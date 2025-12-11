Απαραίτητα αξεσουάρ για τη βόλτα του σκύλου είναι το περιλαίμιο ή το σαμαράκι, αλλά και το λουρί του.

Κάποιοι σκύλοι όταν φορούν το λουρί τους, και βγαίνουν στον έξω κόσμο, η διαγωγή τους δεν είναι τόσο… κόσμια, αλλά κάτι «λένε» εκείνη τη στιγμή.

«Ξαφνικά ο σκύλος σας αρχίζει να γαβγίζει, να τραβάει, να σηκώνεται στα πίσω πόδια ή να σηκώνει τρίχωμα όταν βλέπει άλλον σκύλο. Αυτό ονομάζεται on leash reactivity (αντιδραστικότητα στο λουρί) και είναι πιο συχνό απ’ όσο νομίζετε», ενημερώνει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα.

Τι συμβαίνει στο μυαλό του σκύλου

Το εξωτερικό περιβάλλον, εξηγεί η κα Περιβόλα, είναι γεμάτο ερεθίσματα: ήχους, μυρωδιές, κίνηση και νέες καταστάσεις. Για τον σκύλο, η βόλτα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή της ημέρας και, συχνά, συνοδεύεται από υπερ-ενθουσιασμό.

Η δυσαρέσκεια που του δημιουργεί το λουρί δεν είναι πείσμα, κυριαρχία ή «κακή συμπεριφορά»

Το λουρί συνδέεται αποκλειστικά με τη βόλτα, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει τις επιλογές του. Δεν μπορεί να κινηθεί, όπως θέλει ή να αποφύγει κάτι που τον ανησυχεί. Αυτή η αντίφαση, χαρά για τη βόλτα, αλλά ταυτόχρονα και περιορισμός, δημιουργεί ένταση και οδηγεί στις αντιδράσεις που βλέπουμε: γάβγισμα, τράβηγμα ή έντονη στάση σώματος.

Πολλές φορές, αυτή η ένταση δεν χαρακτηρίζεται από εχθρική διάθεση, αλλά από φόβο. Ο σκύλος ουσιαστικά λέει: «Μείνε μακριά μου, δεν νιώθω άνετα». Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να προστατέψει τον εαυτό του απέναντι στον άγνωστο σκύλο, που τον πλησιάζει.

Πού οφείλεται η δυσαρέσκεια του όταν φοράει το λουρί κατά τη διάρκεια της βόλτας

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ένας σκύλος, μπορεί, αναφέρει η κα Περιβόλα, να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Όπως:

• Έλλειψη σωστής κοινωνικοποίησης: Αν δεν έχει μάθει από νωρίς να βλέπει ήρεμα άλλους σκύλους ή ανθρώπους, η ένταση είναι αναμενόμενη.

• Έλλειψη εκπαίδευσης και εξοικείωσης με το λουρί: Ο σκύλος μπορεί να μην έχει μάθει ότι το λουρί είναι κάτι φυσιολογικό πάνω του και να μην έχει συνηθίσει να περπατάει με αυτό.

• Αρνητικές εμπειρίες: Μια άσχημη συνάντηση στο παρελθόν, μπορεί να έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη μνήμη του.

• Στρες του κηδεμόνα: Οι σκύλοι είναι εξαιρετικοί στο να διαβάζουν τη «γλώσσα του σώματός» μας. Αν αγχώνεστε, το μεταδίδετε, άθελά σας.

• Περιορισμός επιλογών: Όταν δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα ή να μυρίσει όπου και όπως θέλει, αυξάνεται το στρες.

Πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε

Το πρώτο βήμα, σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια, είναι να καταλάβουμε το συναίσθημα πίσω από τη συμπεριφορά. Κανένας σκύλος δεν είναι «δύσκολος» από μόνος του. Αντιδρά με τον τρόπο που ξέρει, για να νιώσει ασφαλής.

Μερικά πρακτικά βήματα:

1. Κρατάτε απόσταση: Βρείτε τη «ζώνη άνεσης» του ώστε να βλέπει άλλους σκύλους χωρίς έντονη αντίδραση.

2. Συνδέστε τα ερεθίσματα με κάτι θετικό: Κάθε φορά που βλέπει άλλον σκύλο, δώστε του λιχουδιά ή παίξτε μαζί του. Θέλουμε να σκέφτεται: άλλος σκύλος = κάτι καλό συμβαίνει.

3. Χρησιμοποιήστε σωστό εξοπλισμό: Ένα σαμαράκι και ένα μαλακό, σταθερό λουρί βοηθούν στην επικοινωνία χωρίς πίεση στον λαιμό.

4. Παραμείνετε ήρεμοι: Το άγχος σας μεταδίδεται. Κρατήστε χαλαρή στάση και συνεχίστε με αυτοπεποίθηση.

5. Ζητήστε βοήθεια. Ένας θετικός εκπαιδευτής, μπορεί να σας καθοδηγήσει ώστε να δουλέψετε με ασφάλεια και υπομονή.

Κατανόηση = Λύση

Εν κατακλείδι, η κα Περιβόλα, επισημαίνει: «Η δυσαρέσκεια που του δημιουργεί το λουρί δεν είναι πείσμα, κυριαρχία ή «κακή συμπεριφορά», αλλά ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο σκύλος προσπαθεί να σας «πει» κάτι. Αν τον ακούσετε με κατανόηση, θα δείτε πως πίσω από το γάβγισμα υπάρχει φόβος, άγχος ή αμηχανία.

Με υπομονή, συνέπεια και αγάπη, μπορεί να μάθει να εμπιστεύεται ξανά. Και τότε, οι βόλτες θα γίνουν αυτό που πρέπει να είναι: στιγμές ηρεμίας, χαράς και συντροφικότητας, για εσάς και για εκείνον».

● Η κυρία Αθηνά Περιβόλα είναι θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, απόφοιτος της σχολής Stardogs.

Έχοντας πολυετή εμπειρία σε σκύλους με φοβίες, άγχος αποχωρισμού, δυσκολίες συμπεριφοράς και στην εκπαίδευση κουταβιών – ενήλικων σκύλων, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα θετικής εκπαίδευσης. Παρέχει καθοδήγηση στους κηδεμόνες για τη βέλτιστη, ασφαλή συμβίωση και τη θετική σχέση με τον σκύλο τους.

