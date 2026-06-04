Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

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Πρόκειται για μία πραγματική δικηγόρο, με πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και ενώ είναι όντως δικηγόρος στην προκειμένη περίπτωση φέρεται να μην υπηρέτησε το δίκαιο του πελάτη της. Το in, φέρνει στο φως μία ακόμη υπόθεση εξαπάτησης από γνωστή δικηγόρο και μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών.

«Μας έφαγε 15.000€»

Μια οικογένεια έμεινε στο δρόμο… την ώρα που νόμιζαν ότι πληρώνουν κανονικά το διακανονισμό για να μην χάσουν το μοναδικό τους σπίτι, η δικηγόρος που εμπιστεύτηκαν, δεν προέβη ποτέ στις απαραίτητες ενέργειες για τον διακανονισμό των χρεών μέχρι που μια μέρα, απλά, τους πέταξαν έξω γιατί η κατοικία τους πλειστηριάστηκε. Στο in μιλά η 59χρονη γυναίκα στο όνομα της οποίας ήταν το σπίτι.

«Αυτή τη δικηγόρο μου τη συστήσανε, δεν μπήκα δηλαδή να πάρω μία από το internet στην τύχη. Μου είπε ότι θα σε βάλω στο νόμο Κατσέλη, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει όμως να το κάνουμε άμεσα. Θα κάνουμε το δικαστήριο και θα τελειώσει ο πλειστηριασμός. Δίνω τα λεφτά, μου ζήτησε 3.000€, της τα έδωσα. Υποτίθεται ότι ο εξωδικαστικός έτρεχε, σύμφωνα με αυτήν. Εγώ της έδωσα στην αρχή τα λεφτά για τον εξωδικαστικό, μετά της έδινα τα λεφτά για τις ανακοπές. Τα οποία λεφτά για τις ανακοπές ήταν γύρω στα 800άρια (ευρώ). Μέχρι και την τελευταία στιγμή μου είχε πει ότι δεν είχε πουληθεί το σπίτι. Τελειώσαμε μου λέει, ακυρώθηκε, τέλος ο πλειστηριασμός, τελειώσαμε. Της λέω υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο; Μου λέει, όχι τίποτα άλλο, τελειώσαμε. 2 Σεπτεμβρίου, μου φέρνουνε χαρτί ότι πουλήθηκε το σπίτι. Έρχεται, παίρνει τα χαρτιά, μου λέει άφησε η συμβολαιογράφος το σύστημα ανοιχτό και πουλήθηκε. Και λέω το λάθος της συμβολαιογράφου θα το πληρώσω εγώ;;; Πρέπει να έχω δώσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γύρω στα 15.000€. Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου που με βγάλανε έξω απ’ το σπίτι, μου έλεγε ότι δεν πρόκειται να με κουνήσει κανένας, δεν πρόκειται να τους δώσω τα κλειδιά και τελικά γίναν όλα τα αντίθετα. Έρχονται με βγάζουν απ’ το σπίτι και δεν μ’ αφήνει να πάρω καν τα πράγματά μου, γιατί μου είπε ότι σε μία ώρα, θα ξανά μπω. Την παίρναμε τηλέφωνο και της λέγαμε να μας δώσει το φάκελο, μου έλεγε ότι θα της το στείλουν ηλεκτρονικά. Όσες φορές μου έλεγε να πάω στο γραφείο της, μου το ακύρωνε. Όταν όμως την ρωτούσε οτιδήποτε, ήταν πάρα πολύ πειστική, λες και μου έκανε ηρεμιστική ένεση! Ότι πράγματα είχαμε τα έχουμε πάρει και τα έχουμε βάλει σε μία αποθήκη. Εγώ τώρα μένω στην αδερφή μου.» τονίζει μιλώντας στο ΙΝ, η 59χρονη γυναίκα που όπως δηλώνει εξαπατήθηκε από την δικηγόρο.

«Εξ’ αιτίας της μείναμε στο δρόμο»

Στο in, μιλά και η κόρη της 59χρονης, η οποία όπως λέει ήταν η πρώτη που υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά.

