιπλώνεται και, πολλές φορές, είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που είδατε τις πρώτες ημέρες.

Ίσως σας εκπλήξει με την παιχνιδιάρικη, σκανταλιάρικη διάθεσή του, με την τρυφερότητά του. Αυτή είναι η στιγμή, που βλέπετε τον πραγματικό σας σκύλο.

Ο ενήλικος σκύλος θέλει τον χρόνο του

Η σχέση μεταξύ κηδεμόνα και ενήλικου σκύλου «χτίζεται» αργά, με υπομονή και κατανόηση.



Ένας ενήλικος σκύλος που υιοθετείται, εξηγεί η εκπαιδεύτρια, είναι πολύ δύσκολο να σας εμπιστευτεί από την πρώτη στιγμή. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται βήμα – βήμα με σταθερότητα και συνέπεια.

Ολοκληρώνοντας, η κυρία Κυπριανίδη λέει: «Ο σκύλος σας δεν ξέρει ακόμα ότι ήρθε για να μείνει. Εσείς όμως, ξέρετε. Δώστε του χρόνο να το καταλάβει και εκείνος!».

⃰ Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις, όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από το Centre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: «Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».