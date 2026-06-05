Νέες κυρώσεις για την Κούβα, τον πρόεδρο Ντίαζ-Κανέλ και την οικογένεια Κάστρο

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Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Πέμπτη κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, την Λις Κουέστα Περάσα, και σε ορισμένα πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με την οικογένεια Κάστρο, όπως φαίνεται από την ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Ο γιος του Ραούλ Κάστρο, Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν και ο εγγονός του Αλεχάντρο Ραούλ Κάστρο Καλίς είναι ανάμεσα στα άτομα που επιβλήθηκαν κυρώσεις.

Από τις κυρώσεις δεν γλίτωσε ούτε ο θετός γιος του Ντίαζ – Κανέλ από τον πρώτο γάμο της Λις Κουέστα Περάσα, Μανουέλ Ανίδο Κουέστα.

Η κουβανική κυβέρνηση δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις κυρώσεις, οι οποίες αφορούσαν επίσης τέσσερα άλλα πρόσωπα και πέντε οντότητες, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κούβας.

Ο 66χρονος Ντίαζ-Κανέλ ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου της καραϊβικής χώρας από το 2018, όταν ανέλαβε τη διαδοχή του Ραούλ Κάστρο, αδελφού του πρώην ηγέτη της Κούβας Φιντέλ Κάστρο.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την πίεση προς την Κούβα

Η ενέργεια της Πέμπτης εναντίον του Ντίαζ-Κανέλ είναι η τελευταία από μια σειρά ενεργειών της Ουάσιγκτον με στόχο την εντατικοποίηση της πίεσης προς τους κομμουνιστές ηγέτες του νησιού.

Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Κούβα «να είναι μια χώρα που διοικείται σωστά». Τον περασμένο μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις σε 11 Κουβανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Επικοινωνιών της χώρας, αρκετοί στρατιωτικοί ηγέτες και η κύρια υπηρεσία πληροφοριών της.

Οι ΗΠΑ επίσης κατηγόρησαν τον Ραούλ Κάστρο για φόνο λόγω της φερόμενης εμπλοκής του σε ένα περιστατικό του 1996, κατά το οποίο κουβανικά μαχητικά κατέρριψαν αεροσκάφη που χειριζόταν μια ομάδα Κουβανών εξόριστων.