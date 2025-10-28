newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025 | 18:23

Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

«Υπό το φως των παραβιάσεων εκ μέρους της Χαμάς» η νέα εντολή Νετανιάχου για σφοδρή επίθεση του Ισραήλ στην αιματοβαμμένη Λωρίδα της Γάζας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας του (IDF) να πραγματοποιήσουν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το γραφείο του, μετά από την ολοκλήρωση συνάντησης που είχε συγκαλέσει, στην οποία εξετάστηκε η αντίδραση του Ισραήλ στις «επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα».

Η απόφαση έρχεται λίγο αφότου τα στρατεύματα των IDF «δέχτηκαν επίθεση στη νότια Λωρίδα της Γάζας», εν μέσω «ισραηλινής οργής η οποία προκλήθηκε από περαιτέρω παραβιάσεις εκ μέρους της Χαμάς που αφορούσαν την επιστροφή των σορών ομήρων», αναφέρουν οι Times του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ στη διάρκεια της περασμένης νύχτας θεωρείται ότι περιέχει τα λείψανα ενός ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Ο Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία

Ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα και ότι το Ισραήλ θα απαντήσει.

Από την πλευρά της, η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τα λείψανα ομήρων, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της έλλειψης του εξοπλισμού για την ταυτοποίηση των σορών.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, είπε ότι η ανεύρεση όλων των σορών αποτελεί πρόκληση για την οργάνωση εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, «η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και κατά το συντομότερο δυνατό», όπως είπε στο Reuters.

«Ιδού: Ξεθάβουν σορούς, τις ξαναθάβουν και στήνουν “ανακαλύψεις” σορών ομήρων»

Ο Νετανιάχου πάντως ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει αργότερα σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για να αποφασιστούν «τα επόμενα βήματα του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, τα λείψανα που παραδόθηκαν στη διάρκεια της νύχτας ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, έναν Ισραηλινό ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο και ότι το πτώμα του ανακτήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Παράλληλα, οι IDF δημοσίευσαν βίντεο-«απόδειξη» ότι η Χαμάς σκηνοθετεί «ανακαλύψεις» σορών ομήρων. «Ιδού: Ξεθάβουν σορούς, τις ξαναθάβουν και στήνουν “ανακαλύψεις” σορών ομήρων», αναφέρουν. Το βίντεο:

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κάλεσαν αμφότεροι τον Νετανιάχου να λάβει σκληρά μέτρα εναντίον της Χαμάς.

Πράσινο φως από Τραμπ;

Ωστόσο, κάθε απάντηση θα πρέπει προφανώς να λάβει το πράσινο φως από την Ουάσινγκτον, η οποία διαμεσολάβησε για την επίτευξη της εύθραυστης εκεχειρίας αυτό τον μήνα που ανέστειλε τον πόλεμο έπειτα από δύο χρόνια, όπως σχολίασε Ισραηλινός αξιωματούχος. Άρα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να ενέκρινε την εντολή που έδωσε πριν από λίγο ο Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι θα παρακολουθεί «πολύ στενά» την επιστροφή των σορών ομήρων από την Χαμάς κατά τις επόμενες δύο ημέρες.

Με βάση την εκεχειρία η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που βρίσκονται στη ζωή με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου, ενώ το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσύρει τις δυνάμεις του.

Επιπλέον, η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν ακόμη βρεθεί, αλλά έχει πει ότι θα χρειαστεί χρόνο για να τα εντοπίσει και να τα ανακτήσει. Το Ισραήλ επιμένει ότι η οργάνωση μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων .

Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;
Αμερικανικές τακτικές 28.10.25

Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;

Καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford πλησιάζει τις ακτές της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «επινοεί έναν νέο αιώνιο πόλεμο» εναντίον του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα
Politico 28.10.25

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα

Η ΕΕ συνεχίζει την προσπάθειά της να πείσει τα κράτη-μέλη ότι η μόνο οδός για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι η χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη 28.10.25

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια
«Ούτε βήμα πίσω» 28.10.25

Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες δηλώνει ο Ζελένσκι, αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που δημοσιεύονται σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν οπουδήποτε εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Σύνταξη
Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Νέες αποκαλύψεις 28.10.25

Οικοδεσπότης δημοσία δαπάνη - Όταν ο Άντριου υποδέχτηκε στο Royal Lodge Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Σύνταξη
Σεισμός στην Τουρκία: Απανωτοί μετασεισμοί μετά τη δόνηση 6,1 Ρίχτερ – Πάνω από 20 τραυματίες
Πανικός 28.10.25

Απανωτοί μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατάρρευση κτιρίων και πάνω από 20 τραυματίες

Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος στην περιοχή Σιντίργκι στην Τουρκία προκάλεσε πανικό στους κατοίκους - Ήταν η δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε 2,5 μήνες

Σύνταξη
Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25

Πέντε νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου

Παρά την εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις - Οι IDF πραγματοποίησαν ολονύχτιες επιδρομές σε περιοχές της Δυτικής Όχθης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο