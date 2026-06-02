Συντριβή εκπαιδευτικού στρατιωτικού αεροσκάφους στην Ταϊβάν – Δύο νεκροί
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 06:53

Συντριβή εκπαιδευτικού στρατιωτικού αεροσκάφους στην Ταϊβάν – Δύο νεκροί

Το αεροπλάνο συνετρίβη στο βόρειο άκρο του διαδρόμου της αεροπορικής βάσης Γκανγκσάν, στο νότιο τμήμα της Ταϊβάν, στην πόλη Καοσιούνγκ, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ταϊβάν συνετρίβη σήμερα, κατά τη διάρκεια άσκησης για την αντιμετώπιση βλάβης κινητήρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δυο πιλότοι του, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι.

Το δυστύχημα έγινε στις 08:08 (τοπική ώρα· 03:08 ώρα Ελλάδας). Το αεροπλάνο συνετρίβη στο βόρειο άκρο του διαδρόμου της αεροπορικής βάσης Γκανγκσάν, στο νότιο τμήμα της νήσου, στην πόλη Καοσιούνγκ, διευκρίνισε το υπουργείο.

Μέχρι στιγμής, έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο τα επώνυμα και οι βαθμοί των δυο χειριστών — αντισμήναρχοι Λου και Γκούο.

Η πολεμική αεροπορία σημείωσε ότι σχημάτισε ειδικό κλιμάκιο για να ερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος. Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπός της αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Τον Ιανουάριο, πιλότος μαχητικού αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων F-16 χάθηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας στην ανατολική Ταϊβάν. Ο χειριστής, που έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος στα ανοικτά, επισήμως θεωρείται ακόμη αγνοούμενος.

Ναυτιλία
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους

Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους

«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 02.06.26

«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπήρξε «παραγωγική» επικοινωνία με τον Νετανιάχου και συνεννόηση μέσω εκπροσώπων με τη Χεζμπολάχ για αμοιβαία παύση των επιθέσεων στον Λίβανο -

Σύνταξη
Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα
Κόσμος 02.06.26

Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα

Ο επίτροπος Αμυνας μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας - Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και οι προοπτικές ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 για αμοιβαία συνδρομή

Μαρία Βασιλείου
New York Times: Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ
New York Times 02.06.26

«Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ»

«Οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν ολοένα και λιγότεροι δημοσιογράφοι», τονίζει ο επικεφαλής των NYT, καθώς οι εταιρείες της ΤΝ «κλέβουν ξεδιάντροπα την πνευματική ιδιοκτησία» των ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Για συμφωνία μιλά πάλι ο Τραμπ «την επόμενη εβδομάδα»
Ερχεται... 02.06.26

Ξανά μανά ο Τραμπ για συμφωνία με τον Ιράν

Συμφωνία με το Ιράν βλέπει πάλι ο Τραμπ, «την επόμενη εβδομάδα», καθώς θέλει να εξασφαλίσει «μερικά σημεία ακόμη», και γι’ αυτό, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής το πράσινο φως.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
ΗΠΑ 02.06.26

Το Πεντάγωνο διώχνει τους δημοσιογράφους και από το Γραφείο Τύπου

Ούτε στο Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου θα εισέρχονται οι δημοσιογράφοι, με το αιτιολογικό ότι σε αυτόν τον τομέα εργάζεται προσωπικό το οποίο συντάσσει ομιλίες και «χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα».

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Ιταλία έγινε αισθητός σε νησιά του Ιονίου
Υποθαλάσσιος 02.06.26

Σεισμός στην Ιταλία ταρακουνά νησιά στο Ιόνιο

Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη στη νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi). Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος, υπολογίστηκε στα 253 χιλιόμετρα ⚠️ EVENTO PROFONDO: un violento #terremoto che […]

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του
Σφοδρές αντιδράσεις 01.06.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εγκαταλείπει τα σχέδια για «Ταμείο Εργαλειοποίησης», που θα αποζημίωνε διωκόμενους οπαδούς του

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το «Ταμείο Εργαλειοποίησης», αλλά και το δικαστικό μπλόκο στα σχέδιά του να αποζημιώσει όσους υποστηρικτές του έχουν διωχθεί, «κλείνουν» το την ίδρυση του ταμείου των 1,8 δισ.

Σύνταξη
ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται

Καθαρά ρυθμιστής εξελίξεων το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπαρξιακά ζητήματα για ΣΥΡΙΖΑ, τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και τέσσερις ακόμη βουλευτές.

Σωτήρης Μπολάκης
Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
Ελλάδα 02.06.26

Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας

Σύνταξη
Νέοι κλάδοι στην ασφάλιση – Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Νέοι κλάδοι στις ασφάλειες - Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια

Σκύλος 95 ευρώ, γάτα στα... 70 - Για πρώτη φορά η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ κάνοντας ρεκόρ - Η ασφάλιση με τη μεγαλύτερη συμβολή

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα
Έρευνα GRECA 02.06.26

Ψηφιακές αγορές: «Κόφτης» στο ντελίβερι από πλατφόρμες, πτώση στα καταλύματα

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας αντανακλώνται και στις online αγορές. Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζουν οι ψηφιακές παραγγελίες έτοιμου φαγητού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά
Προτιμούν έμπειρους 02.06.26

Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά

Η τηλεργασία, που έγινε το modus operandi στη διάρκεια της πανδημίας και έμεινε, φαίνεται ότι είναι ο βασικός παράγοντας για την ανεργία των νέων στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες για τις θέσεις αυτές προτιμούν έμπειρους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
