Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ

«Αργή, σταδιακή απόπειρα δολοφονίας» του Μαρουάν Μπαργούτι, φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ στο Ισραήλ καταγγέλλουν η οικογένεια και κοντινά του πρόσωπα.

Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ υποστηρίζει ότι ο Μπαργούτι δέχθηκε «βάναυση επίθεση» από Ισραηλινούς δεσμοφύλακες. Επίσης ότι, έχουν μαρτυρία ότι έχει κοπεί μέρος του αυτιού του, ενώ έχουν σπάσει τα πλευρά, τα δάχτυλα και τα δόντια του, ως συνέπεια των επαναλαμβανόμενων ξυλοδαρμών.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, η οικογένεια ενημερώθηκε έπειτα από τηλεφώνημα που είχε από έναν άνδρα. Τους είπε ότι ήταν πρόσφατα αποφυλακισμένος Παλαιστίνιος κρατούμενος. Και περιέγραψε την κατάσταση του Μαρουάν Μπαργούτι «εξαιρετικά δύσκολη και πολύ επικίνδυνη».

Ξυλοδαρμοί και απειλές

Η Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε ότι είχε συγκεντρώσει πληροφορίες που φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αναφορά για πρόσφατη επίθεση. Άλλη πηγή κοντά στον Μαρουάν Μπαργούτι και την οικογένειά του, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Middle East Eye ότι ο ηγέτης της Φατάχ έχει ξυλοκοπηθεί από τις ισραηλινές σωφρονιστικές αρχές τουλάχιστον πέντε φορές τα τελευταία δύο χρόνια. «Yφίσταται μια αργή, σταδιακή απόπειρα δολοφονίας», ανέφερε η πηγή.

Οι επιθέσεις έρχονται εν μέσω αυξανόμενων απειλών κατά του Μπαργούτι από ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Τον Αύγουστο, ο υπουργός Eθνικής Aσφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, βιντεοσκοπήθηκε να επισκέπτεται τον Μπαργούτι στο κελί του. Εκεί τον προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα «εξαλείψει» όποιον αντιταχθεί.

Μετά την τελευταία αναφερόμενη επίθεση, η πηγή είπε ότι η οικογένεια είχε μείνει σε απόλυτο σοκ και απελπισία. «Δεν ξέρουν τι να κάνουν ή σε ποιον να μιλήσουν».

Στη φυλακή 21 χρόνια

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ανώτερο στέλεχος της Φατάχ, βρίσκεται στη φυλακή από το 2004. Στοχοποιήθηκε για τον ηγετικό του ρόλο στη Δεύτερη Ιντιφάντα του 2000-2005. Έχει υψηλή δημοτικότητα μεταξύ των Παλαιστινίων.

Έχει καταδικαστεί σε πέντε φορές ισόβια συν 40 χρόνια για επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκαν πέντε Ισραηλινοί. Ο Μπαργούτι αρνήθηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της δίκης του, λέγοντας ότι δεν αναγνώριζε τη νομιμότητα του δικαστηρίου.

Οι δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν επανειλημμένα ότι ο Μπαργούτι θα κέρδιζε την παλαιστινιακή προεδρία με μεγάλη διαφορά εάν διεξαχθούν εκλογές και του επιτραπεί να θέσει υποψηφιότητα. Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους λίγους εναπομείναντες ενωτικούς Παλαιστίνιους ηγέτες, παρά τη βαθιά σχέση της Φατάχ με την Παλαιστινιακή Αρχή.