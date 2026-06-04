Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα για το φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία (pic)
Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το φιλικό της Εθνικής ομάδας με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη.
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Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Εθνικής για το φιλικό με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη. Όπως αναμενόταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινά με τριάδα στην άμυνα, θέλοντας να δοκιμάσει πράγματα ενόψει των επίσημων ματς που έρχονται τον Σεπτέμβριο στο Nations League.
Έτσι, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τριάδα στην άμυνα οι Ρέτσος, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης. Οι Ρότα και Τσιμίκας θα είναι στις δύο πλευρές, οι Κουρμπέλης, Ζαφείρης στον άξονα και τριάδα στην επίθεση οι Τζόλης, Τεττέη και Παυλίδης.
Συνοπτικά η εντεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρότα, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τεττέη, Τζόλης, Παυλίδης.
Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Μασούρας, Μουζακίτης, Δουβίκας, Μπ. Κωστούλας, Χατζηδιακός, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τριάντης, Ανδρούτσος, Ντόη, Κυζιρίδης.
Η εντεκάδα της Εθνικής:
Από την άλλη, για τη Σουηδία ο Γκράχαμ Πότερ ξεκινά με τον Νόρντφελντ στα δοκάρια και τριάδα στα στόπερ τους Λαγκερμπίλκε, Χίεν και Σβένσον. Οι Μπέρνχαρντσον, Γκούντμουντσον θα είναι στα άκρα, οι Σβάνμπεργκ, Αγιάρι στα χαφ και τριάδα μπροστά οι Ίσακ, Γκιόκερες και Νίγκρεν.
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