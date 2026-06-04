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Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο η Βίβιαν Γουίλσον, η αποξενωμένη τρανς κόρη του Έλον Μασκ, διακόπτει απότομα μια συνέντευξη. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τρίτη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Desigual Vintage στην Ίμπιζα της Ισπανίας.

Το 22χρονο μοντέλο, κόρη της Καναδής συγγραφέως και πρώτης συζύγου του Μασκ, Τζάστιν Γουίλσον, παρουσιαζόταν ιδιαίτερα ευδιάθετο στην κάμερα. Η ατμόσφαιρα άλλαξε δραστικά όταν ένας Ισπανός δημοσιογράφος αποφάσισε να αναφερθεί στον ιδρυτή της Tesla, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως «τον καλύτερο».

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν σύντομος και αμήχανος:

Δημοσιογράφος: «Ο πατέρας σου, ο καλύτερος, έτσι;».

Βίβιαν (εμφανώς ξαφνιασμένη): «Ο ποιος; Συγγνώμη;».

Δημοσιογράφος (επιμένοντας): «Ο καλύτερος, ο πατέρας σου».

Βίβιαν: «Εντάξει».

Αμέσως μετά την κοφτή απάντησή της, η Γουίλσον αποχώρησε εκνευρισμένη, βάζοντας τέλος στη συζήτηση. Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις μεταξύ τους είναι εξαιρετικά τεταμένες, με τον δισεκατομμυριούχο να έχει δηλώσει στο παρελθόν πως το παιδί του «χάθηκε από τον ιό της woke κουλτούρας» (woke mind virus).

Το περιστατικό δεν έμεινε ασχολίαστο στα κοινωνικά δίκτυα, με τους χρήστες να χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα:

Οι επικριτές:

Αρκετοί χρήστες εστίασαν στο προνόμιο που της προσφέρει το όνομα του πατέρα της, θεωρώντας την αντίδρασή της αχάριστη.

«Αρνείται να παραδεχτεί ότι οι πόρτες τής ανοίγουν εξαιτίας του ποιος είναι ο πατέρας της», σημείωσε ένας χρήστης.

Ένας άλλος πρόσθεσε δεικτικά: «Είναι οξύμωρο να είναι ο πατέρας σου ο μοναδικός λόγος που σε γνωρίζει ο κόσμος, να το χρησιμοποιείς για να βγάζεις χρήματα, και μετά να θυμώνεις όταν τον αναφέρουν».

Οι υποστηρικτές:

Αντίθετα, μεγάλη μερίδα του κοινού στάθηκε στο πλευρό της Βίβιαν, εστιάζοντας στο τοξικό παρελθόν της σχέσης με τον πατέρα της και επικρίνοντας τη στάση του δημοσιογράφου.

«Θα έκανα ακριβώς το ίδιο αν ο πατέρας μου με αποκαλούσε συνεχώς με το παλιό μου όνομα και έλεγε δημόσια ότι “πέθανα” εξαιτίας του “woke mind virus”», υπερασπίστηκε ένας σχολιαστής.

«Γιατί να τη ρωτήσουν για την προσωπική της ζωή, όταν γνωρίζουν πόσο άβολο και ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για την ίδια;» αναρωτήθηκε ένας άλλος.

Τέλος, αρκετοί υπενθύμισαν ότι η Βίβιαν έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο κακός πατέρας υπήρξε ο Μασκ, καταγγέλλοντας μάλιστα ότι πολλές από τις «τρυφερές» ιστορίες που έχει αφηγηθεί για τα παιδικά της χρόνια είναι εξ ολοκλήρου ψευδείς.

Το βίντεο: