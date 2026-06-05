Νίγηρας: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο αφού έπαθε βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε
Σαράντα εννέα άνθρωποι «πέθαναν από δίψα σε μια απομονωμένη περιοχή» αφού έπαθε βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε στην έρημο μεταξύ της Αλγερίας, του Νίγηρα και του Μαλί.
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Σαράντα εννέα άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο, στη μεθόριο μεταξύ της Αλγερίας, του Νίγηρα και του Μαλί, όταν υπέστη βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, κάτω).
Οι 49, όλοι τους υπήκοοι Νίγηρα, «πέθαναν από δίψα σε μια απομονωμένη περιοχή, που απέχει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα», έγραψε στο Facebook ο κυβερνήτης της Αγκαντέζ, διευκρινίζοντας ότι επέστρεφαν από το Μαλί για να γιορτάσουν το Αΐντ με τις οικογένειές τους.
49 άνθρωποι «πέθαναν από δίψα», και μόνο δύο άλλοι 2 επέζησαν αφού κατάφεραν να περπατήσουν πάνω από 50 χιλιόμετρα
#Niger 🪦 #Agadez #Arlit #Assamaka
🛑 Une tragédie humaine faisant 49 personnes décédées, s’est produite dans le désert à plus de 80 km à l’ouest d’Assamaka, dans la zone du triangle Niger-Mali-Algérie.
Une nouvelle tragédie humaine s’est produite dans l’immensité du désert… pic.twitter.com/KfPTHkU2iL
— Pagoui (@ighazer) June 4, 2026
«Χωρίς νερό και αδυνατώντας να επισκευάσουν το όχημα, παρά τις προσπάθειες του οδηγού, των βοηθών του και των επιβατών, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι σε ένα εχθρικό περιβάλλον, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σταθμών ανεφοδιασμού καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση», ανέφερε ο κυβερνήτης.
Τα θύματα ενταφιάστηκαν σε κοινό τάφο. Δύο άνθρωποι επιβίωσαν και κατάφεραν να περπατήσουν περισσότερα από 50 χιλιόμετρα και να φτάσουν σε έναν βάλτο. Από εκεί έφτασαν κατόπιν την Ασαμάκα, όπου ενημέρωσαν τις αρχές.
Ο κυβερνήτης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των πτωμάτων, που κείτονταν στην έρημο και έκανε λόγο για «συλλογική οδύνη που θυμίζει ποιο είναι το κόστος της μετακίνησης σε ένα από τα πιο εχθρικά περιβάλλοντα του πλανήτη».
Γνωστή στους μετανάστες
Αυτή η ζώνη της ερήμου είναι γνωστή στους αφρικανούς μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη και συχνά σημειώνονται εκεί παρόμοιες τραγωδίες.
Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Alarme Phone Sahara, το 2025 τουλάχιστον 35 μετανάστες πέθαναν στην έρημο του Νίγηρα.
Τον Οκτώβριο του 2013, 93 μετανάστες (33 γυναίκες, 52 παιδιά και 7 άνδρες) πέθαναν από τη δίψα στον βόρειο Νίγηρα, κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, όπου τους εγκατέλειψαν οι διακινητές αφού τα οχήματα με τα οποία τους μετέφεραν έπαθαν βλάβη. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να φτάσουν στην Αλγερία.
Στα τέλη Μαρτίου, η Αλγερία και ο Νίγηρας, που μοιράζονται ένα σύνορο μήκους 959 χιλιομέτρων στην έρημο, συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση της «τρομοκρατικής απειλής», της διασυνοριακής εγκληματικότητας και του λαθρεμπορίου.
Πηγή: ΑΠΕ
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