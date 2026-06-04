Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό
Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος «έβγαλαν» μέρος του προγράμματος την Πέμπτη (4/6) και μένει να δούμε αν θα τεθούν στη διάθεση του Αταμάν για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL την Παρασκευή.
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Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL από τον Ολυμπιακό 82-76, με τον Εργκίν Αταμάν να προετοιμάζει την ομάδα του για την επόμενη αναμέτρηση.
Ο Τούρκος τεχνικός δεν μπορούσε να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Κώστα Σλούκα και Νίκους Ρογκαβόπουλου που δεν είναι έτοιμοι, κάτι που επηρέασε και την εξάδα των ξένων αφού έμεινε εκτός ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για να βρίσκεται σε αυτή ο Τι Τζέι Σορτς δίνοντας μια επιπλέον λύση στην περιφέρεια.
Οι Πράσινοι προπονήθηκαν την Πέμπτη (6/4) με τους δύο Έλληνες διεθνής να βγάζουν μέρος του προγράμματος μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Έτσι παραμένουν ακόμα αμφίβολοι για τον αγώνα με τους Ερυθρόλευκους, ωστόσο συνεχίζουν να… τρέχουν για να μπορέσουν να είναι διαθέσιμοι.
Αυτό αναμένεται να αποφασιστεί ανήμερα του δεύτερου τελικού, γεγονός που είναι λογικό να επηρεάσει ξανά και τη δομή της εξάδας των ξένων για το «τριφύλλι».
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