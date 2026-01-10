Δικηγόρος και… απατεώνας – Λάμβανε χρήματα από πελάτες και γινόταν «καπνός»

Έχετε ακούσει ποτέ ένας δικηγόρος, αντί να προστατεύει τους πελάτες του από τους απατεώνες, να τους εξαπατά ο ίδιος; Στη σοκαριστική υπόθεση τεράστιας απάτης που φέρνει στο φως το in, πρωταγωνιστής δεν είναι κάποιο «κακοποιό στοιχείο» αλλά ένας έγκριτος επιστήμονας, πέραν πάσης υποψίας.

Νομικός, δικηγόρος και – μέχρι πρότινος – μέλος του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του in, ο εν λόγω δικηγόρος, εμφανιζόταν στους πελάτες του ως…«σωτήρας», που θα τους βοηθήσει να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να γλιτώσουν τα σπίτια τους από τον πλειστηριασμό. Τους αποσπούσε χρήματα και στη συνέχεια γινόταν καπνός.

Στο in μιλούν για πρώτη φορά, τα θύματα του δικηγόρου απατεώνα. Στην πλειοψηφία τους, πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονταν σε τεράστια ανάγκη. Ήθελαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε δάνεια και τράπεζες. Εμπιστεύονταν τον συγκεκριμένο νομικό για να διακανονίσει τις δόσεις. Όμως εκείνος παρουσίαζε πλαστά έγγραφα. Έπειθε τους πελάτες τους ότι οι διαδικασίες προχωρούσαν. Έβαζε τα χρήματα στην τσέπη του και εκείνοι έχαναν τα σπίτια τους.

«Παρουσίαζε πλαστά έγγραφα»

Θύματά του; Άνθρωποι απελπισμένοι που κινδύνευαν να χάσουν τα πάντα. Η τακτική του; Τους παραμύθιαζε πως η υπόθεσή τους πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης και κερδήθηκε…παρουσιάζοντας μάλιστα αποφάσεις δικαστηρίου με σφραγίδες και υπογραφές.

Στο in μιλά 49χρονη γυναίκα που τον εμπιστεύτηκε, τον πλήρωνε για να αποδίδει τις δόσεις και μία μέρα την πέταξαν έξω από το πατρικό της σπίτι.

«Με είχε αναλάβει από το 2020. Η μαμά μου είχε κάνει αίτηση για τον νόμο Κατσέλη. Κάνει υποτίθεται ανακοπή, αναβολές και να κάνουμε και εξωδικαστικό συμβιβασμό. Έρχονται μια μέρα να πάρουνε το σπίτι. Βγήκε στον πλειστηριασμό το είχε αγοράσει ένας Ισραηλινός. Έχω χαρτί ότι έχει κάνει δικαστήριο! Με σφραγίδες και με αυτοκόλλητα, τι είναι αυτό; Δεν ξέρω τι είναι γιατί είναι πλαστό. Και έχει στείλει και αποδείξεις, ότι έβαζε χρήματα στο παρακαταθηκών και δανείων και πήγα και δεν υπάρχει τίποτα στο όνομα της μητέρας μου, τα έχει βάλει όλα στην τσέπη μου. Ζητούσε, 200€, 300€, αλλά κάθε μήνα ήταν 320€. Γύρω στις 10.000€ – 15.000€ γιατί έβαζε χρήματα και η αδερφή μου στο λογαριασμό του. Αυτός κυκλοφορούσε ανάμεσά μας μέχρι και τώρα, ήταν στα δικαστήρια. Και μου βγήκε έξω και μου λέει: «μια χαρά πήγε! Μια χαρά!» αποκαλύπτει στο in, το θύμα του δικηγόρου.

Ο δικηγόρος Αθηνών φαίνεται πως δρούσε για χρόνια αποσπώντας υπέρογκα ποσά, τα οποία υποτίθεται ότι θα απέδιδε στις τράπεζες.. αλλά κατέληγαν στην τσέπη του.

Όπως αναφέρουν στο in, τα θύματά του ο δικηγόρος των Αθηνών έλεγε ψέματα στους πελάτες του πως διατηρούσε γραφείο στο κέντρο της πόλης ωστόσο πάντοτε κανόνιζε τα ραντεβού τους σε εξωτερικούς χώρους. Όπως αντιλήφθηκαν αργότερα, επρόκειτο για γραφείο- φάντασμα….

«Με κουβάλαγε στην Ευελπίδων για να μιλήσω σε εισαγγελέα. Τελικά ο εισαγγελέας ήταν ψεύτικος. Κάποια στιγμή του λέω να μιλήσω εγώ με το δικαστικό επιμελητή. Όχι μου λέει εσύ. Αλλά επειδή έχω έγγραφα με σφραγίδες, ο δικαστικός επιμελητής από το 2010 έχει βγει στη σύνταξη και από το 2015 έχει πεθάνει. Εγώ αυτό το έμαθα στην πορεία αφού μου είχε φάει 6.000€.» δηλώνει στο in, μια 57χρονη γυναίκα που για χρόνια εμπιστευόταν τον δικηγόρο και τελικά κατέληξε στο δρόμο.

Ο δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είχε μπει στη διαδικασία διαγραφής του δικηγόρου ήδη από το 2020, και τον διέγραψε τελικά μετά από απόφαση του πειθαρχικού το 2023. Εκείνος όμως και πριν και μετά…συνέχιζε ακάθεκτος την δράση του.

Το προφίλ του δικηγόρου – απατεώνα

• Ενεργό μέλος του ΔΣΑ έως το 2020

• Με σωρεία πειθαρχικών παραπτωμάτων

• Συνδικαλιζόταν και είχε κατέβει στις εκλογές του δικηγορικού συλλόγου, ως υποψήφιος σύμβουλος, έως και το 2011.

• 9 καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του για : απιστία, πλαστογραφία, απάτη και αντιποίηση δικηγορικού επαγγέλματος (από το 2022 – 2024)

• Ποινή κάθειρξης που ξεπερνά σωρευτικά τα 25 χρόνια και χρηματική ποινή 23.600€

Κατόπιν εντάλματος που εκκρεμούσε σε βάρος του, ο δικηγόρος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025 και οδηγήθηκε στις φυλακές Χαλκίδας. Οι άνθρωποι όμως που εξαπάτησε, εξακολουθούν να θρηνούν τα χρήματα και τις περιουσίες τους.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως τα θύματα του εν λόγω δικηγόρου είναι πολλά περισσότερα και αφορούν απάτες διαφόρων ειδών σε βάρος τους. Όλοι τους ζητούν να επανεξετασθούν οι υποθέσεις τους καθώς έπεσαν θύματα του εν λόγω νομικού.

Το in, έχει στη διάθεσή του πληθώρα πλαστών νομικών εγγράφων όπως αυτά δόθηκαν χέρι με χέρι από το δικηγόρο στους πελάτες του, με σφραγίδες και υπογραφές. Τα έγγραφα έχει διασταυρωθεί και από τις δικαστικές αρχές ότι είναι πλαστογραφημένα.