Ο ΟΗΕ καταγγέλλει τις ζώνες «ασφαλείας» του Ισραήλ στη νότια Γάζα – Φρικτές οι συνθήκες για μητέρες και βρέφη
Κόσμος 03 Οκτωβρίου 2025 | 13:01

Ο ΟΗΕ καταγγέλλει τις ζώνες «ασφαλείας» του Ισραήλ στη νότια Γάζα – Φρικτές οι συνθήκες για μητέρες και βρέφη

Ο ΟΗΕ αναφέρθηκε στις ζώνες «ασφαλείας» που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ στη νότια Γάζα, θεωρώντας τες «φάρσα»

Σύνταξη
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Γάζα, χαρακτηρίζοντας ως «τόπους θανάτου» τις ζώνες «ασφαλείας» που έχει ορίσει το Ισραήλ στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Φάρσα» η ζώνη ασφαλείας στη Γάζα, αναφέρει ο ΟΗΕ

«Η ιδέα μίας ζώνης ασφαλείας στον νότο είναι φάρσα», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ, εκπρόσωπος της UNICEF απευθυνόμενος από την Λωρίδα της Γάζας σε δημοσιογράφους στην Γενεύη.

Στο νότιο τμήμα «βόμβες πέφτουν με τρομακτική συχνότητα, τα σχολεία που έχουν ορισθεί προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ερείπια και οι σκηνές (…) γίνονται συστηματικά στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών», είπε.

Οι μητέρες και τα νεογέννητα αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες καθώς το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα έχει γεμίσει από ασθενείς που φεύγουν από τον βορρά και τα ιατρικά αποθέματα εξαντλούνται, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της UNICEF.

«Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ χειρότερη. Στο νοσοκομείο Νάσερ βλέπουμε διαδρόμους γεμάτους γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Business
Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες
Κόσμος 03.10.25

Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες για τα γεγονότα πριν την δολοφονία της Μαρίας Νιώτη στις ΗΠΑ, με τον φερόμενο δράστη να την παρενοχλεί για μήνες πριν το μοιραίο απόγευμα

Σύνταξη
Γάζα: Ένα σκάφος πλέει ακόμα προς τον θύλακα – Παγκόσμιος ξεσηκωμός και απεργία στην Ιταλία
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Ένα σκάφος του στόλου αλληλεγγύης πλέει ακόμα προς τη Γάζα - Παγκόσμιος ξεσηκωμός και γενική απεργία στην Ιταλία

Πάνω από 450 ακτιβιστές κρατούνται από το Ισραήλ που κατέλαβε τα πλοία τους σε διεθνή ύδατα - Η παγκόσμια προσοχή στραμμένη στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα
«Διαβολική συμφωνία;» 03.10.25

Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα

Ο Λευκός Οίκος ζητά από εννέα μεγάλα πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ. Σε αντάλλαγμα θα έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρήματα από το κράτος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)
Κόσμος 02.10.25

Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η τροποποιημένη γεωργική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου αποτελεί επιβεβαίωση της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος, που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Σύνταξη
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Έρευνα 03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
Ηχηρά 03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
Ελλάδα 03.10.25

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του

Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Άρτα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Στην Άρτα 03.10.25

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια - «Άπειρους και ανάλγητους» χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους η δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους
Κράτη έκτακτης ανάγκης 03.10.25

Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους

46 χρόνια μετά τον θάνατό τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό διατηρούν την επικαιρότητά τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior
Το «ουάου» είναι λίγο 03.10.25

Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior

Η Σαρλίζ Θερόν έκανε μια πολύ τολμηρή, ωστόσο εξόχως κομψή, εμφάνιση καθώς παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον Dior για τη γυναικεία συλλογή ss2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η πλανητική διατροφή ως απάντηση στην κλιματική κρίση – Μπορεί να προλάβει 15 εκατ. θανάτους ετησίως
Έρευνα 03.10.25

Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές

Η παραγωγή ζωικών τροφών τείνει να προκαλεί υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την παραγωγή φυτικών τροφών συμβάλλοντας στην κλιματική κρίση

Σύνταξη
Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών
Ασυλία 03.10.25

Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

To Reuters εστιάζει στην παρότρυνση της Λάουρας Κοβέσι για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η νομοθεσία στην Ελλάδα εμποδίζει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισήμανε η Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις
Πολιτική 03.10.25

Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις

Σε νέα δίνη κρίσης βάζει την κυβέρνηση η άτεγκτη στάση του Μαξίμου στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι. Τι σηματοδοτεί η ηχηρή παρέμβαση Δένδια απέναντι στην κεντρική γραμμή αλλά και τον Αδ. Γεωργιάδη. Γιατί οι «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις θα πυκνώσουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Μάσα και θα δεις 03.10.25

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
