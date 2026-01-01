newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Ο δικηγόρος του Έλον Μασκ είναι κυριολεκτικά… ένας κλόουν
Κόσμος 01 Ιανουαρίου 2026 | 19:15

Ο Μασκ έχει στραφεί σε δύο μικρότερα, εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία. Και στο ένα από αυτά, ένας από τους δικηγόρους του Μασκ είναι κλόουν.

Spotlight

Μια δικαστική διαμάχη στην καρδιά της Silicon Valley εξελίσσεται σε κάτι πολύ περισσότερο από σύγκρουση νομικών επιχειρημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο από τις πιο ισχυρές φιγούρες της τεχνολογίας και η εταιρεία που άλλαξε την παγκόσμια συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, πίσω από τα βαριά ονόματα, τα πανίσχυρα δικηγορικά γραφεία και τα δισεκατομμύρια που διακυβεύονται, αναδύεται μια ιστορία απρόσμενη: ένας από τους ανθρώπους που υπερασπίζονται τον Έλον Μασκ περνά τις νύχτες του όχι μόνο σε δικαστικές αίθουσες, αλλά και στη σκηνή — ως κλόουν.

Ο Έλον Μασκ και ο Sam Altman βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια δικαστική σύγκρουση τιτάνων για τις απαρχές της OpenAI, η οποία σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, οι δύο πλευρές μηνύουν η μία την άλλη μέσα από έναν καταιγισμό αγωγών και ανταγωγών.

Στο στρατόπεδο του Altman βρίσκεται ένα ολόκληρο οπλοστάσιο κορυφαίων νομικών γραφείων — ανάμεσά τους τα Morrison & Foerster και Wachtell Lipton Rosen & Katz — με μακρά ιστορία εκπροσώπησης της «αριστοκρατίας» της Silicon Valley.

Ο Μασκ έχει στραφεί σε δύο μικρότερα, εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία. Και στο ένα από αυτά, ένας από τους δικηγόρους του Μασκ είναι κλόουν, όπως αποκαλύπτει και το Business Insider.

Ο Jaymie Parkkinen βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δικαστικής μάχης, βάζοντας την υπογραφή του σε ορισμένες από τις πιο σκληρές διαμάχες γύρω από τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Σε ακρόαση τον Ιούλιο, βρέθηκε μόνος του απέναντι σε τρεις δικηγόρους που εκπροσωπούσαν την OpenAI και τη Microsoft στην υπόθεση.

Εκτός δικαστηρίου, μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε εμφανίσεις ως κλόουν και στη λειτουργία της δικής του επιχείρησης με την ονομασία «Clown Cardio».

«Όλοι οι φίλοι μου από τον χώρο της κωμωδίας — κανένας τους δεν μπορεί να πιστέψει ότι είμαι δικηγόρος», δήλωσε ο Parkkinen στο Business Insider. «Και κανένας από τους φίλους μου δικηγόρους δεν μπορεί να πιστέψει ότι κάνω κλόουν».

Η τέχνη του κλόουν

Οι εμφανίσεις του Parkkinen ως κλόουν δεν έχουν καμία σχέση με το «Ronald McDonald σε παιδικά πάρτι» που συχνά συνδέεται με αυτή την εικόνα, όπως λέει ο ίδιος. Δεν υπάρχουν κόκκινες μύτες που κορνάρουν ούτε πολύχρωμες περούκες με μπούκλες. Δεν ανεβαίνει στη σκηνή καβάλα σε μονόκυκλο.

Ο κλόουν, σύμφωνα με τον Parkkinen, μοιάζει περισσότερο με την υψηλής σύλληψης σωματική κωμωδία του Charlie Chaplin, του Buster Keaton και της Lucille Ball. Χρησιμοποιεί τον όρο με τον ίδιο τρόπο που κάποιος θα έλεγε «improv» ή «κωμωδία».

«Όταν αφαιρείς όλες τις κοινωνικές μάσκες που φοράμε, όταν αφαιρείς το φύλο, την πολιτική, τα χρήματα, το κύρος και την εξουσία, και μένεις απλώς με τον ωμό ανθρώπινο εαυτό σου, χωρίς όλα τα στολίδια της κοινωνίας — ποιος είσαι;» λέει ο Parkkinen. «Ο κλόουν προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα».

Όλες οι εμφανίσεις του Parkkinen είναι αυτοσχεδιαστικές και, όπως λέει, αυτή η μορφή τέχνης έχει πολλά κοινά με το improv.

Στην πράξη, οι παραστάσεις κλόουν περιλαμβάνουν τη θέσπιση κανόνων για το κοινό — και στη συνέχεια την ανατροπή τους. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον κλόουν και το κοινό αποκαλύπτει κάτι για όλους, υποστηρίζει.

«Οι κλόουν χρησιμοποιούν συχνά διαγωνισμούς και επιδείξεις δεξιοτήτων, όπως το ζογκλερικό, γιατί το κοινό ξέρει τι είναι σωστό και τι λάθος σε αυτά», λέει.

Ως παράδειγμα, ο Parkkinen περιέγραψε μια παράσταση στην οποία αποφάσισε να μη χρησιμοποιήσει καμία λέξη που περιέχει το γράμμα «Μ». Έπρεπε να βρει πώς θα κρατήσει την παράσταση ζωντανή, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τις αντιδράσεις του κοινού κάθε φορά που «γλιστρούσε».

«Κατά κάποιον τρόπο γίνεται σαν ένα ζογκλερικό νούμερο, μεταφορικά μιλώντας», λέει. «Πώς θα συνεχίσω την παράσταση; Πώς θα είμαι ένας πειστικός χαρακτήρας, αλλά ταυτόχρονα να μην χρησιμοποιώ ποτέ το γράμμα Μ; Και το κοινό παρακολουθεί πολύ προσεκτικά για τέτοιου είδους σημάδια».

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού
Κρίση 01.01.26

Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν έχουν πάρει χαρακτήρα αντίδρασης στον θεοκρατικό καθεστώς, εξελισσόμενες στη σοβαρότερη διαμαρτυρία έπειτα από χρόνια. Ακόμη δύο νεκροί στις διαδηλώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του
Ακεραιότητα 01.01.26

Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του

Το πείσμα και το σθένος της Μάρτζορι Γκριν να τα βάλει με το άλλοτε πολιτικό της είδωλο, δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους μεγαλύτερους πολιτικούς αντιπάλους της στις ΗΠΑ. Το ιστορικό της σύγκρουσης είναι αποκαλυπτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελβετία: Η χώρα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της – Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά
«Λαμπάδιασε σε δευτερόλεπτα» 01.01.26

Η Ελβετία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της - Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά έχει σοκάρει την Ελβετία - Η ταυτοποίηση των νεκρών μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων
Για την ακρίβεια 01.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν χθες το βράδυ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται, έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων

Σύνταξη
Λονδίνο: Η γεωγραφία της εξουσίας μέσα από την έκθεση «Secret Maps»
Έκθεση «Secret Maps» 01.01.26

Η γεωγραφία της εξουσίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη φωτίζει μέσα από το «Secret Maps» οκτώ αιώνες χαρτογραφικής χειραγώγησης - Πώς η αποτύπωση του κόσμου υπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες, αποικιακά σχέδια και κρατικά μυστικά

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ελβετία: Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο – Οι περισσότεροι από τους 100 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση
Έκρηξη στο Κραν Μοντανά 01.01.26

«Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο - Οι περισσότεροι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση», λένε οι αρχές στην Ελβετία

Σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η Πρωτοχρονιά στην Ελβετία καθώς δεκάδες είναι οι νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
Η τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά και το πρώτο SMS που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε
Καλή χρονιά! 01.01.26

Η τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά και το πρώτο SMS που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε

Στις 3 Δεκεμβρίου 1992 στάλθηκε το πρώτο SMS παγκοσμίως - Το μήνυμα ήταν το γνωστό Merry Christmas - Πώς περάσαμε από την αναλογική Πρωτοχρονιά στην ψηφιακή εποχή

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Ζοχράν Μαμντάνι – Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
Αλλαγή εποχής 01.01.26

Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα

Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα δημάρχου στη Νέα Υόρκη - Στις 20:00 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ορκωμοσίας στα σκαλιά του Δημαρχείου

Σύνταξη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη
Ελβετία 01.01.26

Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη - Δεκάδες νεκροί και 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Οι αρχές του Κραν Μοντανά στην Ελβετία παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου - Κάλεσμα στους πολίτες να βοηθήσουν για την ταυτοποίηση των νεκρών - Τουλάχιστον 40 οι νεκροί, λέει ο ιταλός ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης
Καλή χρονιά! 01.01.26

Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 - Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης

Μαγευτικά σόου για την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο - Η αρχή έγινε από τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Σύνταξη
Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ

Δεν πτοείται το ΠΑΣΟΚ από το μαρκάρισμα του πρωθυπουργού, που επανέλαβε τα περί πρωτοβουλίας να υπάρξει συναίνεση με την αξιωματική Αντιπολίτευση στο ζήτημα των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Τρικούπη. Καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση με κλειστές πόρτες, τονίζει πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»
Νέοι καιροί και ήθη 01.01.26

Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»

Σόου με φώτα, επιδείξεις με drones και πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου. Η τεχνολογία επιτρέπει οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά να είναι λιγότερο θορυβώδεις, με «ήσυχα» πυροτεχνήματα.

Σύνταξη
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι
Ελλάδα 01.01.26

Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι

Το βεγγαλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά κλαμπ προκάλεσε την τραγωδία στο Crans Montana - Το περιστατικό στο Παγκράτι πριν ένα χρόνο που από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού
Κρίση 01.01.26

Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν έχουν πάρει χαρακτήρα αντίδρασης στον θεοκρατικό καθεστώς, εξελισσόμενες στη σοβαρότερη διαμαρτυρία έπειτα από χρόνια. Ακόμη δύο νεκροί στις διαδηλώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
Διεθνής Οικονομία 01.01.26

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
