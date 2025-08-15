Ο Μαρουάν Μπαργούτι ο πιο γνωστός παλαιστίνιος κρατούμενος και ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, δέχτηκε την «επίσκεψη» του ακροδεξιού υπουργού εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβιρ, ο οποίος τον απείλησε ανοιχτά στο κελί του.

«Όποιος τα βάζει με τον λαό του Ισραήλ, όποιος δολοφονεί τα παιδιά μας, όποιος δολοφονεί τις γυναίκες μας, θα τον εξαλείψουμε. Δεν θα μας νικήσετε», ακούγεται να λέει ο Μπεν Γκβιρ στον Μπαργούτι.

Ο Μπαργούτι βρίσκεται στη φυλακή από το 2002. Ανώτερο στέλεχος της Φατάχ, του κόμματος που κυριαρχεί στην Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ), έγινε στόχος του Ισραήλ λόγω του ηγετικού του ρόλου στη Δεύτερη Ιντιφάντα του 2000-2005 και της μεγάλης δημοφιλίας του.

Η πολύχρονη φυλάκισή του και η επίδρασή του στους Παλαιστίνιους του έχει δώσει τον χαρακτηρισμό του «Παλαιστίνιου Μαντέλα».

Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που η εικόνα του κυκλοφορεί δημόσια. Στο βίντεο φαίνεται με ένα άσπρο φανελάκι γερασμένος και αδυνατισμένος, με πολλούς να λένε ότι έχει γίνει αγνώριστος.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο

Ο Κασέμ Μπαργούτι, γιος του Μαρουάν, δήλωσε στο Middle East Eye (ΜΕΕ) ότι η οικογένειά του αισθάνεται σοβαρή απειλή για τη ζωή του πατέρα του, ιδιαίτερα μετά από αυτό το τελευταίο βίντεο.

«Εδώ και δύο χρόνια υπάρχει μια συνεχής τάση να τον απειλούν και να τον επιτίθενται. Πριν από δύο χρόνια, στην αρχή του πολέμου, δέχτηκε την πρώτη επίθεση και τραυματίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κασέμ Μπαργούτι.

«Σήμερα, από την απειλή του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ, ο οποίος εκπροσωπεί την ανώτατη ιεραρχία της ισραηλινής ασφάλειας, είναι σαφές ότι η ζωή του βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο».

Ο Κασέμ Μπαργούτι δήλωσε ότι «είναι σαφές ότι υπάρχει άμεση απειλή δολοφονίας και θανάτου του μέσα στο κελί του» και ότι η στοχοποίηση και η κακοποίηση των Παλαιστινίων κρατουμένων αποτελεί μέρος της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας».

BREAKING: Surrounded by guards and cameras, Israel’s extremist minister Itamar Ben Gvir stormed the solitary confinement cell of Marwan Barghouti — the most popular Palestinian political leader and a unifying national figure, imprisoned since 2002 — in “Ganot” prison, to threaten… https://t.co/Bnbik6IJaP pic.twitter.com/53p5lIJKAz — Drop Site (@DropSiteNews) August 14, 2025

«Σε κυνηγούν και στην απομόνωση»

Η σύζυγός του φυλακισμένου ηγέτη, Φάουντα, δήλωσε ότι ο Μπαργούτι και άλλοι παλαιστινιακοί κρατούμενοι υποβάλλονται σε πολλές κακουχίες στις ισραηλινές φυλακές.

«Συνεχίζουν, Μαρουάν, να σε κυνηγούν και να σε καταδιώκουν ακόμα και στο κελί απομόνωσης όπου ζεις εδώ και δύο χρόνια, και ο αγώνας της κατοχής και των εκπροσώπων της εναντίον σου συνεχίζεται. Τα δεσμά είναι στα χέρια σου, αλλά γνωρίζω το πνεύμα και την αποφασιστικότητά σου, και ξέρω ότι θα παραμείνεις ελεύθερος, ελεύθερος, ελεύθερος», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook.

