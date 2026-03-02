Ένας σκύλος δεν γαβγίζει εάν δεν υπάρχει λόγος. Το γάβγισμα είναι ένας τρόπος έκφρασης.

«Από τους βασικούς τρόπους επικοινωνίας του σκύλου είναι το γάβγισμα. Δεν αποτελεί από μόνο του πρόβλημα ούτε ένδειξη «κακής συμπεριφοράς». Αντιθέτως, είναι μια φυσιολογική αντίδραση, που αποκτά σημασία μόνο όταν εξεταστεί στο σωστό πλαίσιο», επισημαίνει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Δηλαδή, πρέπει να εξετάσουμε πότε συμβαίνει, με ποια ένταση και για ποιο λόγο.

Σε πολλές περιπτώσεις, το γάβγισμα διατηρείται, επειδή ανταμείβεται άθελά μας

Στην καθημερινή συμβίωση ανθρώπου και σκύλου, το γάβγισμα, συχνά, παρερμηνεύεται, λέει η κα Μοσχολιού και αντί να αναζητείται η αιτία, επιχειρείται η καταστολή του.

Ωστόσο, αν δεν κατανοήσουμε τον λόγο που οδηγεί τον σκύλο να γαβγίζει, καμία παρέμβαση δεν μπορεί να είναι ουσιαστική.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι αιτίες που ένας σκύλος γαβγίζει;

Σύμφωνα με την κα Μοσχολιού είναι πέντε.

1. Ο σκύλος διακατέχεται από φόβο

Πολλοί σκύλοι γαβγίζουν, επειδή νιώθουν ανασφάλεια. Άγνωστοι άνθρωποι, ξαφνικοί θόρυβοι ή απρόβλεπτες καταστάσεις, μπορεί να τούς δημιουργούν ένταση, την οποία εκφράζουν φωνητικά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το γάβγισμα δεν είναι επιθετικότητα, αλλά προσπάθεια διαχείρισης του φόβου.

Η τιμωρία ή οι φωνές δεν μειώνουν την ανασφάλεια, συχνά, την ενισχύουν.

Ο σκύλος χρειάζεται σταθερότητα, καθοδήγηση και σταδιακή εξοικείωση με ό,τι τον δυσκολεύει.

2. Γάβγισμα = Ενθουσιασμός

Το γάβγισμα, μπορεί να εμφανίζεται σε στιγμές χαράς, όπως κατά την επιστροφή του κηδεμόνα στο σπίτι ή πριν από μια δραστηριότητα, που ο σκύλος απολαμβάνει.

Πρόκειται για συναισθηματική αποφόρτιση.

Η ανθρώπινη υπερδιέγερση, όπως έντονες φωνές ή απότομες κινήσεις, συντηρεί αυτή την ένταση.

Η ήρεμη παρουσία και η αναμονή μέχρι να ηρεμήσει ο σκύλος, βοηθούν στη σταδιακή αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του.

3. Έλλειψη κάλυψης αναγκών

Ένας σκύλος που δεν καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, σωματική και πνευματική εκτόνωση, θα αναζητήσει διέξοδο.

Το επίμονο γάβγισμα, συχνά, αποτελεί ένδειξη συσσωρευμένης ενέργειας και όχι ανυπακοή.

Η λύση δεν βρίσκεται στη διόρθωση της συμπεριφοράς, αλλά στην αναθεώρηση της καθημερινότητας του σκύλου.

Η ποιότητα της βόλτας και η ουσιαστική αλληλεπίδραση είναι καθοριστικοί παράγοντες.

4. Προειδοποίηση

Η ανάγκη του σκύλου να ειδοποιήσει για κάτι ασυνήθιστο που συμβαίνει στο περιβάλλον του είναι φυσιολογική.



Το ζητούμενο δεν είναι η πλήρης εξάλειψη αυτής της συμπεριφοράς, αλλά ο έλεγχός της.

Η αναγνώριση της προειδοποίησης και η ήρεμη καθοδήγηση, επιτρέπουν στον σκύλο να νιώσει ότι έγινε κατανοητός.

5. Όταν το γάβγισμα μαθαίνεται από εμάς

Σε πολλές περιπτώσεις, το γάβγισμα διατηρείται, επειδή ανταμείβεται άθελά μας.

Μια ματιά, μια λέξη ή οποιαδήποτε μορφή προσοχής, μπορεί να λειτουργήσουν ως ενίσχυση.

Ο σκύλος μαθαίνει μέσα από τη συνέπεια. Όταν η προσοχή δίνεται τη στιγμή της ηρεμίας και όχι της έντασης, η συμπεριφορά σταδιακά αλλάζει.

Η συμπεριφορά του σκύλου αλλάζει από τη δική μας στάση

Το γάβγισμα δεν είναι το πρόβλημα, υπογραμμίζει η κα Μοσχολιού, αλλά είναι το σύμπτωμα. Όταν αλλάζει η δική μας στάση και προσέγγιση, αλλάζει και η συμπεριφορά του σκύλου.

Τέλος, η κα Μοσχολιού τονίζει: «Η ουσιαστική εκπαίδευση ξεκινά πάντα από τον άνθρωπο και βασίζεται στην κατανόηση, στη συνέπεια και στον σεβασμό ως προς τις ανάγκες του ζώου».

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.