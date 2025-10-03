Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Μοχάμεντ Ναζάλ, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera, ότι η παλαιστινιακή ομάδα θα ανακοινώσει σύντομα τη θέση της σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, τη Δευτέρα, που παρουσίασε το σχέδιο για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, έδωσε διορία τριών ή τεσσάρων ημερών στην παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ δήλωσε ωστόσο ότι, η Χαμάς, ως εκπρόσωπος της παλαιστινιακής αντίστασης, έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις της «με τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα» του παλαιστινιακού λαού. Επισήμανε ότι η οργάνωση συζητά το σχέδιο του Τραμπ με στόχο να σταματήσει τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

«Δεν ασχολούμαστε [με το σχέδιο Τραμπ] στη λογική ότι ο χρόνος είναι ένα σπαθί που επικρέμαται πάνω από τα κεφάλια μας», είπε το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Πιέσεις

Ήδη από την παρουσίαση του σχεδίου, παρά το γεγονός ότι ακόμη και η Αίγυπτος έχει παραδεχθεί ότι «έχει κενά», οι αραβικές χώρες και η Τουρκία, πιέζουν τη Χαμάς να αποδεχθεί την πρόταση για εκεχειρία.

Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα περιείχε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με αυτό που είχαν δει ως προσχέδιο οι Άραβες διαμεσολαβητές. Πρόκειται για απαιτήσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, που σύμφωνα με το Axios έχουν εξοργίσει τους Άραβες αξιωματούχους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις.

Πολλά σημεία από αυτά που περιλαμβάνονται στην αμερικανική πρόταση είχαν περιληφθεί και σε προηγούμενα ειρηνευτικά σχέδια, τα οποία έχουν απορρίψει είτε η Χαμάς είτε το Ισραήλ.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα απαντήσει η Χαμάς, καθώς ενδεχόμενη πλήρης απόρριψη του σχεδίου θα τη φέρει αντιμέτωπη με τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία χαιρέτισαν την πρόταση Τραμπ υπογραμμίζοντας «τις ειλικρινείς προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου «να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα».