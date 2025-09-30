newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:13

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Spotlight

Υπό ασφυκτική πίεση βρίσκεται η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, να αποδεχθεί το σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα που έχει προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Τουρκία έχει ήδη στείλει αντιπροσωπεία της στο Κατάρ, ώστε σε συνεργασία με τα αραβικά κράτη να προχωρήσει η διαπραγμάτευση για την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι Άραβες ζήτησαν από τον Τραμπ να μην το παρουσιάσει – Δεν τους άκουσε

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, διπλωματική πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο CBS News ότι ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος και ο πρωθυπουργός του Κατάρ έδωσαν σε εκπροσώπους της Χαμάς αντίγραφο της πρότασης. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι το Τελ Αβίβ αποδέχεται την πρόταση. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι πρέπει να αποφασίσει μέσα στις επόμενες τρεις ή τέσσερις ημέρες. Διαφορετικά, απείλησε, με συνέπειες.

«Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι. Και αν δεν το κάνει, το τέλος θα είναι πολύ θλιβερό», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγμάτευση επί του ειρηνευτικού σχεδίου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντηση: «Όχι μεγάλο».

Η στάση της Χαμάς και η συμπαιγνία Τραμπ

Η πρώτη αντίδραση από τη Χαμάς, ανεπίσημη, ήρθε λίγη ώρα μετά την παράδοση του σχεδίου στους εκπροσώπους της. Αξιωματούχος της οργάνωσης δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ». Και πρόσθεσε ότι θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, πιθανότατα υπάρχει βάση σε αυτή την καταγγελία. Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ περιείχε σημαντικές αλλαγές. Πρόκειται για απαιτήσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, που σύμφωνα με το Axios έχουν εξοργίσει τους Άραβες αξιωματούχους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, λένε οι πηγές.

Οι Άραβες διαπραγματευτές είχαν παρουσιάσει ένα προσχέδιο στη Χαμάς, αλλά αυτό που τελικά ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν σημαντικά διαφορετικό από αυτό με το οποίο συμφώνησαν οι Άραβες διαμεσολαβητές. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην το παρουσιάσει, αλλά εκείνος, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε κανονικά. Και πλέον ασκεί πίεση στις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να το δεχθούν.

Γιατί συναινούν οι Άραβες

Ανώτερος Άραβας αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι, παρά το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πέτυχε αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ, αυτό εμπεριέχει πολλά και θετικά στοιχεία για τους Παλαιστινίους. Εκτός από την πρόβλεψη ότι θα δώσει τέλος στις δολοφονίες αμάχων.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ελπίζουν ότι οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες θα πιέσουν τη Χαμάς να το αποδεχτεί. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι υπήρχαν πρόσφατες ενδείξεις ότι ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δίκτυο CBS News, που επικαλείται πηγή με γνώση της διαδικασίας, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις τείνουν να αποδεχτούν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ανέφερε ότι η απάντηση θα δοθεί στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ αύριο, Τετάρτη. Σε χρόνο, δηλαδή, πολύ πιο σύντομο από τη διορία των τεσσάρων ημερών που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπό πίεση

Όλα δείχνουν ότι αυξάνεται η πίεση προς τη Χαμάς. Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ελέγχεται από τη Φατάχ, και είναι υπεύθυνη για τη διακυβέρνηση της Δυτικής Όχθης, εξέδωσε δήλωση υποστηρίζοντας το σχέδιο. Σε αυτήν τονίζει «τη σημασία της εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή». Επίσης, επιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις της για μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της «διεξαγωγής προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους μετά το τέλος του πολέμου».

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι επιθυμούμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος που είναι προσηλωμένο στον πλουραλισμό και την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», ανέφερε η Παλαιστινιακή Αρχή στη δήλωσή της.

Το σχέδιο δήλωσαν ότι υποστηρίζουν και πολλές αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, από τη Μέση Ανατολή και αλλού.

Σε κοινή δήλωσή τους, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδονησία, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Κατάρ, «χαιρετίζουν τις ειλικρινείς προσπάθειες του κ. Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα». Επίσης, επιβεβαιώνουν την «εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά του να βρει δρόμο προς την ειρήνη».

«Στην ίδια δήλωση, τονίζουν τη «σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπουργοί χαιρετίζουν την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου, την ανοικοδόμηση της Γάζας, την πρόληψη του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού και την προώθηση μιας συνολικής ειρήνης, καθώς και την ανακοίνωσή του ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Το απόγευμα της Τρίτης, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην προσπάθεια διαμεσολάβησης, καθώς θεωρεί σημαντική την αμερικανική πρωτοβουλία.

Αντιδράσεις και στο Ισραήλ

Ωστόσο, το σχέδιο Τραμπ, παρά την παραδοχή ότι ευνοεί το Ισραήλ, δεν έγινε πλήρως αποδεκτό ούτε στο Τελ Αβίβ. Η αντιπολίτευση, στο σύνολό της, καλεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να το αποδεχθεί και να λήξει ο πόλεμος.

Ωστόσο, οι ακροδεξιοί πολιτικοί σύμμαχοι του Μπενιαμίν Νετανιάχου τον κατηγορούν ότι υποχώρησε σε ένα σχέδιο που δεν θα επιτρέψει την υλοποίηση των ισραηλινών στόχων.

REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς περιέγραψε τη συμφωνία ως «παταγώδη διπλωματική αποτυχία» που θα «τελειώσει με δάκρυα». Και πρόσθεσε ότι οι «πανηγυρισμοί» για το σχέδιο Τραμπ είναι «απλώς παράλογοι». «​​Τα παιδιά μας θα αναγκαστούν να πολεμήσουν ξανά στη Γάζα», είπε.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο επίσης ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, έχουν απειλήσει επανειλημμένα να ρίξουν την κυβέρνηση εάν ο πόλεμος κατά της Χαμάς λήξει πριν από την ολοκληρωτική ήττα της οργάνωσης. Επίσης, απορρίπτουν το ενδεχόμενο η Παλαιστινιακή Αρχή να έχει οποιοδήποτε ρόλο στη διοίκηση της Γάζας, μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Σμότριτς, επίσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Χαμάς θα αρνηθεί το σχέδιο. Είπε ότι η «πεισματάρα της Χαμάς θα μας σώσει για άλλη μια φορά από τους εαυτούς μας» και θα επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει τη στρατιωτική επίθεση στη Γάζα.

Ο Ζβι Σουκότ, επίσης μέλος κόμματος Θρησκευτικού Σιωνισμού του Σμότριτς, έγραψε στο X ότι «ολόκληρη η λογική των προτάσεων βασίζεται σε μια τεχνητή διαφοροποίηση μεταξύ του πληθυσμού [της Γάζας] και της Χαμάς. Υποτίθεται ότι θα εγκαταλείψουν το όνειρο να μας δολοφονήσουν με αντάλλαγμα χρήματα».

Αυτό που προσπαθεί τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι να μετριάσει την αυξανόμενη αντίδραση των ακροδεξιών συμμάχων του, για να σώσει την κυβέρνησή του. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει συμφωνήσει με τον Τραμπ ότι η συμφωνία δεν θα τεθεί στο σύνολό της σε ψηφοφορία στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας.

Αυτό που θα τεθεί σε ψηφοφορία είναι η ανταλλαγή των ομήρων με κρατούμενους, διότι το απαιτεί η ισραηλινή νομοθεσία.

Οι κίνδυνοι για τον Νετανιάχου

Οι Financial Times αναφέρουν ότι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι, αν η Χαμάς πράγματι υπογράψει τη συμφωνία, η ισραηλινή κυβέρνηση μπορεί τελικά να διαλυθεί. Και τότε το Ισραήλ θα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αγωνίζεται να διατηρήσει τον κυβερνητικό συνασπισμό του ενωμένο και να αποτρέψει νέες εκλογές. Τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις καταρρέουν και ήδη βγαίνει από τη σοβαρή πολιτική κρίση που προκλήθηκε από τη στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Facebook από την Ουάσιγκτον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «αντέστρεψε τα δεδομένα» για τη Χαμάς, απομονώνοντάς την διεθνώς. Ισχυρίστηκε ότι «όλος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου», είχε αποδεχτεί τους μαξιμαλιστικούς όρους του Ισραήλ. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται η παραμονή του ισραηλινού στρατού στο «μεγάλο μέρος της Γάζας». Αλλά δεν έχει καταφέρει να πείσει.

Ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιόσι Φουξ, έγραψε στο X ότι οι όροι για μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν στην Παλαιστινιακή Αρχή, «δεν θα εκπληρωθούν ποτέ». Και άφησε να εννοηθεί ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μπορέσει ποτέ να αναλάβει την ευθύνη της Γάζας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δια χειρός τραπεζών ο 11ος μήνας ανόδου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δια χειρός τραπεζών ο 11ος μήνας ανόδου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Κόσμος 30.09.25

Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 22ο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Παρίσι. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται

Σύνταξη
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30.09.25

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»
Αναιρεί; 30.09.25

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητεί ότι αναφέρεται στη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ η δημιουργία παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Σύνταξη
Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; – Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς
Αδιάψευστα στατιστικά 30.09.25

Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; - Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς

Επίσημα αμερικανική έκθεση κατέγραψε 227 περιστατικά από το 1990 μέχρι το 2024 και τα ευρήματά της έρχονται να διαψεύσουν τον αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ξεκάθαρος ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι για την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, στην τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Βάιος Μπαλάφας
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Ελλάδα 30.09.25

Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του

Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» – Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο
80s 30.09.25

«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» - Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο

Tα ζιγκουράτ του αρχηγείου της MI6 στο Λονδίνο εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του James Bond ως έδρα της φανταστικής υπηρεσίας 00. Ο Terry Farrell, ο οποίος έφυγε μόλις από τη ζωή, είχε απολαύσει αυτή την κινηματογραφική σύζευξη της αρχιτεκτονικής και της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo
Ελλάδα 30.09.25

Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo

Η σχέση του άνδρα με μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, το παιδί που απέκτησε μαζί της και ο χωρισμός τους εδώ και 4 χρόνια μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της αιματηρής επίθεσης στη Δροσιά.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου
Μπαράζ καταγγελιών 30.09.25

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου

Στο κατώφλι της Αφροδίτης Λατινοπούλου φέρεται να είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται εάν το κόμμα της, η «Φωνή Λογικής», ιδρύθηκε νόμιμα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Σημανδράκου: «Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Κατάθεση Σημανδράκου: «Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Με αιχμές για τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ στο πλαίσιο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο του περιβόητου «Φραπέ» εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην διοικητής του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑ Αριστερά δεν άφησαν ασχολίαστη την κατάθεση.

Σύνταξη
Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»
Καταγγελτική δήλωση 30.09.25

Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»

«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή», ανέφερε σε δήλωση του το SAG-AFTRA (Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Λειψυδρία 30.09.25

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30.09.25 Upd: 17:19

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 30.09.25

Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Ευάγγελο Λιάκο και η Σοφία Βούλτεψη θεωρεί ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή του Μαξίμου και ο αγώνας να κερδίσουν χρόνο για τις επιδοτήσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο