Ο Τραμπ εκτιμά ότι δεν κινδυνεύει η εκεχειρία στη Γάζα παρά τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων από το Ισραήλ
Δεκάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις νέες ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, αλλά η εκεχειρία δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με τον Τραμπ.
Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους –, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία, επάνω, από την… εκεχειρία στη Γάζα, με τους νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς).
Ο Τραμπ απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί»
Al-Shifa Hospital in Gaza 🇵🇸 tonight after Israeli 🇮🇱 airstrikes
Israel 🇮🇱 will never agree a ‘ceasefire’
They want the world silent as they finish a racist genocide & a land grab
Sanction 🇮🇱 now
Netanyahu 🇮🇱, Trump 🇺🇸 & Starmer 🇬🇧 to The Hague now.https://t.co/AOvrNhT1Zv
— Howard Beckett (@BeckettUnite) October 28, 2025
Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.
Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς.
«Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει νωρίτερα από την Ουάσιγκτον ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα διατηρείται παρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και την ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.
«Αψιμαχίες» θα υπάρχουν
«Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί», είπε στους δημοσιογράφους.
«Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος στη Γάζα επετέθη σε έναν (ισραηλινό) στρατιώτη. Περιμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά πιστεύω ότι η ειρήνη του προέδρου θα κρατήσει παρά ταύτα», πρόσθεσε.
