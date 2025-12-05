newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 18:00
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στα Αντικύθηρα
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:00
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ
Κόσμος 05 Δεκεμβρίου 2025 | 21:13

Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ

Η οικογένεια του Μαρουάν Μπαργούτι, φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ στο Ισραήλ, καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Φέρεται ότι του έσπασαν δόντια και πλευρά και έχει κοπεί μέρος του αυτιού του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Spotlight

«Αργή, σταδιακή απόπειρα δολοφονίας» του Μαρουάν Μπαργούτι, φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ στο Ισραήλ καταγγέλλουν η οικογένεια και κοντινά του πρόσωπα.

Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ υποστηρίζει ότι ο Μπαργούτι δέχθηκε «βάναυση επίθεση» από Ισραηλινούς δεσμοφύλακες. Επίσης ότι, έχουν μαρτυρία ότι έχει κοπεί μέρος του αυτιού του, ενώ έχουν σπάσει τα πλευρά, τα δάχτυλα και τα δόντια του, ως συνέπεια των επαναλαμβανόμενων ξυλοδαρμών.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, η οικογένεια ενημερώθηκε έπειτα από τηλεφώνημα που είχε από έναν άνδρα. Τους είπε ότι ήταν πρόσφατα αποφυλακισμένος Παλαιστίνιος κρατούμενος. Και περιέγραψε την κατάσταση του Μαρουάν Μπαργούτι «εξαιρετικά δύσκολη και πολύ επικίνδυνη».

Ξυλοδαρμοί και απειλές

Η Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε ότι είχε συγκεντρώσει πληροφορίες που φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αναφορά για πρόσφατη επίθεση. Άλλη πηγή κοντά στον Μαρουάν Μπαργούτι και την οικογένειά του, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Middle East Eye ότι ο ηγέτης της Φατάχ έχει ξυλοκοπηθεί από τις ισραηλινές σωφρονιστικές αρχές τουλάχιστον πέντε φορές τα τελευταία δύο χρόνια. «Yφίσταται μια αργή, σταδιακή απόπειρα δολοφονίας», ανέφερε η πηγή.

Οι επιθέσεις έρχονται εν μέσω αυξανόμενων απειλών κατά του Μπαργούτι από ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Τον Αύγουστο, ο υπουργός Eθνικής Aσφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, βιντεοσκοπήθηκε να επισκέπτεται τον Μπαργούτι στο κελί του. Εκεί τον προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα «εξαλείψει» όποιον αντιταχθεί.

Μετά την τελευταία αναφερόμενη επίθεση, η πηγή είπε ότι η οικογένεια είχε μείνει σε απόλυτο σοκ και απελπισία. «Δεν ξέρουν τι να κάνουν ή σε ποιον να μιλήσουν».

Στη φυλακή 21 χρόνια

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ανώτερο στέλεχος της Φατάχ, βρίσκεται στη φυλακή από το 2004. Στοχοποιήθηκε για τον ηγετικό του ρόλο στη Δεύτερη Ιντιφάντα του 2000-2005. Έχει υψηλή δημοτικότητα μεταξύ των Παλαιστινίων.

Έχει καταδικαστεί σε πέντε φορές ισόβια συν 40 χρόνια για επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκαν πέντε Ισραηλινοί. Ο Μπαργούτι αρνήθηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της δίκης του, λέγοντας ότι δεν αναγνώριζε τη νομιμότητα του δικαστηρίου.

Οι δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν επανειλημμένα ότι ο Μπαργούτι θα κέρδιζε την παλαιστινιακή προεδρία με μεγάλη διαφορά εάν διεξαχθούν εκλογές και του επιτραπεί να θέσει υποψηφιότητα. Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους λίγους εναπομείναντες ενωτικούς Παλαιστίνιους ηγέτες, παρά τη βαθιά σχέση της Φατάχ με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Πολιτική
Κύπρος: Ανασχηματισμός με μήνυμα (;) για τον GSI…

Κύπρος: Ανασχηματισμός με μήνυμα (;) για τον GSI…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΛΔ Κονγκό: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά την ειρηνευτική συμφωνία – «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»
Κόσμος 05.12.25

Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί στη ΛΔ του Κονγκό παρά την ειρηνευτική συμφωνία - «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»

Η ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, που συνορεύει με τη Ρουάντα, βιώνει αλλεπάλληλες συρράξεις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια

Σύνταξη
Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα – Αθωώθηκε από το δικαστήριο
Ιταλία 05.12.25

Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα - Αθωώθηκε από το δικαστήριο

Το τραγικό περιστατικό στην Ιταλία είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του 54χρονου δολοφόνου, Σάντρο Μουνιάι, έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων

Σύνταξη
Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα
Φαύλος κύκλος 05.12.25

Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα

Έφηβος στη Βρετανία περιέγραψε πώς εθίστηκε στην κεταμίνη και πώς αυτό είχε βαρύ τίμημα για τη ζωή του. Έκανε χρήση μέσα στο σχολείο και είχε φτάσει να παίρνει 11 γραμμάρια την ημέρα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
Βαριά καμπάνα 05.12.25

Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Σύνταξη
Γερμανία: Δια πυρός και σιδήρου ο Μερτς – Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που έθεσε σε δοκιμασία την κυβέρνηση
Γερμανία 05.12.25

Δια πυρός και σιδήρου ο Μερτς - Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που έθεσε σε δοκιμασία την κυβέρνηση

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι του συγκέντρωσαν 319 ψήφους υπέρ του νόμου σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Μπούντεσταγκ

Σύνταξη
Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία
Παίρνει μέτρα 05.12.25

Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας, ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της

Σύνταξη
Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ
Επιχείρηση κατάρριψης 05.12.25

Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ

Πέντε drones άγνωστης προέλευσης εθεάθησαν να πετούν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στο Ιλ Λονγκ, κοντά στο λιμάνι της Μπρεστ. Έρευνα του στρατιωτικού εισαγγελέα της Γαλλίας σε εξέλιξη.

