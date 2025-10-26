Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς που γλίτωσε από την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, δήλωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα έτσι ώστε να αναζητήσει σορούς ομήρων που δεν έχουν βρεθεί ακόμα, κάτω από συντρίμμια κτιρίων.

Νέα επίθεση του Ισραήλ στη Νουσεϊράτ μακριά από την «Κίτρινη Γραμμή», με έναν νεκρό

Ο αξιωματούχος της Χαμάς είπε σε συνέντευξή του στο Al Jazeera: «Δεν θα δοθεί στο Ισραήλ δικαιολογία για να ξαναρχίσει τον πόλεμο».

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης του αλ-Χάγια:

«Η Χαμάς δεν έχει καμία επιφύλαξη να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιοδήποτε εθνικό παλαιστινιακό όργανο. Η Χαμάς επιθυμεί επίσης τη διεξαγωγή εκλογών σε ολόκληρη την Παλαιστίνη.

Τα όπλα της Χαμάς συνδέονται με την ύπαρξη της ισραηλινής κατοχής και επιθετικότητας, και αν η κατοχή τελειώσει, αυτά τα όπλα θα παραδοθούν στο κράτος. Το μέλλον των όπλων της Χαμάς εξακολουθεί να συζητείται με τις άλλες ένοπλες οργανώσεις και τους μεσολαβητές.

Αποδεχόμαστε τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών ως παρατηρητές των συνόρων και της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την ποσότητα της βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας και καλούμε τους μεσολαβητές να παρέμβουν. Η Γάζα χρειάζεται 6.000 φορτηγά με βοήθεια την ημέρα, όχι μόνο 600.

Το ανθρωπιστικό ζήτημα μας ανησυχεί, και το Ισραήλ εξακολουθεί να καθυστερεί την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα».

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση για την εκεχειρία στη Γάζα, καλώντας τη Χαμάς να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς ομήρων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «έχουμε μια πολύ δυνατή ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή» και πιστεύει ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι «διαρκής».

Η ανάρτηση στο Truth Social:

Ο Κατζ διέταξε τον ισραηλινό στρατό να καταστρέψει τούνελ στη Γάζα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει εντολή να αρχίσει την καταστροφή των τούνελ στην ισραηλινή πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής» της Γάζας, το τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους που παραμένει υπό ισραηλινό έλεγχο.

Ο Κατζ δήλωσε ότι η καταστροφή των τούνελ ήταν η «κεντρική αποστολή» του στρατού, υποστηρίζοντας ότι το 60% από αυτά παραμένουν ακόμη άθικτα.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από διάλογο με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Κατζ στο Χ:

פירוז עזה באמצעות הריסת מנהרות הטרור של חמאס, לצד פירוק חמאס מנשקו, הם בראייתי היעד האסטרטגי החשוב ביותר למימוש הניצחון בעזה. המשימה הערכית הדחופה ביותר היא כמובן השבת כל החטופים החללים הביתה ונעשה הכל כדי לממש את המשימה הקדושה והחשובה הזאת. משימת העל האסטרטגית למימוש הניצחון… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 25, 2025

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εύθραυστη εκεχειρία αφού σκότωσε έναν άνθρωπο στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, ενώ τραυμάτισε αρκετούς άλλους, σε επίθεση μακριά από την «Κίτρινη Γραμμή» όπου σταθμεύουν οι δυνάμεις του.