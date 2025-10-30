Το Ισραήλ πραγματοποίησε περίπου δέκα αεροπορικά χτυπήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Οι Παλαιστίνιοι ζουν υπό τον φόβο νέων επιθέσεων

Οι νέες επιθέσεις έγιναν μετά τα πλήγματα που επέφεραν τον θάνατο πάνω από 110 ανθρώπων και την ισραηλινή ανακοίνωση για την «επανεκκίνηση» της εκεχειρίας στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Breaking | At least ten Israeli airstrikes hit eastern Khan Younis in the southern Gaza Strip https://t.co/aw3Lu9g3Dv — Quds News Network (@QudsNen) October 29, 2025

Ο Χάνι Μαχμούντ, ανταποκριτής του Al Jazeera στη Γάζα, μεταδίδει:

«Όπου κι αν πας στη Γάζα, υπάρχει μια αίσθηση δισταγμού. Οι άνθρωποι κρατούν την αναπνοή τους, καθώς η εκεχειρία μπορεί τεχνικά να ισχύει, αλλά ο ήχος των εκρήξεων, των πυροβολισμών και των drones που αιωρούνται στον ουρανό υπενθυμίζουν συνεχώς πόσο εύθραυστη είναι αυτή η εκεχειρία από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ.

Οι άνθρωποι μιλούν για το πόσο ανησυχούν για την ικανότητα της εκεχειρίας να μειώσει το επίπεδο του φόβου και του τραύματος που βιώνουν».

Ισραηλινές επιδρομές και επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Όχθη

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa μεταδίδει ότι πραγματοποιήθηκαν νέες επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων και επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη Καμπατίγια και στο χωριό Άνζα, νότια της Τζενίν. Δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις ή τραυματισμοί.

Ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη Τούρμους Αγιά, βόρεια της Ραμάλα, ρίχνοντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα και προκαλώντας συγκρούσεις με Παλαιστίνιους κατοίκους.

Ισραηλινοί έποικοι έκοψαν εκατοντάδες αιωνόβιες ελιές σε γη που ανήκει σε τρία χωριά νότια της Ναμπλούς – το Καϊρούτ, το ας-Σαουίγια και το αλ-Λουμπάν Ασαρκίγια.

Μια ομάδα εποίκων εισέβαλε σε ένα χωριό Βεδουίνων στην περιοχή αλ-Χαθρούρα, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, καταστρέφοντας περιουσίες και μπλοκάροντας δρόμους.

Δείτε σχετικό βίντεο: