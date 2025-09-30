newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Η Ρωσία υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – «Να δοθεί τέλος στην τραγωδία»
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:09

Η Ρωσία υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – «Να δοθεί τέλος στην τραγωδία»

Θετική αντίδραση έχει η Ρωσία στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ότι υποστηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι ελπίζει πως αυτή η πρόταση θα βάλει τέλος στη σύγκρουση που πυροδοτήθηκε από την επίθεση που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Τι ανέφερε ο Πεσκόφ για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

«Το Κρεμλίνο υποστηρίζει πάντα και χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ που αποσκοπούν στο να δοθεί τέλος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ευχόμαστε αυτό το σχέδιο να εφαρμοστεί και να συμβάλει στο να οδηγηθούν σε μια ειρηνική έκβαση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Μνεία και στην Ουκρανία

Παράλληλα αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί που ζουν στις περιφέρειες της Οδησσού και του Μικολάιφ στην Ουκρανία, οι οποίοι θέλουν «να συνδέσουν τη μοίρα τους με τη Ρωσία», αλλά φοβούνται να το πουν ανοιχτά.

Ο Πεσκόφ απαντούσε σε υποθετική ερώτηση σχετικά με το τι θα συνέβαινε αν επιτρεπόταν στον κόσμο σε αυτές τις περιφέρειες να ψηφίσει για το αν θα γίνουν μέρος της Ρωσίας.

Η Μόσχα ανακοίνωσε το 2022 ότι τέσσερις άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας αποτελούν πλέον μέρος της ρωσικής επικράτειας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων εκεί που καταγγέλθηκαν από το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του ως παράνομα και εξαναγκαστικά.

Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα αν επεδίωκε τον διάλογο με τη Ρωσία για ζητήματα ασφαλείας παρά να προσπαθεί να υψώσει ένα «τείχος κατά των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone)» που διχάζει.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30.09.25

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»
Αναιρεί; 30.09.25

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητεί ότι αναφέρεται στη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ η δημιουργία παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Σύνταξη
Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; – Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς
Αδιάψευστα στατιστικά 30.09.25

Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; - Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς

Επίσημα αμερικανική έκθεση κατέγραψε 227 περιστατικά από το 1990 μέχρι το 2024 και τα ευρήματά της έρχονται να διαψεύσουν τον αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ
Δημοσκόπηση NYT 30.09.25

Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει υποστεί μια δραματική αναστροφή, σύμφωνα με έρευνα των New York Times

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Εκκωφαντική σιωπή 30.09.25

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο κ. Σημανδράκος σχολίασε επίσης και τις υποθέσεις των δεσμευμένων ΑΦΜ και απάντησε στις αιχμές των προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της τότε διευθύντριας κ. Τυχεροπούλου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Εμπλεκόμενοι λογιστές 30.09.25

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30.09.25

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει
Κόκκινο φεγγάρι 30.09.25

Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει

Αέρια που διαφεύγουν από τη γήινη ατμόσφαιρα φτάνουν μέχρι τη Σελήνη και προκαλούν χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπουργικό – Μητσοτάκης: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπουργικό συμβούλιο 30.09.25

Ξαναζεσταμένο φαγητό από Μητσοτάκη: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προβολή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τα οποία στις δημοσκοπήσεις παίρνουν χαμηλό βαθμό, βασική στόχευση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων
Πολιτική 30.09.25

Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων

Καταγράφηκαν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και αγοραπωλησίες. Τα πόθεν έσχες έδειξαν εντυπωσιακά εισοδήματα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αρκετά ακίνητα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
Ελλάδα 30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

