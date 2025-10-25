newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25 Οκτωβρίου 2025 | 05:30

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Την Παρασκευή, η ισραηλινή εφημερίδα Maariv ανέφερε ότι ο Ιτάμαρ Μπεν-Γβίρ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, φέρεται να κάλεσε τους στρατιώτες να ανοίξουν πυρ εναντίον οποιουδήποτε παλαιστινιακού παιδιού πλησιάζει τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» στη Γάζα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απαίτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων, όπου η «κίτρινη γραμμή» προορίζεται να χρησιμεύσει ως προειδοποιητικό όριο για τον ισραηλινό στρατό.

Οι ΜπενΓκβιρ και Σμότριτς αδειάζουν τον Νετανιάχου για τη Γάζα και τις διεθνείς σχέσεις

Χθες, ο υπουργός Οικονομίας Μπέζαλελ Σμοτρίτς εξαπέλυσε μια επίθεση κατά αραβικής χώρας, με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να ξαναζωντανέψει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, λέγοντας «να πάνε να καβαλήσουν καμήλες».

Ωστόσο, τα λόγια που αποδίδονται στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γβιρ, από την Maariv, είναι κάτι περισσότερο από εμπρηστικά όπου αυξάνουν την παγκόσμια αντιπάθεια εναντίον ολόκληρου του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ο Μπεν-Γκβιρ ζήτησε από τον αναπληρωτή αρχηγό του γενικού επιτελείου να δώσει εντολή στους στρατιώτες του ισραηλινού στρατού που βρίσκονται στη «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα να πυροβολούν όχι μόνο «τρομοκράτες» ή ηλικιωμένους πολίτες, αλλά και μικρά παιδιά που διασχίζουν τη «Κίτρινη Γραμμή».

Η Maariv με περίσσια ψυχραιμία το αποκάλεσε σκάνδαλο που ισοδυναμεί με έγκλημα, αναφέροντας πως «οι στρατιώτες του Ισραήλ δεν χτυπούν αμάχους».

Infographic του Ευρω-Μεσογειακού Παρατηρητηρίου.

Το πλαίσιο ασφαλείας στην «κίτρινη γραμμή»

Η «κίτρινη γραμμή» αναφέρεται στην περιοχή της Γάζας, που αποτελεί το όριο της «νόμιμης παρουσίας» του ισραηλινού στρατού στη Γάζα και η οποία παρακολουθείται στενά.

Στρατιωτικές περιπολίες σταθμεύουν κατά μήκος του φράχτη, χρησιμοποιώντας κάμερες παρακολούθησης και τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης για να αποτρέψουν προσπάθειες παραβίασης του φράχτη ή προσέγγισης των συνόρων.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες σημείωσαν ότι οι οδηγίες για να πυροβολούν παιδιά αντιπροσωπεύουν μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της πολιτικής του ισραηλινού στρατού, ανοίγοντας το δρόμο για ευρεία νομική και ηθική κριτική. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερα από 18.000 έως 21.000 παιδιά, έχει τραυματίσει πολλαπλάσια και έχει αφήσει με μόνιμες αναπηρίες κάποιες χιλιάδες.

Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κέρδισε τους νέους 24.10.25

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage
Πόλεμος στην Ουκρανία 24.10.25

Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage

Την παράδοση στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλων Aster και πολεμικών αεροσκαφών Mirage, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Επίσης, μίλησε για «πρωτοβουλίες» στο πλαίσιο της «συμμαχίας των προθύμων».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική – Φόβος για κλιμάκωση
Κόσμος 24.10.25

Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική - Φόβος για κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την κόντρα τους με την Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στην Καραϊβική μαζί με άγνωστο αριθμό των πλοίων συνοδείας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Κόσμος 24.10.25

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση η οποία αποτελεί την εγγύησή τους για την δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου
Ελλάδα 25.10.25

Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου

Λίγο πριν τον επίλογο στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη σε Αμαλιάδα και Πάτρα, και ενώ αναμένονται οι διώξεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η γιαγιά του άτυχου παιδιού μιλάει για την Ειρήνη Μουρτζούκου

Σύνταξη
Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μίλησε ξανά με σκοπό να βοηθήσει την έρευνα για την πυρκαγιά στο Κολωνάκι, στο θρίλερ που εξελίχθηκε χάρη στην ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου

Τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου είναι πολύ σαφή και είναι κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος που άνοιξε ξανά η υπόθεση, που παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών.

Σύνταξη
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