Σύνταξη
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25

Φρίκη: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
Ο φόβος του Βερολίνου 05.12.25

EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Φρίντριχ Μερτς, Μπαρτ Ντε Βέβερ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πούτιν: Θερμή υποδοχή του Ρώσου προέδρου στην Ινδία – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Συνομιλίες με Μόντι 05.12.25

Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ινδία - Στο επίκεντρο το ρωσικό πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ

Τι θα συζητήσουν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι - Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΛΔ Κονγκό: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά την ειρηνευτική συμφωνία – «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»
Κόσμος 05.12.25

Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί στη ΛΔ του Κονγκό παρά την ειρηνευτική συμφωνία - «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»

Η ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, που συνορεύει με τη Ρουάντα, βιώνει αλλεπάλληλες συρράξεις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική
Ελλάδα 05.12.25

Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική

Σήμερα οριστικοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά κλιμάκια, τα οποία, από αύριο, θα αναπτυχθούν όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει την παιδική ηλικία – Προνομιούχες γενιές ή κενό βασίλειο;
Οιωνοί 05.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει την παιδική ηλικία – Προνομιούχες γενιές ή κενό βασίλειο;

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξασφαλίσει σε –σχεδόν- όλα τα παιδιά μια εκπαίδευση και ανατροφή, που κάποτε ήταν διαθέσιμη μόνο για πολύ προνομιούχους ανθρώπους. Είναι όμως τόσο ιδανικά τα πράγματα;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έκλεβαν πέντε σπίτια κάθε βράδυ και έκαναν τηλεφωνικές απάτες – Συνελήφθησαν 12 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 05.12.25

Έκλεβαν πέντε σπίτια κάθε βράδυ και έκαναν τηλεφωνικές απάτες – Συνελήφθησαν 12 μέλη της σπείρας

Η αστυνομία ταυτοποίησε την εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 64 περιπτώσεις κλοπών από οικίες και 13 απάτες - Πάνω από 775.000 ευρώ τα κέρδη της συμμορίας από την εγκληματική της δράση

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 05.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιταλία: Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα – Αθωώθηκε από το δικαστήριο
Ιταλία 05.12.25

Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα - Αθωώθηκε από το δικαστήριο

Το τραγικό περιστατικό στην Ιταλία είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του 54χρονου δολοφόνου, Σάντρο Μουνιάι, έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων

Σύνταξη
Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ
Γάζα 05.12.25

Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ

Η Eurovision σε πρωτοφανή κρίση, καθώς Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία και Σλοβενία αποχωρούν μετά τη διατήρηση της συμμετοχής του Ισραήλ και τις εντάσεις γύρω από τους νέους κανόνες ψηφοφορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα
Φαύλος κύκλος 05.12.25

Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα

Έφηβος στη Βρετανία περιέγραψε πώς εθίστηκε στην κεταμίνη και πώς αυτό είχε βαρύ τίμημα για τη ζωή του. Έκανε χρήση μέσα στο σχολείο και είχε φτάσει να παίρνει 11 γραμμάρια την ημέρα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
Βαριά καμπάνα 05.12.25

Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Σύνταξη
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου και τον περιμένω με ανυπομονησία»
«Η θρησκεία μου» 05.12.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου και τον περιμένω με ανυπομονησία»

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, σκηνοθέτης του «Φράνκενσταιν» δεν φοβάται τον θάνατο για έναν απλό λόγο: πρόκειται για την ημέρα που τα προβλήματα εξατμίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νωρίτερα θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Το πρόγραμμα των δρομολογίων
Η βασική γραμμή 05.12.25

Νωρίτερα θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Το πρόγραμμα των δρομολογίων

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης θα αναπροσαρμοστεί

Σύνταξη
Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία
Ενέργεια 05.12.25

Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση»

Σύνταξη
«Ήταν βάρβαρα βασανιστήρια» – Φρικιαστικές μαρτυρίες επιζώντων από τις «θεραπείες» μεταστροφής
LGBTQI+ 05.12.25

«Ήταν βάρβαρα βασανιστήρια» – Φρικιαστικές μαρτυρίες επιζώντων από τις «θεραπείες» μεταστροφής

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι, πολλοί έφηβοι, υπέστησαν βασανιστικά ηλεκτροσόκ σε νοσοκομεία του NHS μεταξύ 1965 και 1973 από τις «θεραπείες» μεταστροφής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν όταν οι αγρότες προσπάθησαν να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τα ΜΑΤ να τους πνίγουν στα χημικά, και την κυβέρνηση να διαρρέει βίντεο με τρακτέρ που κινείται με την όπισθεν εναντίον αστυνομικών. Το δόγμα «νόμος και τάξη» ενεργοποιεί το Μαξίμου

Σύνταξη
Γερμανία: Δια πυρός και σιδήρου ο Μερτς – Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που έθεσε σε δοκιμασία την κυβέρνηση
Γερμανία 05.12.25

Δια πυρός και σιδήρου ο Μερτς - Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που έθεσε σε δοκιμασία την κυβέρνηση

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες εταίροι του συγκέντρωσαν 319 ψήφους υπέρ του νόμου σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Μπούντεσταγκ

Σύνταξη
Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία
Παίρνει μέτρα 05.12.25

Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας, ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο