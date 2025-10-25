Σχεδιάζεται ψήφισμα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι αμερικανοί αξιωματούχοι συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με ένα ενδεχόμενο ψήφισμα του ΟΗΕ ή διεθνή συμφωνία για την εξουσιοδότηση μιας πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα και θα συζητήσουν το θέμα στο Κατάρ την Κυριακή.

«Πολλές από τις χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε κάποιο επίπεδο, είτε οικονομικά είτε με προσωπικό είτε και με τα δύο, θα χρειαστούν αυτό (ψήφισμα του ΟΗΕ ή υπογραφή διεθνούς συμφωνίας) επειδή το απαιτούν οι εγχώριες νομοθεσίες τους», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ στο Κατάρ.

«Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη ομάδα που εργάζεται πάνω σε αυτό το σχέδιο» συμπλήρωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Το Ισραήλ παραβίασε ξανά την κατάπαυση του πυρός

Το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση εναντίον φερόμενου μέλους της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ. Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση κατηγορώντας πως ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραηλινού στρατού.

Η ανακοίνωση ανέφερε πως «Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μια ακριβή επίθεση στην περιοχή Νουσεϊράτ, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο έναν τρομοκράτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μια επικείμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον στρατευμάτων του ισραηλινού στρατού».

Στην ανακοίνωση δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τις κατηγορίες. Από την έναρξη της εκεχειρίας οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν έχουν επιτεθεί σε ισραηλινούς στρατιώτες. H Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ δεν έχει σχολιάσει ακόμα την επίθεση. Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Αντίθετες οι ΗΠΑ με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από τον ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή (UNRWA) δεν θα συμμετάσχει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η UNRWA δεν θα διαδραματίσει κανένα ρόλο σε αυτό. (…) Η UNRWA έγινε θυγατρική της Χαμάς», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ. Η δήλωση του Ρούμπιο υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον ευθυγραμμίζεται με το Τελ Αβίβ στο να εμποδίζει το έργο του ΟΗΕ για την παροχή ζωτικής βοήθειας στη Γάζα.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μόλις δύο ημέρες μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης – ICJ ότι το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να διευκολύνει τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της UNRWA, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο δικαστής του ICJ Γιούτζι Ιγουασάγουα ανέφερε ότι οι ισραηλινοί περιορισμοί προς την στην UNRWA δεν υποστηρίζονταν από αξιόπιστα στοιχεία, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ δεν κατάφερε να αποδείξει ότι σημαντικός αριθμός υπαλλήλων της υπηρεσίας ήταν συνδεδεμένοι με τη Χαμάς ή οποιαδήποτε άλλη ένοπλη ομάδα.