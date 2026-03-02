Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 08:34
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Πότε γαβγίζει ένας σκύλος – Με ποιον τρόπο ενισχύουμε το γάβγισμα
Pet Stories 02 Μαρτίου 2026, 10:00

Πότε γαβγίζει ένας σκύλος – Με ποιον τρόπο ενισχύουμε το γάβγισμα

Ο σκύλος όταν φτάνει στο σημείο να γαβγίσει, εκφράζει το πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή. Εμείς μπορούμε να βρούμε την αιτία;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Spotlight

Ένας σκύλος δεν γαβγίζει εάν δεν υπάρχει λόγος. Το γάβγισμα είναι ένας τρόπος έκφρασης.

«Από τους βασικούς τρόπους επικοινωνίας του σκύλου είναι το γάβγισμα. Δεν αποτελεί από μόνο του πρόβλημα ούτε ένδειξη «κακής συμπεριφοράς». Αντιθέτως, είναι μια φυσιολογική αντίδραση, που αποκτά σημασία μόνο όταν εξεταστεί στο σωστό πλαίσιο», επισημαίνει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Δηλαδή, πρέπει να εξετάσουμε πότε συμβαίνει, με ποια ένταση και για ποιο λόγο.

Σε πολλές περιπτώσεις, το γάβγισμα διατηρείται, επειδή ανταμείβεται άθελά μας

Όταν αλλάζει η δική μας στάση και προσέγγιση, αλλάζει και η συμπεριφορά του σκύλου

Στην καθημερινή συμβίωση ανθρώπου και σκύλου, το γάβγισμα, συχνά, παρερμηνεύεται, λέει η κα Μοσχολιού και αντί να αναζητείται η αιτία, επιχειρείται η καταστολή του.

Ωστόσο, αν δεν κατανοήσουμε τον λόγο που οδηγεί τον σκύλο να γαβγίζει, καμία παρέμβαση δεν μπορεί να είναι ουσιαστική.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι αιτίες που ένας σκύλος γαβγίζει;

Σύμφωνα με την κα Μοσχολιού είναι πέντε.

1. Ο σκύλος διακατέχεται από φόβο

Πολλοί σκύλοι γαβγίζουν, επειδή νιώθουν ανασφάλεια. Άγνωστοι άνθρωποι, ξαφνικοί θόρυβοι ή απρόβλεπτες καταστάσεις, μπορεί να τούς δημιουργούν ένταση, την οποία εκφράζουν φωνητικά.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το γάβγισμα δεν είναι επιθετικότητα, αλλά προσπάθεια διαχείρισης του φόβου.

Η τιμωρία ή οι φωνές δεν μειώνουν την ανασφάλεια, συχνά, την ενισχύουν.

Ο σκύλος χρειάζεται σταθερότητα, καθοδήγηση και σταδιακή εξοικείωση με ό,τι τον δυσκολεύει.

2. Γάβγισμα = Ενθουσιασμός

Το γάβγισμα, μπορεί να εμφανίζεται σε στιγμές χαράς, όπως κατά την επιστροφή του κηδεμόνα στο σπίτι ή πριν από μια δραστηριότητα, που ο σκύλος απολαμβάνει.
Πρόκειται για συναισθηματική αποφόρτιση.

Η ανθρώπινη υπερδιέγερση, όπως έντονες φωνές ή απότομες κινήσεις, συντηρεί αυτή την ένταση.
Η ήρεμη παρουσία και η αναμονή μέχρι να ηρεμήσει ο σκύλος, βοηθούν στη σταδιακή αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του.

3. Έλλειψη κάλυψης αναγκών

Ένας σκύλος που δεν καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, σωματική και πνευματική εκτόνωση, θα αναζητήσει διέξοδο.

Το επίμονο γάβγισμα, συχνά, αποτελεί ένδειξη συσσωρευμένης ενέργειας και όχι ανυπακοή.

Η λύση δεν βρίσκεται στη διόρθωση της συμπεριφοράς, αλλά στην αναθεώρηση της καθημερινότητας του σκύλου.

Η ποιότητα της βόλτας και η ουσιαστική αλληλεπίδραση είναι καθοριστικοί παράγοντες.

4. Προειδοποίηση

Η ανάγκη του σκύλου να ειδοποιήσει για κάτι ασυνήθιστο που συμβαίνει στο περιβάλλον του είναι φυσιολογική.


Το ζητούμενο δεν είναι η πλήρης εξάλειψη αυτής της συμπεριφοράς, αλλά ο έλεγχός της.

Η αναγνώριση της προειδοποίησης και η ήρεμη καθοδήγηση, επιτρέπουν στον σκύλο να νιώσει ότι έγινε κατανοητός.

5. Όταν το γάβγισμα μαθαίνεται από εμάς

Σε πολλές περιπτώσεις, το γάβγισμα διατηρείται, επειδή ανταμείβεται άθελά μας.
Μια ματιά, μια λέξη ή οποιαδήποτε μορφή προσοχής, μπορεί να λειτουργήσουν ως ενίσχυση.

Ο σκύλος μαθαίνει μέσα από τη συνέπεια. Όταν η προσοχή δίνεται τη στιγμή της ηρεμίας και όχι της έντασης, η συμπεριφορά σταδιακά αλλάζει.

Η συμπεριφορά του σκύλου αλλάζει από τη δική μας στάση

Το γάβγισμα δεν είναι το πρόβλημα, υπογραμμίζει η κα Μοσχολιού, αλλά είναι το σύμπτωμα. Όταν αλλάζει η δική μας στάση και προσέγγιση, αλλάζει και η συμπεριφορά του σκύλου.

Τέλος, η κα Μοσχολιού τονίζει: «Η ουσιαστική εκπαίδευση ξεκινά πάντα από τον άνθρωπο και βασίζεται στην κατανόηση, στη συνέπεια και στον σεβασμό ως προς τις ανάγκες του ζώου».

Η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.

Pet Stories
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Παρεξηγημένη συμπεριφορά 20.02.26

Γιατί ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους στο παιχνίδι;- Δεν είναι, συνήθως, αυτό που νομίζουμε

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
Μαζικές εξαφανίσεις 14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουβέιτ: Συνετρίβη αμερικανικό μαχητικό F-15 – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο 02.03.26

Συνετρίβη αμερικανικό μαχητικό F15 στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Μέχρι στιγμής στο Κουβέιτ ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και 32 έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 02.03.26 Upd: 09:02

Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
