Συντριβή εκπαιδευτικού στρατιωτικού αεροσκάφους στην Ταϊβάν – Δύο νεκροί
Το αεροπλάνο συνετρίβη στο βόρειο άκρο του διαδρόμου της αεροπορικής βάσης Γκανγκσάν, στο νότιο τμήμα της Ταϊβάν, στην πόλη Καοσιούνγκ, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας
Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ταϊβάν συνετρίβη σήμερα, κατά τη διάρκεια άσκησης για την αντιμετώπιση βλάβης κινητήρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δυο πιλότοι του, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι.
Το δυστύχημα έγινε στις 08:08 (τοπική ώρα· 03:08 ώρα Ελλάδας). Το αεροπλάνο συνετρίβη στο βόρειο άκρο του διαδρόμου της αεροπορικής βάσης Γκανγκσάν, στο νότιο τμήμα της νήσου, στην πόλη Καοσιούνγκ, διευκρίνισε το υπουργείο.
Μέχρι στιγμής, έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο τα επώνυμα και οι βαθμοί των δυο χειριστών — αντισμήναρχοι Λου και Γκούο.
Η πολεμική αεροπορία σημείωσε ότι σχημάτισε ειδικό κλιμάκιο για να ερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος. Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπός της αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
Τον Ιανουάριο, πιλότος μαχητικού αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων F-16 χάθηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας στην ανατολική Ταϊβάν. Ο χειριστής, που έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος στα ανοικτά, επισήμως θεωρείται ακόμη αγνοούμενος.
