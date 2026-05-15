Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκύλος: Ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοείτε και πότε χρειάζεται βοήθεια από επαγγελματία
Pet Stories 15 Μαΐου 2026, 10:00

Σκύλος: Ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοείτε και πότε χρειάζεται βοήθεια από επαγγελματία

Ο σκύλος, πριν εμφανίσει μια μη επιθυμητή συμπεριφορά στέλνει καθημερινά μικρά, «αθόρυβα» σημάδια.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αυτό το πλάσμα (ο σκύλος), επικοινωνεί διαρκώς μαζί σας με τη «γλώσσα του σώματός» του, η οποία φανερώνει τη συναισθηματική του κατάσταση.

Δυστυχώς, πολλοί κηδεμόνες σκύλων δεν γνωρίζουν να τη «διαβάζουν», έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται πότε ο σκύλος τους δεν μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις. Κι όταν δεν εισακούεται, φτάνει στο σημείο να εκδηλώσει έντονες συμπεριφορές.

«Πολλοί κηδεμόνες απευθύνονται σε επαγγελματία εκπαιδευτή μόνο όταν η κατάσταση έχει ήδη δυσκολέψει πολύ. Δηλαδή, όταν ο σκύλος γρυλίζει μέσα στο σπίτι, τραβάει ανεξέλεγκτα στη βόλτα, γαβγίζει ασταμάτητα, δεν μπορεί να μείνει μόνος του. Αλλά και η ένταση απέναντι σε ανθρώπους και άλλους σκύλους έχει πλέον γίνει μέρος της καθημερινότητας», αναφέρει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Αγησίλαος Τσάμπηρας.
Τότε, συνήθως, η εκπαίδευση, λέει ο εκπαιδευτής, έρχεται σαν η τελευταία λύση, όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν αποτύχει.
Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται στη συμβίωση με έναν σκύλο.

Η συμπεριφορά ενός σκύλου δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι

Υπάρχουν συμπεριφορές, που δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο σκύλος χρειάζεται σωστή καθοδήγηση

Η σωστή καθοδήγηση, επισημαίνει ο κύριος Τσάμπηρας, δεν θα έπρεπε να ξεκινά όταν η προβληματική συμπεριφορά έχει ήδη παγιωθεί. Θα έπρεπε να ξεκινά από τη στιγμή που ο σκύλος μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου.

Ο σκύλος δεν εμφανίζει μία συμπεριφορά ξαφνικά

«Πολύ συχνά ακούγονται φράσεις, όπως: «το ξεκίνησε ξαφνικά», «έτσι είναι ο χαρακτήρας του» ή «θα μεγαλώσει και θα περάσει». Είναι φράσεις, που καθησυχάζουν προσωρινά τον κηδεμόνα, αλλά τις περισσότερες φορές τον απομακρύνουν από την ουσία», υπογραμμίζει ο κύριος Τσάμπηρας.

Η συμπεριφορά ενός σκύλου, εξηγεί, δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι. Συνήθως, υπάρχουν σημάδια, μικρές ενδείξεις, επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις, που δείχνουν ότι κάτι δεν εξελίσσεται σωστά. Το θέμα είναι ότι πολλοί δεν τα αναγνωρίζουν εγκαίρως ή δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία.
Άλλες φορές πάλι, πιστεύουν ότι μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους την κατάσταση και βασίζονται σε αποσπασματικές πληροφορίες. Τις αντλούν από το Διαδίκτυο, από γνωστούς ή από άλλους κηδεμόνες σκύλων.

Όμως, η εμπειρική γνώμη ή μια συμβουλή, που ακούστηκε λογική δεν αρκεί πάντα για να «χτιστεί» σωστά η σχέση με έναν σκύλο.

Ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοείτε

Υπάρχουν συμπεριφορές, τονίζει ο κύριος Τσάμπηρας, που δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο σκύλος χρειάζεται σωστή καθοδήγηση και ότι ο κηδεμόνας δεν πρέπει να περιμένει άλλο.
Η επιθετικότητα προς ανθρώπους ή προς άλλους σκύλους είναι από τα πιο σοβαρά σημάδια.

Το ίδιο ισχύει και για το γρύλισμα μέσα στο σπίτι, ειδικά όταν εμφανίζεται σε καθημερινές καταστάσεις, που σχετίζονται με άγγιγμα, φαγητό, χώρο ή αντικείμενα.
Η κτητικότητα, δηλαδή η έντονη προστασία παιχνιδιών, τροφής ή σημείων του σπιτιού, δεν πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται σαν κάτι αθώο, επισημαίνει ο εκπαιδευτής.
Το υπερβολικό γάβγισμα, το άγχος αποχωρισμού, η δυσκολία του σκύλου να μείνει μόνος του, είναι συμπεριφορές που δεν λύνονται απλώς με τον χρόνο. Όπως και η γενικευμένη ανησυχία ή ένταση.

Το ίδιο ισχύει και για το έντονο τράβηγμα στη βόλτα, την αντιδραστικότητα στα ερεθίσματα, την άρνηση συνεργασίας και την πλήρη έλλειψη ορίων.
Όταν ένας σκύλος, διευκρινίζει ο κύριος Τσάμπηρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει με ηρεμία και σαφήνεια μέσα στην καθημερινότητα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο πρακτικό. Είναι σημάδι ότι λείπει το σωστό πλαίσιο.

Πώς θα προλάβετε να μην παγιωθούν συμπεριφορές

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζεται να κατανοήσει ο κηδεμόνας, τονίζει ο κύριος Τσάμπηρας, είναι ότι η έγκαιρη παρέμβαση κάνει τεράστια διαφορά. Όσο πιο νωρίς εντοπιστεί μια δυσκολία, τόσο πιο εύκολα μπορεί να δουλευτεί.

