Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Ιράν: 2 στους 3 Αμερικανούς λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει στον λαό γιατί γίνεται ο πόλεμος
Κόσμος 12 Μαΐου 2026, 03:20

Ιράν: 2 στους 3 Αμερικανούς λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει στον λαό γιατί γίνεται ο πόλεμος

Το 66% των Αμερικανών λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει «εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής ανάμιξης στο Ιράν», σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης.

Δύο στους τρεις Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια για ποιον λόγο η χώρα ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δείχνει επίσης ότι το ποσοστό αποδοχής του προέδρου αυξήθηκε ελαφρά, αφού είχε πέσει στο χαμηλότερο έως τώρα επίπεδο της δεύτερης θητείας του (στη φωτογραφία από το Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Οι Αμερικανοί ανησυχούν για την αύξηση της τιμής της βενζίνης

Η τετραήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα, αποκαλύπτει τις ανησυχίες των πολιτών για την αύξηση της τιμής της βενζίνης ενώ δείχνει επίσης ότι πολλοί ψηφοφόροι επιρρίπτουν ευθύνες για τα προβλήματά τους στους ρεπουμπλικάνους συμμάχους του Τραμπ, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Σχεδόν δυόμιση μήνες αφού ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 28 Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, περίπου το 66% των ερωτηθέντων –σχεδόν όλοι οι Δημοκρατικοί και ένας στους τρεις Ρεπουμπλικάνους– λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει «εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής ανάμιξης στο Ιράν».

Περίπου δύο στους τρεις (ποσοστό 63%) είπαν ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους έχει πληγεί από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, στο διάστημα 17-19 Μαρτίου, το ποσοστό αυτό ήταν 55%.

Τσίμπησε δύο μονάδες

Περίπου το 36% εγκρίνει το έργο του Τραμπ, ποσοστό αυξημένο κατά δύο μονάδες σε σύγκριση με άλλη δημοσκόπηση, στα τέλη Απριλίου, που κατέγραφε τη δημοτικότητα του προέδρου στο 34%.

Η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos διενεργήθηκε διαδικτυακά, σε πανεθνικό επίπεδο, σε δείγμα 1.254 ενηλίκων Αμερικανών και το περιθώριο λάθους της ανέρχεται στο συν/πλην 3%.

Πηγή: ΑΠΕ

World
ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

Πετρέλαιο
CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Ραντεβού 12.05.26

Τι γυρεύουν οι Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Σύνταξη
EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Το σχόλιο 11.05.26

Η πρώτη αντίδραση της EPPO για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύνταξη
Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Κυβερνητική κρίση 11.05.26

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 11.05.26

Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν

Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφότου απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, στο τραπέζι είναι η επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ
Παγκόσμια ανησυχία 11.05.26

Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ

Ακόμα ένας νεαρός Ιταλός τέθηκε σε καραντίνα καθώς ήρθε σε επαφή με την γυναίκα που πέθανε από χανταΐό. Τεστ και πέντε άτομα υπό παρακολούθηση στην Τουρκία

Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Κόσμος 11.05.26

Σπίτι - κολαστήριο για τρία παιδιά στην Ισπανία - Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
Κόσμος 11.05.26

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου
Κόσμος 11.05.26

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου

Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου
Μέση Ανατολή 11.05.26 Upd: 20:15

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

