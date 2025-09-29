Γάζα: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου – Θα συμφωνήσει το Ισραήλ στο ειρηνευτικό σχέδιο;
Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο όπου θα συζητήσουν για το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα
Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκονται στον Λευκό Οίκο όπου θα συζητήσουν για το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει και με εκπροσώπους του Κατάρ σήμερα, οι οποίοι διαμεσολαβούν για την επικοινωνία με τη Χαμάς.
Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ δήλωσε στο Fox News: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα, ελπίζουμε να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές».
«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία για τις δύο πλευρές, και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις και ίσως να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματιστεί αυτή η σύγκρουση», είπε.