Όταν ο σκύλος είναι ακόμη μικρός ή όταν μια συμπεριφορά βρίσκεται στα πρώτα της στάδια, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο περιθώριο να «χτιστεί» σωστά η βάση της συνεργασίας. Μπορούν να μπουν όρια, να ξεκαθαρίσουν οι κανόνες, να δοθούν σωστά ερεθίσματα. Και να δημιουργηθεί μια καθημερινότητα που προλαμβάνει αντί να «τρέχει» πίσω από το πρόβλημα.

Αντίθετα, όταν ο κηδεμόνας περιμένει να φτάσει η κατάσταση στα όριά της, τότε η διαδικασία γίνεται πιο απαιτητική. Όχι επειδή ο σκύλος δεν μπορεί να βοηθηθεί. Αλλά επειδή η συμπεριφορά έχει ήδη ενισχυθεί μέσα από την επανάληψη και έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς του.

Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του επαγγελματία

Σύμφωνα με τον κύριο Τσάμπηρα, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο επαγγελματίας εκπαιδευτής χρειάζεται μόνο όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα προς διόρθωση. Αυτό, όμως, περιορίζει πολύ τον πραγματικό ρόλο της εκπαίδευσης.

Ο επαγγελματίας, κάνει ξεκάθαρο ο κύριος Τσάμπηρας, δεν είναι εκεί μόνο για να διαχειριστεί το δύσκολο στάδιο. Είναι εκεί για να κατευθύνει τον κηδεμόνα από νωρίς, να τον βοηθήσει να κατανοήσει τον σκύλο του. Να τού δείξει πώς να «χτίσει» σωστά όρια, πώς να επικοινωνεί καθαρά και πώς να δημιουργήσει ένα υγιές υπόβαθρο συνεργασίας.
Με άλλα λόγια, η σωστή εκπαίδευση δεν είναι η τελευταία λύση. Είναι πρόληψη, καθοδήγηση και ευθύνη.

Η πρόληψη είναι πάντα πιο δυνατή από τη διόρθωση

Ο σκύλος δεν χρειάζεται να φτάσει σε ακραίες συμπεριφορές, τονίζει ο εκπαιδευτής, για να ζητηθεί η βοήθεια ενός επαγγελματία. Χρειάζεται σωστή καθοδήγηση πριν τις ιδιαίτερες δυσκολίες, πριν η ένταση γίνει καθημερινότητα και πριν η σχέση με τον κηδεμόνα του αρχίσει να φθείρεται.
Όσο νωρίτερα τεθεί το σωστό πλαίσιο, τόσο πιο σταθερά «θεμέλια» μπαίνουν για το μέλλον.

Εν κατακλείδι, ο κύριος Τσάμπηρας λέει: «Το πιο ουσιαστικό τελικά είναι να μη ζητάμε βοήθεια, όταν όλα έχουν ήδη δυσκολέψει. Αλλά να επενδύουμε έγκαιρα σε μια σχέση, που θα βασίζεται στην κατανόηση, στη συνεργασία και στη σωστή καθοδήγηση».

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Αγησίλαος Τσάμπηρας

⃰ Ο κύριος Αγησίλαος Τσάμπηρας είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας.

Εξειδικεύεται στην προεκπαίδευση κουταβιών, στη βασική υπακοή και στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς.

Στόχος του είναι να διαμορφώνει μια ισορροπημένη καθημερινότητα για τον σκύλο και τον κηδεμόνα του.

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων και ιδρυτής του Think Like a Dog.

Facebook: Σκέψου σαν σκύλος

Instagram: agisilaos.tsampiras

TikTok: agisilaos_tsamp

LinkedIn: Agisilaos Tsampiras

Youtube: ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ @thinklikeadoggr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Economy
ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Pet Stories
Γιατί οι «δύσκολοι» σκύλοι δεν είναι αυτό που νομίζουμε – Ο μύθος της φυλής
Θέμα εμπιστοσύνης 14.05.26

Όταν η εκπαίδευση δεν είναι απλή υπόθεση: Οι «δύσκολοι» σκύλοι και οι άνθρωποί τους

Πολλοί σκύλοι κουβαλούν την ταμπέλα του «ανυπάκουου». Όμως, πίσω από κάθε άρνηση «κρύβεται», συνήθως, ένας κόσμος γεμάτος άγχος, φόβο και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Επίλυση προβλημάτων 09.05.26

Σκύλος και καταστροφές στο σπίτι: Το «κλειδί» που θα φέρει την ισορροπία

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Τζούλη Τούντα
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15.05.26

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Σύνταξη
«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»
Ποδόσφαιρο 15.05.26

«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»

Ο Εμπαπέ μίλησε για τους λόγους που έχει παραγκωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας πως ο Αρμπελόα τού ξεκαθάρισε πως δεν είναι πλέον πρώτος στις επιλογές του.

Σύνταξη
Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
ΗΠΑ 15.05.26

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Σύνταξη
Βρετανία: Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ
Σε δύσκολη θέση 15.05.26

Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κέρκυρα: Νέα απάτη – Πήραν από 79χρονο 200.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ
Στην Κέρκυρα 15.05.26

Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένο - Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν 200.000 ευρώ

«Όταν αντιλαμβάνεται ο πολίτης την απάτη και κλείνει το τηλέφωνο, επανέρχονται και παρουσιάζονται ως αστυνομικοί που θα τους προστατεύσουν», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Σύνταξη
Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Σύνταξη
Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
Oxford Economics 15.05.26

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies