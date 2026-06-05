Ανώτατο Δικαστήριο: Το Ισραήλ οφείλει να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους

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Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάνθηκε ομόφωνα ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτρέψει στους εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές και στρατιωτικά κέντρα κράτησης, ακυρώνοντας την πολιτική που είχε θεσπιστεί μετά την 7η Οκτωβρίου.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η απαγόρευση των επισκέψεων του Ερυθρού Σταυρού στερούνταν επαρκούς νομικής βάσης τόσο βάσει του ισραηλινού δικαίου όσο και των διεθνών ανθρωπιστικών υποχρεώσεων του Ισραήλ.

Η απόφαση εκδόθηκε ως απάντηση σε κοινό αίτημα που υπέβαλαν διάφορες ισραηλινές οργανώσεις για τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI).

Δεν υπάρχει νομική βάση για την απαγόρευση επισκέψεων του Ερυθρού Σταυρού

Το δικαστήριο έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν είχε παράσχει νομική βάση για την αναστολή όλων των επισκέψεων της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC). Σύμφωνα με την ACRI, η απαγόρευση αυτή σηματοδότησε την πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια που το Ισραήλ εμπόδισε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού να επισκεφθούν Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η αίτηση κατά της πολιτικής αυτής κατατέθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 από την ACRI, την οργάνωση Physicians for Human Rights, την HaMoked και την Gisha. Το Ισραήλ ζήτησε πολλές παρατάσεις επί παρατάσεων, προτού ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία στα τέλη του 2025.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η απαγόρευση δεν πληρούσε τα νομικά πρότυπα, ακόμη και ενώ οι ισραηλινές αρχές υποστήριζαν ότι λόγοι ασφαλείας δικαιολογούσαν την αναστολή των επισκέψεων «έως ότου επιστραφούν οι ισραηλινοί όμηροι».

Πρόσβαση στους κρατουμένους εν μέσω καταγγελιών για βασανιστήρια

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την επανέναρξη των επισκέψεων σε περισσότερους από 9.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές και στρατιωτικά κέντρα κράτησης, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) χαιρέτισε την απόφαση και δήλωσε ότι είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις δραστηριότητές της για την παρακολούθηση των συνθηκών κράτησης. «Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση του δικαστηρίου και είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε το έργο μας με επισκέψεις σε κρατούμενους σε ισραηλινά κέντρα κράτησης», δήλωσε ο Πάτρικ Γκρίφιθς, εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ δήλωσε ότι θα εφαρμόσει τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστηρίων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα ξαναρχίσουν οι επισκέψεις. Η απόφαση έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενου ελέγχου των συνθηκών κράτησης και καταγγελιών για κακομεταχείριση, στέρηση τροφής, άρνηση ιατρικής περίθαλψης, βιασμούς, βασανιστήρια και κακομεταχείριση των Παλαιστινίων, αλλά και ακτιβιστών κρατουμένων.

Η ACRI δήλωσε ότι θα παρακολουθεί την εφαρμογή της απόφασης για να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού θα αποκατασταθεί στην πράξη.

Στην απομόνωση ο Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια

Οι ισραηλινές αρχές μετέφεραν τον Παλαιστίνιο γιατρό Χουσάμ Αμπού Σαφίγια σε απομόνωση στη φυλακή Ναφά, αφού η νομική του ομάδα άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ κατά της παράτασης της κράτησής του, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι η μεταφορά, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών στις 3 Ιουνίου, αποτελεί τιμωρητικό μέτρο που επιβλήθηκε υπό σκληρές συνθήκες και έχει στερήσει τον Αμπού Σαφίγια από την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με την οργάνωση Healthcare Workers Watch (HWW), τουλάχιστον 83 Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας κρατούνται από το Ισραήλ, εκ των οποίων 75 προέρχονται από τη Λωρίδα της Γάζας και οκτώ από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Κρατείται μονάχα ένας νοσηλευτής. Όλοι οι υπόλοιποι είναι γιατροί και φοιτητές Ιατρικής.