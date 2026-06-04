Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας

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Άγριος καυγάς μεταξύ δυο ηλικιωμένων αδερφών το μεσημέρι της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, στα Τρίκαλα, είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία ενός 82χρονου.

Τα δύο αδέρφια είχαν χρόνιες διαφορές, σύμφωνα με αναφορές στο trikalavoice.gr, και οι τσακωμοί τους ήταν συχνοί. Το θύμα διατηρούσε μια από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις στον χώρο της οικοδομής στα Τρίκαλα. Ο δράστης φέρεται να συναντήθηκε μαζί του στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διέμενε σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Η οικογένεια του θύματος είναι σε κατάσταση σοκ. Μέλη της μιλώντας στο trikalavoice.gr αναφέρουν ότι «το φονικό είναι απότοκος της παλιάς διαμάχης μεταξύ των αδερφών». Κατά το ίδιο μέσο, η διαμάχη των δύο είχε ξεσπάσει πριν από 25 χρόνια όταν και «έσπασαν» την επιχείρησή τους στα δύο. Οι σχέσεις τους, όπως αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός τους δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ, παρά το ότι τα παιδιά τους, το καθένα από την πλευρά του, συνεργάζονταν μεταξύ τους.

Γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τον πυροβολισμό. «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου… Βγαίνω έξω και τον βλέπω κάτω, μέσα στα αίματα», ανέφερε.

Με δίκανο η δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ο 86χρονος πυροβόλησε με δίκανο τον 82χρονο αδελφό του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά, στην είσοδο της κατοικίας του στην οδό Δαβάκη. Στη συνέχεια το θύμα κατέληξε.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και το θύμα στο Νοσοκομείο. Διεξάγονται έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.