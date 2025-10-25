newspaper
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο ΟΗΕ έχει «πάψει να λειτουργεί» για τη Γάζα, τόνισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας
Κόσμος 25 Οκτωβρίου 2025 | 11:03

Ο ΟΗΕ έχει «πάψει να λειτουργεί» για τη Γάζα, τόνισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι ο ΟΗΕ απέτυχε να προστατεύσει τα θύματα στη Γάζα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Spotlight

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επέκρινε σήμερα τον ΟΗΕ και άλλους πολυμερείς θεσμούς, δηλώνοντας ότι έχουν «πάψει να λειτουργούν» και ότι δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τα θύματα του πολέμου στη Γάζα.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Βραζιλίας για τον ΟΗΕ

Οι δηλώσεις του Λούλα έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, ενόψει της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου ο Βραζιλιάνος ηγέτης αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ποιος μπορεί να δεχθεί τη γενοκτονία που συνεχίζεται τόσο καιρό στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Λούλα σε δημοσιογράφους ύστερα από τη διμερή συνάντηση με στόχο τη ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι πολυμερείς θεσμοί που δημιουργήθηκαν για να προσπαθούν να εμποδίσουν να γίνονται τέτοια πράγματα έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Σήμερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ο ΟΗΕ δεν λειτουργούν πλέον», είπε ο Λούλα.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε ότι «για έναν ηγέτη, το περπατά με το κεφάλι ψηλά είναι πιο σημαντικό από ένα βραβείο Νόμπελ», σε μια έμμεση κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
Στροφή Στάρμερ 25.10.25

Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»

Βρετανοί συνταγματολόγοι διχάζονται για το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα ανάμεσε σε εκείνους που θέλουν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και σε εκείνους που προκρίνουν μια εθελούσια πράξη μετάνοιας από τον ίδιο.

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
Στροφή Στάρμερ 25.10.25

Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»

Βρετανοί συνταγματολόγοι διχάζονται για το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα ανάμεσε σε εκείνους που θέλουν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και σε εκείνους που προκρίνουν μια εθελούσια πράξη μετάνοιας από τον ίδιο.

Σύνταξη
Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
Διαδίκτυο 25.10.25

Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη - Εθισμός, απάτες και οφέλη

Η εξάρτηση από την οθόνη που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία πλήττει και τα γηρατειά - «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους» λένε οι ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)
Euroleague 25.10.25

Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βίρτους και αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του με μια συμβολική κίνηση.

Σύνταξη
Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Από εθνικός ήρωας σε «προδότης»: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πληρώνει το τίμημα της στήριξής του στις φοιτητικές διαδηλώσεις και απομακρύνεται από την πατρίδα του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος σκόρερ του αμερικανικού πρωταθλήματος στα 38 του και στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ παρέλαβε το βραβείο και... κέρασε δύο γκολ για να το γιορτάσει!

Σύνταξη
Το νερό μένει στους Δήμους
Αυτοδιοικητική επιτυχία 25.10.25

Το νερό μένει στους Δήμους

Οι προσπάθειες της ΚΕΔΕ και των δήμων της χώρας να παραμείνουν υπό δημοτικό έλεγχο οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης φαίνεται πως καρποφόρησαν.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλήρες είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου (25/10) με τρία ματς για την Super League και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον να ξεχωρίζει από την Premier League. - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι – Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)
Euroleague 25.10.25

Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι - Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Μόναχο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι – Ποιος είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ
Ζητείται λύση 25.10.25

Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ

Σε ένα σιρκουί αντεγκλήσεων έχουν επιδοθεί το ΥΠΑΑΤ με συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων και από την άλλη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οι κτηνοτρόφοι και διαφορετική επιστημονική ομάδα - Τι λένε στο in οι εμπλεκόμενοι στο θέμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;
Bella ciao! 25.10.25

Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;

Η ληστεία στο Λούβρο ήταν δύσκολη, καλομελετημένη και φαντασμαγορική· αλλά το πραγματικό στοίχημα για τους δράστες είναι άλλο: πώς θα αξιοποιήσουν τα κλεμμένα κοσμήματα χωρίς να πιαστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο