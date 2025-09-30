newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:13

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Upd:30.09.2025, 00:50
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε τα βασικά σημεία του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας με την πρόβλεψη πως «η Γάζα θα γίνει μια ζώνη ελεύθερη από τρομοκρατία».

Ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τη συμφωνία, σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος, με τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματούν τις επιχειρήσεις, να παγώσουν τις γραμμές και να προετοιμάζονται για μια σταδιακή απόσυρση που θα συνδεθεί με την πλήρη απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και θα επιστρέψει τα λείψανα σε αναλογία με αυτά των ισραηλινών ομήρων. Στα μέλη της Χαμάς που θα αποκηρύξουν τη βία θα λάβουν αμνηστία ή ασφαλή διέλευση στο εξωτερικό. Αν αρνηθούν σε οποιαδήποτε από τις διατάξεις, το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο με την βοήθεια των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ισόβια ποινή και 1.700 κατοίκους της Γάζας που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Συνολικά στις Ισραηλινές φυλακές κρατούνται περισσότεροι από 10.000 Παλαιστίνιοι.

Η Γάζα θα διοικείται από κυβέρνηση τεχνοκρατών υπό την εποπτεία του Τραμπ

Η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανοικοδόμηση θα πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας, ενώ η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή υπό την εποπτεία ενός διεθνούς «Συμβουλίου Ειρήνης», υπό την εποπτεία του Ντόναλντ Τραμπ και με τη «συμμετοχή παγκόσμιων ηγετών», όπως ο Τόνι Μπλερ.

Ο οργανισμός αυτός θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση, την ανασυγκρότηση και θα προσελκύει επενδύσεις έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή αναμορφωθεί και είναι σε θέση να αναλάβει την διοίκηση της Γάζας. Θα δημιουργηθεί μια ειδική οικονομική ζώνη, με κίνητρα για την τόνωση της ανάπτυξης.

Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, αν και όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα, με έμφαση στην προσφορά ελπίδας, θέσεων εργασίας και ευκαιριών εντός της Γάζας.

Ο συνημμένος χάρτης δείχνει τα εδαφικά όρια που θα τεθούν σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση των φάσεων της συμφωνίας. Το Ισραήλ θα παραμείνει εντός της Γάζας, αλλά σε μια περιορισμένη ζώνη ασφαλείας.

Η αντίδραση της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ

Η Ισλαμική Τζιχάντ μέσω του  Γενικού Γραμματέα του κινήματος στην Παλαιστίνη, Διοικητής Ζιάντ Αλ-Ναχάλα προέβη σε ανακοίνωσε σχετικά με την συνέντευξη Τύπου και το σχέδιο ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ειρήνη στη Γάζα.

«Αυτό που ανακοινώθηκε στην συνέντευξη Τύπου μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου είναι καθαρά μια αμερικανο-ισραηλινή συμφωνία, που αντικατοπτρίζει την πλήρη στάση του Ισραήλ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλ Ναχάλα για την συνέντευξη Τύπου.

«Είναι μια φόρμουλα για τη συνέχιση της επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού. Μέσω αυτής, το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό που δεν μπόρεσε να επιτύχει μέσω του πολέμου. Ως εκ τούτου, θεωρούμε την αμερικανο-ισραηλινή ανακοίνωση ως συνταγή για την ανάφλεξη της περιοχής».

Η κριτική αυτή παρότι σαφής δεν θεωρείται άμεση ή επίσημη απάντηση της οργάνωσης. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί από κοινού από όλες τις αντιστασιακές ομάδες της Παλαιστίνης.

H Xαμάς πήρε στα χέρια της το σχέδιο του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Κατάρ και η Αίγυπτος παρέδωσαν στην αντιπροσωπεία της Χαμάς το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς, υποσχέθηκε στους μεσολαβητές ότι θα μελετήσει την πρόταση.

Αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρετίζουν το σχέδιο Τραμπ-Νετανιάχου

«Οι υπουργοί Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, της Δημοκρατίας της Τουρκίας, του Κράτους του Κατάρ και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου χαιρετίζουν την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις ειλικρινείς προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, και εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά του να βρει μια οδό προς την ειρήνη.

» Τονίζουν τη σημασία της εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί χαιρετίζουν την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου, την ανοικοδόμηση της Γάζας, την αποτροπή της εκτόπισης του παλαιστινιακού λαού και την προώθηση μιας συνολικής ειρήνης, καθώς και την ανακοίνωσή του ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

» Οι υπουργοί επιβεβαιώνουν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν θετικά και εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της, με τρόπο που να εξασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα για τους λαούς της περιοχής.

Επιβεβαιώνουν την κοινή δέσμευσή τους να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μέσω μιας συνολικής συμφωνίας που θα εξασφαλίζει την απεριόριστη παράδοση επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την αποφυγή εκτοπισμού των Παλαιστινίων, την απελευθέρωση των ομήρων, έναν μηχανισμό ασφάλειας που θα εγγυάται την ασφάλεια όλων των πλευρών, την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη δημιουργία μιας οδού για μια δίκαιη ειρήνη με βάση τη λύση των δύο κρατών, στο πλαίσιο της οποίας η Γάζα θα ενσωματωθεί πλήρως με τη Δυτική Όχθη σε ένα παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ως κλειδί για την επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας».

Πλήρης αποδοχή με…αιτιάσεις

Ουσιαστικά οι ανωτέρω αραβικές και μουσουλμανικές χώρες προσθέτουν στις ανακοινώσεις Τραμπ-Νετανιάχου την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ (και από την ζώνη ασφαλείας), την Λύση των Δύο Κρατών και την ενσωμάτωση Γάζας και Δυτικής Όχθης σε ενιαίο κράτος, κάτι που προϋποθέτει την ένωσή τους από την ξηρά.

Ταυτόχρονα αποδέχονται πλήρως όσα από τα 20 σημεία δεν προσκρούουν στις αιτιάσεις τους.

«Έπαινος» Ερντογάν στον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιο που παρουσίασε στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα έγραψε ότι επαινεί «τις προσπάθειες και την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα και να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία με σκοπό την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης που θα είναι αποδεκτή από όλα τα μέρη».

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας βλέπει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα

Ο πρωθυπυοργός την Ολλανδίας Ντικ Σουφ, ανέφερε πως «Με τα σημαντικά νέα από την Ουάσιγκτον, ελπίζουμε ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι πραγματικά εφικτό. Τώρα εναπόκειται στη Χαμάς να το αποδεχτεί. Η κατάπαυση του πυρός, η ασφαλής πρόσβαση σε μαζική ανθρωπιστική βοήθεια και η απελευθέρωση όλων των ομήρων είναι πλέον απαραίτητες».

«Αυτό πρέπει να είναι ένα σοβαρό βήμα προς την μόνη δυνατή βιώσιμη λύση – τη λύση των δύο κρατών. Στην οποία δεν μπορεί να υπάρχει ρόλος για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς».

