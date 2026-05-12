Ιράν: 2 στους 3 Αμερικανούς λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει στον λαό γιατί γίνεται ο πόλεμος
Το 66% των Αμερικανών λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει «εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής ανάμιξης στο Ιράν», σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης.
- Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
- Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
- Lufthansa: Τρεις τραυματίες από την εκκένωση του αεροσκάφους μετά την αναγκαστική προσγείωση
- Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Δύο στους τρεις Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια για ποιον λόγο η χώρα ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δείχνει επίσης ότι το ποσοστό αποδοχής του προέδρου αυξήθηκε ελαφρά, αφού είχε πέσει στο χαμηλότερο έως τώρα επίπεδο της δεύτερης θητείας του (στη φωτογραφία από το Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
Οι Αμερικανοί ανησυχούν για την αύξηση της τιμής της βενζίνης
Η τετραήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα, αποκαλύπτει τις ανησυχίες των πολιτών για την αύξηση της τιμής της βενζίνης ενώ δείχνει επίσης ότι πολλοί ψηφοφόροι επιρρίπτουν ευθύνες για τα προβλήματά τους στους ρεπουμπλικάνους συμμάχους του Τραμπ, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
Σχεδόν δυόμιση μήνες αφού ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 28 Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, περίπου το 66% των ερωτηθέντων –σχεδόν όλοι οι Δημοκρατικοί και ένας στους τρεις Ρεπουμπλικάνους– λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει «εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής ανάμιξης στο Ιράν».
Περίπου δύο στους τρεις (ποσοστό 63%) είπαν ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους έχει πληγεί από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, στο διάστημα 17-19 Μαρτίου, το ποσοστό αυτό ήταν 55%.
Τσίμπησε δύο μονάδες
Περίπου το 36% εγκρίνει το έργο του Τραμπ, ποσοστό αυξημένο κατά δύο μονάδες σε σύγκριση με άλλη δημοσκόπηση, στα τέλη Απριλίου, που κατέγραφε τη δημοτικότητα του προέδρου στο 34%.
Η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos διενεργήθηκε διαδικτυακά, σε πανεθνικό επίπεδο, σε δείγμα 1.254 ενηλίκων Αμερικανών και το περιθώριο λάθους της ανέρχεται στο συν/πλην 3%.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιράν: 2 στους 3 Αμερικανούς λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει στον λαό γιατί γίνεται ο πόλεμος
- Ιράν: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε πρόσωπα και εταιρείες που «διευκόλυναν» τις εξαγωγές πετρελαίου στην Κίνα
- Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
- Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
- Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων της Τεχεράνης, τονίζει ο Γαλιμπάφ
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Κόφτες και κίνητρα
- Καταρρέει η δημοτικότητα των ΗΠΑ – Τι έδειξε νέα παγκόσμια έρευνα
- Ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς ο Αντρίι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις