Οι ΗΠΑ προσέφεραν στους μαχητές της Χαμάς «ασφαλή διάδρομο» για να απομακρυνθούν από τις περιοχές που ελέγχει το Ισραήλ στη Γάζα και καλύπτουν το 53% της έκτασης του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios που επικαλείται ισραηλινούς και αμερικανούς αξιωματούχους, η πρόταση διαβιβάστηκε από την Αίγυπτο και το Κατάρ στη Χαμάς την Τετάρτη αφού η εκεχειρία είχε στην πραγματικότητα καταρρεύσει με το Ισραήλ να εξαπολύει σφοδρούς βομβαρδισμούς και να σκοτώνει 104 ανθρώπους αφού νωρίτερα είχε ισχυριστεί ότι η Χαμάς σκότωσε έναν ισραηλινό στρατιώτη.

Στόχος της πρότασης, σύμφωνα με το Axios, ήταν να σταθεροποιηθεί η κατάπαυση πυρός, να αδειάσει το τμήμα που ελέγχει το Ισραήλ από μαχητές της Χαμάς, ώστε να μην υπάρχουν «προκλήσεις» που να δικαιολογούν την παραβίαση της εκεχειρίας.

«Θύλακες της Χαμάς στις περιοχές που ελέγχει το Ισραήλ»

Η Χαμάς αρνήθηκε ότι διέταξε την επίθεση σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, όπου φαίνεται να σκοτώθηκε ο στρατιώτης, και δήλωσε ότι έχει χάσει την επαφή με τους μαχητές που έχουν μείνει στις περιοχές που ελέγχει το Ισραήλ.

Ο ανώτερος αξιωματικός των IDF είπε στο Axios ότι υπάρχουν δεκάδες μαχητές της Χαμάς που εξακολουθούν να κρύβονται σε σήραγγες στην «ισραηλινή πλευρά» της «κίτρινης γραμμής», ιδιαίτερα στις πόλεις Χαν Γιουνίς και Ράφα.

«Αυτοί είναι θύλακες που δεν έχουν εκκαθαριστεί. Εργαζόμαστε για μια διεξοδική και συστηματική εκκαθάριση αυτών των περιοχών», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Καθώς σφίγγουμε τον κλοιό και πλησιάζουμε σε αυτούς, βγαίνουν από τα τούνελ και επιτίθενται στις δυνάμεις μας, κάτι που στη συνέχεια προκαλεί μια αυξανόμενη αντίδραση από εμάς και οδηγεί σε κλιμάκωση».

Μετά την πρόσφατη σφαγή το Ισραήλ δήλωσε ότι επιστρέφει στην εκεχειρία και η Χαμάς παρέδωσε άλλες δύο σορούς ομήρων την Πέμπτη, ενώ αναζητά ακόμα 11.

Κανένας μαχητής της Χαμάς δεν πέρασε τις ισραηλινές γραμμές

Η πρόταση των ΗΠΑ ήρθε με διορία 24 ωρών και είχε ισχύ μέχρι την Πέμπτη στις 8μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Μετά την παρέλευση της προθεσμίας το Ισραήλ θα είναι σε θέση να επιβάλει την εκεχειρία και να εμπλακεί σε στόχους της Χαμάς πίσω από την κίτρινη γραμμή», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ που πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν δώσει το «πράσινο φως» σε αυτή την υπόθεση.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης κανένας μαχητής της Χαμάς δεν πέρασε τις γραμμές του Ισραήλ, είπε ο ανώτερος αξιωματικός των IDF.

Οι ΗΠΑ φρόντισαν δημόσια να κατηγορήσουν τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία και να στηρίξουν το Ισραήλ για το λουτρό αίματος στη Γάζα αλλά, σύμφωνα πάντα με το Axios, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι η απάντηση του Ισραήλ ήταν δυσανάλογη.