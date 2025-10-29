Χτυπήματα σε αμάχους την ώρα που κοιμόταν στις σκηνές τους ή σε όσα σπίτια έχουν μείνει όρθια εξαπέλυσε το Ισραήλ σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει στον θύλακα εδώ και δύο χρόνια, παρά το γεγονός ότι υποτίθεται βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε την εντολή για σφοδρούς βομβαρδισμούς στη Γάζα καθώς όπως υποστήριξε η Χαμάς σκότωσε έναν ισραηλινό στρατιώτη, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ακόμα ότι η αργή παράδοση σορών ομήρων ή τα λάθη που γίνονται σε αυτή τη διαδικασία συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας και εξαπολύει βομβαρδισμούς στη Γάζα ώστε το έργο της ανεύρεσης των σορών να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.

Οι συγγενείς των ομήρων ζήτησαν επίσης χθες συνάντηση με τον Νετανιάχου καθώς θεωρούν ότι η καθυστερημένη παράδοση των σορών των συγγενών τους συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας, επιχείρημα που ο ισραηλινός πρωθυπουργός επίσης χρησιμοποίησε για να εξαπολύσει τις επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα από τις επιθέσεις έχει φτάσει τους 90. Ανάμεσά τους βρίσκονται δεκάδες παιδιά.

Σκληρές εικόνες

Τουλάχιστον 42 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην κεντρική Γάζα, 31 σκοτώθηκαν στη βόρεια Γάζα και 18 σκοτώθηκαν στη νότια Γάζα.

Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Al Jazeera οι επιθέσεις του Ισραήλ στόχευσαν σε πολλές περιπτώσεις αμάχους και οικογένειες.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση σε σκηνές όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στο αλ Μαουάσι. Από αεροπορική επιδρομή σε σπίτι στη συνοικία Ταλ αλ Χάου στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκε μία μητέρα με την κόρη της. , ανέφερε το νοσοκομείο al-Awda.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε ένα σπίτι στο στρατόπεδο προσφύγων Bureij στην κεντρική Γάζα και άλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε επίθεση σε ένα σχολείο στην Μπέιτ Λαχίγια όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Η Χαμάς που αρνείται ότι είχε εμπλοκή στον θάνατο του ισραηλινού στρατιώτη στη Ράφα, δήλωσε ότι το Ισραήλ παραβιάζει την εκεχειρία. Η παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την παράδοση των δύο σορών που εντόπισε στα συντρίμμια, μετά τη νέα σφαγή στη Γάζα, και κατηγόρησε το Ισραήλ για την οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Οι ΗΠΑ που την περασμένη εβδομάδα είχαν φροντίσει να δείξουν ότι μπορούν να συγκρατήσουν το Ισραήλ, όπως είχαν υποσχεθεί στους Άραβες εταίρους τους, τώρα προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη νέα σφαγή.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς, που είχε ο ίδιος επισκεφθεί το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε τώρα ότι η εκεχειρία διατηρείται, ενώ ο Τραμπ δικαιολόγησε στις πρώτες του δηλώσεις το Ισραήλ λέγοντας ότι «έχει δικαίωμα να απαντήσει» στις επιθέσεις της Χαμάς.

«Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί». Ο Τραμπ είπε ακόμα στους δημοσιογράφους ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.