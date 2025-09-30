Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα και η εικόνα του Ισραήλ βρίσκεται στα χειρότερά της στις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου το υποβάθμισε, δηλώνοντας ότι θα «αντιταχθεί σθεναρά» σε οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος.

Με δήλωσή του στο κανάλι του στο Telegram ο Νετανιάχου προσέθεσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας,

Ωστόσο και οι δύο θέσεις φαίνεται να αντιβαίνουν στο ίδιο το σχέδιο.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την πρόταση 20 σημείων του Τραμπ ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τη συμφωνία, με τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματούν τις επιχειρήσεις, να παγώσουν τις γραμμές και να προετοιμάζονται για μια σταδιακή απόσυρση που θα συνδεθεί με την πλήρη απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και θα επιστρέψει τα λείψανα σε αναλογία με αυτά των ισραηλινών ομήρων.

Στα μέλη της Χαμάς που θα αποκηρύξουν τη βία θα λάβουν αμνηστία ή ασφαλή διέλευση στο εξωτερικό. Αν αρνηθούν σε οποιαδήποτε από τις διατάξεις, το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο με την βοήθεια των ΗΠΑ.

Τι αναφέρει το κείμενο για παλαιστινιακό κράτος

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, μια «τεχνοκρατική» παλαιστινιακή ηγεσία, χωρίς κομματική ταυτότητα, θα κυβερνά τη Γάζα στην καθημερινή διοίκηση μετά το τέλος του πολέμου.

Ωστόσο, αυτή η παλαιστινιακή ηγεσία δεν θα επιλεγεί από τον παλαιστινιακό λαό, αλλά από έναν νέο διεθνή φορέα που θα επιβλέπει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου. Ο Τραμπ είπε ότι ο οργανισμός αυτός, που θα ονομάζεται «συμβούλιο ειρήνης» (“board of peace”), θα έχει ως αποστολή να διασφαλίσει την επιτυχία της συμφωνίας και να συγκεντρώσει βασικούς περιφερειακούς και διεθνείς ηγέτες.

Το κείμενο του «σχεδίου 20 σημείων» αναφέρει ρητά ότι, αφού προχωρήσει η ανασυγκρότηση της Γάζας και η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει μεταρρυθμίσεις, «μπορεί επιτέλους να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατικότητα»—άρα μιλά για διαδρομή προς κράτος, όχι άμεση αναγνώριση.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου στη δήλωσή του φαίνεται να αναίρεσε. Απαντώντας στο ερώτημα αν «αποδέχθηκε ένα παλαιστινιακό κράτος» είπε: «Καθόλου, και αυτό δεν είναι γραμμένο στη συμφωνία. Ένα πράγμα ξεκαθαρίστηκε: θα αντιταχθούμε σθεναρά σε ένα παλαιστινιακό κράτος», είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το AFP.