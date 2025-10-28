Ισραηλινή επίθεση με drone κοντά στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ, παρά την εκεχειρία που έχει υπογραφεί ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς την εκεχειρία, με επιθέσεις σε όλη τη Γάζα

Την ίδια στιγμή οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα αγωνίζονται να επιβιώσουν αφού δυσκολεύονται να προμηθευτούν τα απαραίτητα εξαιτίας των ισραηλινών περιορισμών στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Amid the blockade and the ban on medical supplies, a Palestinian woman helps her injured husband walk, as the collapse of Gaza’s healthcare system leaves thousands without access to treatment or mobility aids. pic.twitter.com/Zwi2ccQN1Y — Quds News Network (@QudsNen) October 28, 2025

Η Χαμάς παρέδωσε άλλη μια σορό ομήρου στο Ισραήλ

Η Χαμάς παρέδωσε άλλη μια σορό ομήρου στο Ισραήλ, τη 16η, με την πίεση στην παλαιστινιακή οργάνωση να αυξάνεται από Ισραήλ και ΗΠΑ έτσι ώστε να παραδώσει και τις υπόλοιπες 12.

Αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει ότι η οργάνωση έχει εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα έτσι ώστε να εντοπίσει τις σορούς των ομήρων που δεν έχουν βρεθεί αφού βρίσκονται κάτω από ερείπια σπιτιών.

Τις προσπάθειες της Χαμάς ενισχύει ομάδα με ειδικό εξοπλισμό από την Αίγυπτο, όπως γράφει το Al Jazeera.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα, από τη δική τους μεριά, θάβουν δεκάδες σορούς που παραδόθηκαν ως αντάλλαγμα από το Ισραήλ. Τα περισσότερα πτώματα δεν αναγνωρίζονται, ενώ οι παλαιστινιακές αρχές καταγγέλλουν ότι φέρουν σημάδια βασανισμού και ακρωτηριασμών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Spokesperson for Gaza Municipality: ⭕ Widespread destruction continues to blanket the Gaza Strip as a result of the Israeli war on the enclave. ⭕ Measures taken so far do not provide even the minimum level of services for the population. ⭕ We are still in an emergency… pic.twitter.com/Ijn2G75gNu — Quds News Network (@QudsNen) October 28, 2025

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να γκρεμίζουν σπίτια στην κεντρική και νότια Γάζα παρά την εκεχειρία.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ισραήλ καταστρέφει κτίρια στον Διάδρομο Μοράγκ, έναν «διάδρομο ασφαλείας» που έχουν δημιουργήσει οι ισραηλινές δυνάμεις που αποκόβει τη Ράφα από την υπόλοιπη Λωρίδα της Γάζας.

Δείτε βίντεο:

#شاهد| الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في محور موراج شمالي مدينة رفح. pic.twitter.com/R0BqeC1Xe1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 28, 2025

Το Ισραήλ σκότωσε τρεις μαχητές κοντά στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους μαχητές κατά τη διάρκεια επιδρομής στο χωριό Καφρ Κουντ κοντά στην Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το AJ.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Israeli occupation forces continue to surround a house in Kafr Qud, northwest of Jenin. pic.twitter.com/qUp3NAtTVa — Quds News Network (@QudsNen) October 28, 2025

Στη συνέχεια, το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικό χτύπημα στην περιοχή.

Η Τζενίν, η οποία αποτελεί προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στη Δυτική Όχθη, αποτελεί συχνό στόχο ισραηλινών επιδρομών.