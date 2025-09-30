Η Ρωσία υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – «Να δοθεί τέλος στην τραγωδία»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ότι υποστηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι ελπίζει πως αυτή η πρόταση θα βάλει τέλος στη σύγκρουση που πυροδοτήθηκε από την επίθεση που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Τι ανέφερε ο Πεσκόφ για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

«Το Κρεμλίνο υποστηρίζει πάντα και χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ που αποσκοπούν στο να δοθεί τέλος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ευχόμαστε αυτό το σχέδιο να εφαρμοστεί και να συμβάλει στο να οδηγηθούν σε μια ειρηνική έκβαση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Μνεία και στην Ουκρανία

Παράλληλα αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί που ζουν στις περιφέρειες της Οδησσού και του Μικολάιφ στην Ουκρανία, οι οποίοι θέλουν «να συνδέσουν τη μοίρα τους με τη Ρωσία», αλλά φοβούνται να το πουν ανοιχτά.

Ο Πεσκόφ απαντούσε σε υποθετική ερώτηση σχετικά με το τι θα συνέβαινε αν επιτρεπόταν στον κόσμο σε αυτές τις περιφέρειες να ψηφίσει για το αν θα γίνουν μέρος της Ρωσίας.

Η Μόσχα ανακοίνωσε το 2022 ότι τέσσερις άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας αποτελούν πλέον μέρος της ρωσικής επικράτειας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων εκεί που καταγγέλθηκαν από το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του ως παράνομα και εξαναγκαστικά.

Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα αν επεδίωκε τον διάλογο με τη Ρωσία για ζητήματα ασφαλείας παρά να προσπαθεί να υψώσει ένα «τείχος κατά των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone)» που διχάζει.