Πόλη της Γάζας: Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ζητά από τους κατοίκους να φύγουν – «Τελευταία προειδοποίηση»
Ο Ίσραελ Κατζ, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, είπε ότι όσοι μείνουν στην πόλη της Γάζας θα θεωρηθούν «τρομοκράτες»
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ απηύθυνε σήμερα «μια τελευταία προειδοποίηση» στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν προς τον νότο, διαφορετικά θα «θεωρηθούν τρομοκράτες».
Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας
«Είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τον νότο και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Κατζ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του εκεί.
«Όσοι παραμείνουν στη Γάζα θα θεωρηθούν τρομοκράτες και οπαδοί της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
🚨BREAKING: Defense Minister Israel Katz says the IDF is completing control of the Netzarim Corridor, splitting Gaza in two and tightening the siege on Gaza City.
He warns this is the last chance for civilians to head south—leaving Hamas isolated to face the IDF’s full force. pic.twitter.com/nhWiMuMRkS
— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 1, 2025
Τουλάχιστον 51 νεκροί στη Γάζα από επιθέσεις του Ισραήλ μέσα σε 24 ώρες
Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα μέσα σε 24 ώρες ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.
Άλλοι 180 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη.
Οι νεκροί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 έχουν φτάσει τις 66.148, ενώ πάνω από 160 χιλιάδες έχουν τραυματιστεί.
