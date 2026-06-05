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Απάντηση του προέδρου της Κούβας στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του και μελών της οικογένειας Κάστρο
Κόσμος 05 Ιουνίου 2026, 04:00

Απάντηση του προέδρου της Κούβας στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του και μελών της οικογένειας Κάστρο

Ο Μιγκέλ Ντίαζ Κανέλ, απάντησε στις δηλώσεις Τραμπ και τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του ίδιου, της οικογένειάς του, της οικογένειας Κάστρο και κουβανικών εταιρειών.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ρωτήθηκε αν μετά το Ιράν ο στόχος είναι η Κούβα και αν οι κυρώσεις κατά της Κούβας έχουν ως στόχο να επιταχύνουν την κατάρρευσή της, με τον πρόεδρο Τραμπ να απαντά πως «όχι, απλώς θέλουμε να είναι μια καλά διοικούμενη χώρα που να μπορεί να ταΐσει τον λαό της».

Αμέσως μετά συμπλήρωσε «μου αρέσει να κάνω ένα πράγμα τη φορά. Θα τακτοποιήσουμε πρώτα την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, και μόλις τελειώσουμε, στη διαδρομή της επιστροφής θα κάνουμε μια σύντομη στάση». Νωρίτερα οι ΗΠΑ είχαν δημοσιεύσει και ενεργοποιήσει νέες κυρώσεις εναντίον της Κούβας, εταιρειών και μελών των οικογενειών ηγετών της επανάστασης, καθώς και κατά της οικογένειας του προέδρου Μιγκέλ Ντίαζ – Κανέλ.

Ο πρόεδρος της Κούβας ο οποίος νωρίτερα εγκαινίασε ένα καινούριο ογκολογικό νοσοκομείο, απάντησε και στον Τραμπ. Ανέφερε πως οι ΗΠΑ ενισχύουν τα μέτρα αποκλεισμού με σκοπό την επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών. Σκοπός ήταν όπως είπε να βλάψουν τον κουβανικό λαό. Δήλωσε, κλείνοντας, πως (οι Κουβανοί) θα αντισταθούν στην ιμπεριαλιστική επίθεση.

Η απάντηση του προέδρου της Κούβας κατά των «Γιάνκηδων»

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προβαίνει σε νέες απειλητικές δηλώσεις κατά της Κούβας, ενώ το υπουργείο Οικονομικών πρόσθεσε νέα ονόματα κουβανών ηγετών, οργανώσεων και εταιρειών σε έναν παράνομο κατάλογο κυρώσεων.

Στόχος τους είναι η ενίσχυση των μέτρων αποκλεισμού και η όξυνση της σύγκρουσης μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η πολιτική τύφλωση έρχεται να προστεθεί στα μέτρα εξαναγκασμού που εφαρμόστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες κατά της χώρας μας, με σκοπό να βλάψουν τον κουβανικό λαό.

Η επιθετικότητα και η διαστροφή της κυβέρνησης των Γιάνκηδων θα συγκρουστούν με την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα σενάρια και να αντισταθούμε στην ιμπεριαλιστική επίθεση».

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