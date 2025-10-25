«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απαίτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων, όπου η «κίτρινη γραμμή» προορίζεται να χρησιμεύσει ως προειδοποιητικό όριο για τον ισραηλινό στρατό.

Οι ΜπενΓκβιρ και Σμότριτς αδειάζουν τον Νετανιάχου για τη Γάζα και τις διεθνείς σχέσεις

Χθες, ο υπουργός Οικονομίας Μπέζαλελ Σμοτρίτς εξαπέλυσε μια επίθεση κατά αραβικής χώρας, με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να ξαναζωντανέψει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, λέγοντας «να πάνε να καβαλήσουν καμήλες».

Ωστόσο, τα λόγια που αποδίδονται στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γβιρ, από την Maariv, είναι κάτι περισσότερο από εμπρηστικά όπου αυξάνουν την παγκόσμια αντιπάθεια εναντίον ολόκληρου του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ο Μπεν-Γκβιρ ζήτησε από τον αναπληρωτή αρχηγό του γενικού επιτελείου να δώσει εντολή στους στρατιώτες του ισραηλινού στρατού που βρίσκονται στη «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα να πυροβολούν όχι μόνο «τρομοκράτες» ή ηλικιωμένους πολίτες, αλλά και μικρά παιδιά που διασχίζουν τη «Κίτρινη Γραμμή».

Η Maariv με περίσσια ψυχραιμία το αποκάλεσε σκάνδαλο που ισοδυναμεί με έγκλημα, αναφέροντας πως «οι στρατιώτες του Ισραήλ δεν χτυπούν αμάχους».

Το πλαίσιο ασφαλείας στην «κίτρινη γραμμή»

Η «κίτρινη γραμμή» αναφέρεται στην περιοχή της Γάζας, που αποτελεί το όριο της «νόμιμης παρουσίας» του ισραηλινού στρατού στη Γάζα και η οποία παρακολουθείται στενά.

Στρατιωτικές περιπολίες σταθμεύουν κατά μήκος του φράχτη, χρησιμοποιώντας κάμερες παρακολούθησης και τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης για να αποτρέψουν προσπάθειες παραβίασης του φράχτη ή προσέγγισης των συνόρων.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες σημείωσαν ότι οι οδηγίες για να πυροβολούν παιδιά αντιπροσωπεύουν μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της πολιτικής του ισραηλινού στρατού, ανοίγοντας το δρόμο για ευρεία νομική και ηθική κριτική. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερα από 18.000 έως 21.000 παιδιά, έχει τραυματίσει πολλαπλάσια και έχει αφήσει με μόνιμες αναπηρίες κάποιες χιλιάδες.