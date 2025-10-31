newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
31.10.2025 | 10:18
Έξαρση γρίπης και κορονοϊού - Τι ισχύει για τα εμβόλια
Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 17:06

Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Spotlight

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της ανώτατης στρατιωτικής εισαγγελικής λειτουργού, εν μέσω έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστινίους κρατουμένους.

«Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας, υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι, υπέβαλε σήμερα το πρωί την παραίτησή της στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού, χωρίς να διευκρινίζει τους λόγους της παραίτησής της.

Τον περασμένο Αύγουστο το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν στο νότιο τμήμα της χώρας. Πλάνα που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας έδειχναν Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν ομαδικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο. Το συμβάν σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ.

Πέντε στρατιώτες συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Φεβρουάριο για το συμβάν, το οποίο δίχασε την ισραηλινή κοινωνία, τις τάξεις του στρατού και την πολιτική τάξη, με ορισμένους να εκφράζουν οργή για το περιστατικό και άλλους να υπερασπίζονται τους στρατιώτες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι στρατιώτες «ενήργησαν εναντίον του κρατουμένου με ακραία βία» και προκάλεσαν «σοβαρά τραύματα», όπως σπασμένα πλευρά και διάτρηση πνεύμονα, τόνισε ο στρατός τον Φεβρουάριο.

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

«Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) είναι ένας στρατός με ήθος που σέβεται τον νόμο και, συνεπώς, ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός οδυνηρού πολέμου, πρέπει να διερευνά παράνομες πράξεις», δήλωσε η εισαγγελέας στην επιστολή παραίτησής της.

«Ενέκρινα τη δημοσιοποίηση υλικού σε μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ψευδούς προπαγάνδας που στρέφεται κατά των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου. Φέρω την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό δημοσιοποιήθηκε σε μέσα ενημέρωσης από τη μονάδα», τόνισε επίσης η ίδια, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σήμερα ο στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη διαρροή βίντεο.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς χαιρέτισε την παραίτηση της στρατιωτικής γενικής εισαγγελέως. «Όποιος συκοφαντεί στρατιώτες του IDF δεν έχει θέση στον στρατό», τόνισε ο Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Το κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν χτίστηκε σε στρατιωτική βάση για να κρατά Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν κυρίως στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ.

Οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων Παλαιστινίων κρατουμένων κατηγορούν τακτικά την ισραηλινή διοίκηση φυλακών για κακοποιήσεις Παλαιστινίων κρατουμένων.

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Σε τροχιά ανόδου από το Q4 τα έντοκα έσοδα

Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Σε τροχιά ανόδου από το Q4 τα έντοκα έσοδα

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις
Παραβίαση δικαίου 31.10.25

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών είναι απαράδεκτες. Οι φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Σύνταξη
Ισραήλ: Απάνθρωπο σόου του ακροδεξιού υπουργού Μπεν – Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους
Εξοργιστικό βίντεο 31.10.25

Απάνθρωπο σόου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν - Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ έκανε άλλο ένα απάνθρωπο σόου, όπως είχε κάνει και με τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Τι λένε οι IDF 31.10.25

Νέα παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ - Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πεσκόφ: Συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Αφήνει «παραθυράκι»; 31.10.25

Ο Πεσκόφ συστήνει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες ενημερώσεις για τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε δημοσίευμα των Financial Times για τον λόγο της ακύρωσης της συνάντησης των δύο προέδρων στη Βουδαπέστη

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επιζώντες της ατομικής βόμβας ενάντια στην ανακοίνωση Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων
Έστειλαν επιστολή 31.10.25

Επιζώντες της ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία ενάντια στην ανακοίνωση Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Οι «χιμπακούσα», όπως ονομάζονται οι επιζώντες της ατομικής βόμβας, καταδίκασαν την οδηγία για πυρηνικές δοκιμές που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τραμπ: Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση για πυρηνικές δοκιμές, φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών
Δύο γραμμές στις ΗΠΑ 31.10.25

Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση Τραμπ για πυρηνικές δοκιμές - Φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών

Η δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών δεν ευσταθεί - Γιατί εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ εναντιώνονται με αυτή την επιλογή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Κόσμος 31.10.25

Το χρονικό της πτώσης ενός πρίγκιπα: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον Άντριου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο Άντριου συμφώνησε να αποχωρήσει από τη Βασιλική Στοά , καθώς οι σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα: Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα – Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ
Παροιμιώδης ψυχραιμία 31.10.25

Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα - Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι! Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου» έγραψε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις
Παραβίαση δικαίου 31.10.25

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών είναι απαράδεκτες. Οι φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Σύνταξη
Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)

Ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης για τη σεζόν 2024-25, Κιλιάν Εμπαπέ, παρέλαβε την Παρασκευή το βραβείο του και σημείωσε πως αυτό που έχει σημασία είναι οι τίτλοι και όχι τα προσωπικά επιτεύγματα...

Σύνταξη
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
«Είναι εκρηκτική» 31.10.25

Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

Σύνταξη
Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης

Καμία σχέση δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει την ανεκτίμητη, βαθιά, ανιδιοτελή αγάπη που μας συνδέει με τους τετράποδους φίλους μας. Οι σκύλοι και οι γάτες μας δεν είναι απλώς μία συντροφιά, αλλά μέλη της οικογένειάς μας, πιστοί σύντροφοί στις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Κάθε στιγμή που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμη […]

Σύνταξη
Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές
Απόφαση κατά πλειοψηφία 31.10.25

Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που εξίσωναν τους απόφοιτους καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου. Με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίστηκαν «ανώτερες».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)
Euroleague 31.10.25

Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, θύμισε στο κοινό την πρόβλεψη του Άλεκ Πίτερς για τη φετινή βαθμολογία της Ευρωλίγκας, λίγο πριν το ματς της ομάδας του στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό - Δείτε γιατί.

Σύνταξη
ΙΣΑ: Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου – Ασφυκτική οικονομική πίεση λόγω του clawback
Ενάντια στο clawback 31.10.25

Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου - Στηρίζει τις κινητοποιήσεις ο ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών ιατρών που αντιδρούν στο μέτρο του clawback και στα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων

Σύνταξη
ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα: «Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης»
Για μπλόκα αγροτών 31.10.25

«Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης» - ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα

«Οι αγρότες καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που τους ξεκληρίζει» αναφέρει το ΚΚΕ ως απάντηση στη δήλωση του Βασίλη Φεύγα περί βολεμένων

Σύνταξη
Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία
Stories 31.10.25

Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία

Για αιώνες, οι άνθρωποι έχουν κοιτάξει το σκοτάδι με φόβο και θαυμασμό, αναζητώντας τα φαντάσματα και τους δαίμονες που κατοικούν τόσο στη φαντασία όσο και στην πραγματικότητά τους

Σύνταξη
H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop
Dark-ίλα 31.10.25

H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop

Μεταξύ μιας πολυμελούς ορχήστρας, κάποιων ζώων και μιας προφητικής Björk με τη μορφή πουλιού, το μουσικό βίντεο «Berghain» αποτυπώνει την πιο μυστικιστική και μεταμορφωτική καλλιτεχνική φάση της Rosalía μέχρι σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα
Αυτοδιοικητικός χάρτης 31.10.25

Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα

Η πολυσέλιδη Έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά από δύο τριήμερες αποστολές μελέτης του Κογκρέσου στη χώρα μας εγκρίθηκε αρχικά από την επιτροπή παρακολούθησης τον Ιούλιο και πλέον από την Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απάνθρωπο σόου του ακροδεξιού υπουργού Μπεν – Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους
Εξοργιστικό βίντεο 31.10.25

Απάνθρωπο σόου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν - Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ έκανε άλλο ένα απάνθρωπο σόου, όπως είχε κάνει και με τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Κολωνός: Ανακοπή στο τιμόνι έπαθε ο 61χρονος οδηγός πριν από την καραμπόλα των πέντε οχημάτων
Τροχαίο 31.10.25

Ανακοπή στο τιμόνι έπαθε οδηγός πριν από την καραμπόλα στον Κολωνό

Τόσο το αυτοκίνητο του 61χρονου όσο και αυτό που ήταν μπροστά δεν είχαν αυξημένη ταχύτητα - Οι κάμερες δείχνουν το προπορευόμενο αυτοκίνητο να φρενάρει, όχι όμως και αυτό του άτυχου οδηγού

Σύνταξη
Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ

Ένα πιθανό νέο μέτρο για τον περιορισμό του χρόνου που αφιερώνει ένας ποδοσφαιριστής στη λήψη πλάγιου άουτ μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα και τη ροή του παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
Οι ώρες 31.10.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Μεσογείων λόγω έργων

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος στη Μεσογείων, στην περιοχή των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
