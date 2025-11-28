ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για μια σειρά από χώρες. Ειδικά για το Ισραήλ, αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία ότι εφαρμόζει «de facto κρατική πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων» εναντίον των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η επιτροπή εξετάζει τακτικά τα αρχεία όλων των χωρών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, λαμβάνοντας μαρτυρίες τόσο από τις κυβερνήσεις τους όσο και από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του Ισραήλ, τόσο οι ισραηλινές όσο και οι παλαιστινιακές ομάδες υπεράσπισης έδωσαν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες στα ισραηλινά κέντρα κράτησης. Εκτιμάται ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν κρατηθεί από το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

The UN Committee against Torture has just issued its findings on Albania 🇦🇱, Argentina 🇦🇷, Bahrain 🇧🇭, and Israel 🇮🇱 after reviewing the four States Parties in its latest session.https://t.co/xb7dcyDYnp pic.twitter.com/i9aSsgAa6U — United Nations Geneva (@UNGeneva) November 28, 2025

«Αναγκαστική εξαφάνιση»

Σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ για τη διοικητική κράτηση, οι ύποπτοι ότι είναι παράνομοι μαχητές, αλλά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αιχμάλωτοι πολέμου, μπορούν να κρατηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο ή μέλη της οικογένειάς τους.

Πολλές παλαιστινιακές οικογένειες έχουν καταγγείλει ότι περίμεναν μήνες ακόμη και για να μάθουν ότι ένα αγαπημένο τους πρόσωπο έχει κρατηθεί. Αυτή η πρακτική, σύμφωνα με την Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων, ισοδυναμεί με «αναγκαστική εξαφάνιση».

Η επιτροπή ασκεί σφοδρή κριτική στη χρήση αυτού του νόμου. Η εφαρμογή τους επέτρεψε την κράτηση στις φυλακές στο Ισραήλ ολόκληρων ομάδων Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, εγκύων γυναικών και ηλικιωμένων.

Γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Το πιο ζοφερό στην έκθεση είναι οι περιγραφές από τις συνθήκες κράτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Παλαιστίνιοι στερούνται τακτικά τροφής και νερού. Επίσης, υποβάλλονται σε σοβαρούς ξυλοδαρμούς, επιθέσεις από σκύλους, ηλεκτροπληξία, waterboarding και σεξουαλική βία. Μερικοί φέρονται να είναι μόνιμα αλυσοδεμένοι, να τους απαγορεύεται η πρόσβαση σε τουαλέτα και να αναγκάζονται να φορούν πάνες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων, αυτή μεταχείριση «ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Και τονίζει ότι τα στοιχεία μιας «de facto κρατικής πολιτικής οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων» από το Ισραήλ ήταν μια από τις πράξεις που συνιστούν το έγκλημα της γενοκτονίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες ότι διαπράττει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ζητά ανεξάρτητες έρευνες

Ο Πίτερ Βέντελ Κέσινγκ, μέλος της επιτροπής από τη Δανία, δήλωσε ότι αυτός και οι συνάδελφοί του ήταν «βαθιά συγκλονισμένοι» από αυτά που άκουσαν. Τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι ανησυχούν πολύ για την έλλειψη ερευνών ή διώξεων σχετικά με ισχυρισμούς για βασανιστήρια.

Κάλεσαν το Ισραήλ να ξεκινήσει ανεξάρτητες έρευνες και να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στρατιωτικών αξιωματικών, θα λογοδοτήσουν.

Το Ισραήλ, το οποίο εδώ και καιρό κατηγορεί τον ΟΗΕ για προκατάληψη εναντίον του, δεν σχολίασε δημόσια σήμερα τα ευρήματα της επιτροπής, αλλά κατά τη διάρκεια των ακροάσεων της επιτροπής, ο πρεσβευτής του, Ντάνιελ Μερόν, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς για βασανιστήρια «παραπληροφόρηση».

Υποστήριξε ότι το Ισραήλ «δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις ηθικές αξίες και αρχές μας, ακόμη και απέναντι στις προκλήσεις που θέτει μια τρομοκρατική οργάνωση».

Καταδίκη της Χαμάς

Στα συμπεράσματά της, η επιτροπή του ΟΗΕ καταδικάζει επίσης απερίφραστα την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και αναγνώρισε τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη μία πλευρά δεν δικαιολογούν την ίδια ενέργεια από την άλλη πλευρά. Σύμφωνα με τη σύμβαση, στην οποία το Ισραήλ είναι συμβαλλόμενο μέρος, η απαγόρευση των βασανιστηρίων είναι απόλυτη: δεν επιτρέπονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η εσωτερική νομοθεσία του Ισραήλ είναι λιγότερο σαφής όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης ενάντια στα Βασανιστήρια. Υποδηλώνει ότι η σύμβαση ισχύει μόνο για το ισραηλινό έδαφος και όχι για τα κατεχόμενα εδάφη της Γάζας και της Δυτικής Όχθης – μια ερμηνεία που πολλοί διεθνείς δικηγόροι αμφισβητούν.

«Συνοπτική εκτέλεση»

Τα ευρήματα έρχονται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στο Ισραήλ για το ιστορικό του στα ανθρώπινα δικαιώματα. Την Παρασκευή στη Γενεύη, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι η δολοφονία από Ισραηλινούς στρατιώτες δύο Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη έμοιαζε με «συνοπτική εκτέλεση». Βίντεο της δολοφονίας έδειχνε τους δύο άνδρες με τα χέρια ψηλά, προφανώς να παραδίδονται στις ισραηλινές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ λένε ότι οι συνθήκες για τους ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν άθλιες, παρά την εκεχειρία. Χιλιάδες οικογένειες αντιμετωπίζουν το χειμωνιάτικο κρύο και τη βροχή σε σκηνές. Οι προμήθειες που φτάνουν στους κατοίκους της Γάζας είναι ανεπαρκείς, ενώ συνεχίζονται οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που το Ισραήλ αποκαλεί στόχους της Χαμάς.