«Ξέρω ότι το μόνο που μπορεί να σε συγκλονίσει είναι αυτό που ακούς για τον πόνο του λαού σου, και το μόνο που σε συντρίβει και σε πληγώνει είναι η αποτυχία να προστατεύσεις τους γιους και τις κόρες μας. Είσαι του λαού· όπου κι αν βρίσκεσαι ανάμεσα στον λαό, είσαι ένας από αυτούς και μέρος τους».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι θεωρεί την επίσκεψη του Μπεν-Γβίρ «μια άνευ προηγουμένου πρόκληση και οργανωμένη κρατική τρομοκρατία, που εμπίπτει στο πλαίσιο των εγκλημάτων γενοκτονίας, εκτοπισμού και προσάρτησης που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι και ο λαός μας».

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μπεν Γκβιρ επισκέφθηκε τη φυλακή Gannot του Τελ Αβίβ μαζί με τον επίτροπο των φυλακών Κόμπι Γιακόμπι «για να παρακολουθήσει από κοντά την επιδείνωση των συνθηκών των φυλακισμένων τρομοκρατών».

Ο Μπαργούτι βρίσκεται εδώ και καιρό σε απομόνωση. Καταδικάστηκε σε πέντε φορές ισόβια και 40 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή για επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα πέντε νεκρούς, αν και αρνήθηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέγοντας ότι δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα του δικαστηρίου.

Ενοποιητική προσωπικότητα

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο 66χρονος Μπαργούτι θα ήταν σίγουρος νικητής στις παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές, αν αυτές διεξάγονταν και μπορούσε να υποβάλει υποψηφιότητα.

Θεωρείται ενοποιητική προσωπικότητα παρά το γεγονός ότι ταυτίζεται με τη Φατάχ, η οποία συνδέεται με την εξαιρετικά αντιδημοφιλή Παλαιστινιακή Αρχή.

Τον Ιανουάριο, το MEE ανέφερε ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ, μαζί με τη Χαμάς, χρησιμοποιούσαν «όλα τα διαθέσιμα μέσα» για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση του Μπαργούτι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Προσπάθειες για την απελευθέρωσή του

Μια πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο MEE ότι το όνομά του ήταν ένα από τα κορυφαία πρόσωπα που θα ανταλλάσσονταν με Ισραηλινούς ομήρους.

Ο Εμίρης του Κατάρ Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι και ο Υποστράτηγος Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ, διευθυντής των Γενικών Υπηρεσιών Πληροφοριών της Αιγύπτου, μεσολάβησαν προσωπικά για να πιέσουν για την απελευθέρωσή του, ανέφεραν πηγές.

Μετά την κυκλοφορία του βίντεο την Πέμπτη, ο Αουνί Αλμασνί, πρώην υποψήφιος της Φατάχ που υποστηρίχθηκε από τον Μπαργούτι, δήλωσε στο MEE ότι «ο Μπεν Γβιρ πιστεύει ότι προσβάλλει τον παλαιστινιακό λαό με αυτή την επίδειξη».

«Αλλά ο παλαιστινιακός λαός και όλοι οι υποστηρικτές του Μαρουάν είναι περήφανοι για τη θρυλική σταθερότητα του Μαρουάν Μπαργούτι, τις σπουδαίες θέσεις του και την άρνησή του να υποχωρήσει μπροστά στη βαρβαρότητα της κατοχής», είπε.

«Η θέληση για ελευθερία που αντιπροσωπεύει ο Μαρουάν δεν θα τσακιστεί από την τυραννία, την αδικία και την αλαζονεία».

Από τον Οκτώβριο του 2023, έχει καταγραφεί από ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων και μέσα ενημέρωσης μια αύξηση στις συλλήψεις, τις κρατήσεις και την επιδείνωση των συνθηκών για τους παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές.

Ο Μπαργούτι έχει υποστεί κακομεταχείριση, λέει η οικογένειά του. Μια επίθεση από σωφρονιστικούς υπαλλήλους τον Σεπτέμβριο του 2024 του άφησε τραύματα στο κεφάλι, τα αυτιά, τα πλευρά, το δεξί χέρι και την πλάτη του.