Ο ΟΗΕ καταγγέλλει τις ζώνες «ασφαλείας» του Ισραήλ στη νότια Γάζα – Φρικτές οι συνθήκες για μητέρες και βρέφη
Ο ΟΗΕ αναφέρθηκε στις ζώνες «ασφαλείας» που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ στη νότια Γάζα, θεωρώντας τες «φάρσα»
Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Γάζα, χαρακτηρίζοντας ως «τόπους θανάτου» τις ζώνες «ασφαλείας» που έχει ορίσει το Ισραήλ στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.
«Φάρσα» η ζώνη ασφαλείας στη Γάζα, αναφέρει ο ΟΗΕ
«Η ιδέα μίας ζώνης ασφαλείας στον νότο είναι φάρσα», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ, εκπρόσωπος της UNICEF απευθυνόμενος από την Λωρίδα της Γάζας σε δημοσιογράφους στην Γενεύη.
Στο νότιο τμήμα «βόμβες πέφτουν με τρομακτική συχνότητα, τα σχολεία που έχουν ορισθεί προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ερείπια και οι σκηνές (…) γίνονται συστηματικά στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών», είπε.
Οι μητέρες και τα νεογέννητα αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες καθώς το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα έχει γεμίσει από ασθενείς που φεύγουν από τον βορρά και τα ιατρικά αποθέματα εξαντλούνται, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της UNICEF.
«Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ χειρότερη. Στο νοσοκομείο Νάσερ βλέπουμε διαδρόμους γεμάτους γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