«Όταν άρχισα εγώ να την ζορίζω, μου έβγαζε εμένα μια επίθεση. Ήταν να μπούμε σε μία ώρα απ’ όταν μας πέταξαν από το σπίτι, ξαφνικά ο δικαστής έπαθε covid και νοσεί από νεφρική ανεπάρκεια. Αλλά τα έχει αναλάβει άλλος δικαστής και θα τελειώναμε σε δύο εβδομάδες. Όταν λοιπόν πέρασαν και αυτές οι δύο εβδομάδες, εγώ άρχισα να απαιτώ πλέον τα χαρτιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε έξι μήνες έξω από το σπίτι μας, και τα πράγματά μας τα έχουμε σε μία αποθήκη, μένουμε φιλοξενούμενοι από τα δικά της ψέματα. Μας απέτρεπε από το να νοικιάσουμε ένα σπίτι. Έχουμε κλονιστεί οικογενειακώς, είμαστε σε μία σύγχυση καθημερινή, είναι πολύ αγχωτικό όλο αυτό, παρουσιάζουν οι γονείς μου κρίσεις άγχους, εγώ μέσα σε όλο αυτό το θέμα εμφάνισα και κρίσεις πανικού. Το θράσος της έφτασε σε σημείο μέχρι και να μας απειλήσει με εξώδικα, να μας απαγορεύσει την είσοδό μας, στο πρωτοδικείο ή στην Ευελπίδων προκειμένου να μάθουμε τί γίνεται! Μας είπε δε θα τολμήσεις να πας πουθενά! »

Tα επίμαχα SMS

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες μέσω μηνυμάτων της δικηγόρου με τους εντολείς της, όπου φαίνεται να τους καθησυχάζει πως όλα είναι υπό έλεγχο. Όπως αναφέρει στο ΙΝ η 59χρονη, η δικηγόρος συνεχώς απέφευγε να την συναντήσει.

59χρονη Εξαπατημένη

«Θα έρθω από το γραφείο σου το απόγευμα να πάρω τα χαρτιά θα είσαι εκεί;»

Δικηγόρος: «Όχι σήμερα δε θα είμαι απόγευμα. Την Τετάρτη ελάτε να πάρετε όλο το φάκελο να ησυχάσω κι εγώ!»

Ενώ σε άλλη συνομιλία τους αναφέρεται:

Κόρη εξαπατημένης: «Δεν μου έχεις στείλει την απόφαση ούτε τον αριθμό των ασφαλιστικών. Έχω κάθε δικαίωμα να τα έχω εφόσον σε έχω πληρώσει για αυτά. Ειδάλλως θα κινηθώ διαφορετικά.»

Δικηγόρος: «Να αρχίσω να σου στέλνω εξώδικα για να έρθουμε στα ίσια μας που με απειλείς! Σου έχω εξηγήσει επανειλημμένως ότι όταν τα έχω θα στα στείλω!»

Σωρεία πειθαρχικών σε βάρος της στον ΔΣΑ.

Από το ρεπορτάζ διαπιστώθηκε πως η συγκεκριμένη η δικηγόρος έχει τρεις καταδίκες για πειθαρχικά παραπτώματα και παύση το 2025, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών καθώς και μία καταδίκη και παύση επίσης για πειθαρχικό παράπτωμα, το 2026, ενώ της επιβλήθηκε και πρόστιμο.

Η οικογένεια που έχασε το σπίτι της έχει ήδη καταγγείλει την δικηγόρο στο δικηγορικό σύλλογο για πειθαρχικά παραπτώματα. Ο δικηγόρος της οικογένειας Γαβριήλ Γαβριηλίδης, αποκαλύπτει στο in, πως την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί μήνυση σε βάρος της για κακουργηματική απάτη, απιστία και υπεξαγωγή εγγράφων.

«Είναι όλα ψέματα – Ψάχνουν εξιλαστήριο θύμα», λέει η δικηγόρος στο in

Το in, επικοινώνησε με την δικηγόρο η οποία ασκεί το επάγγελμα από το 2000. Η ίδια αρνείται ότι εξαπάτησε την εν λόγω οικογένεια αντιθέτως ισχυρίζεται πως όχι μόνο δεν τους καταχράστηκε χρήματα, αντιθέτως ήταν πάντα στο πλευρό τους. Επίσης μιλώντας στο ΙΝ, η δικηγόρος ανέφερε πως μένει άναυδη με τις καταγγελίες καθώς μέχρι και πριν δύο ημέρες μιλούσε τηλεφωνικά με τα μέλη της οικογένειας. «Έχουν εμμονή επειδή έχασαν το σπίτι και ψάχνουν εξιλαστήριο θύμα. Εγώ έχω προβεί όντως στις απαραίτητες ενέργειες και στον εξωδικαστικό. Τα χρήματα που μου έχουν δώσει για τη δουλειά που έκανα, δεν ξεπερνούν τα 5.000€.»

Σχετικά με τα πειθαρχικά στον Δ.Σ.Α. , η ίδια ισχυρίζεται πως έχουν κλείσει, πως δεν της έχει γίνει παύση και πως αφορούν καθυστερήσεις στην διεξαγωγή υποθέσεων και όχι απάτες. Από την πλευρά της θα απευθυνθεί στον συνάδελφο που έχει αναλάβει την οικογένειας, προσπαθώντας να βρεθεί μία λύση εξωδικαστικά.