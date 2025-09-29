Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) πιέζουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, με τους δύο ηγέτες να συναντώνται το απόγευμα της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο.

«Πονοκέφαλος» για Νετανιάχου, καθώς τα ΗΑΕ είναι βασικός πυλώνας των Συμφωνιών του Αβραάμ

Επίσης, τα ΗΑΕ τάσσονται εναντίον κάθε σχεδίου για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει για το θέμα και μίλησε στο Reuters.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πιο σημαντική αραβική χώρα που ομαλοποίησε τις σχέσεις της με το Ισραήλ στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι η προσάρτηση θα έκλεινε την πόρτα σε περαιτέρω ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με σημαντικές αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδονησίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Τα ΗΑΕ έχουν γνωστοποιήσει τη θέση τους στον Νετανιάχου

Η θέση των ΗΑΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα κοινοποιήθηκε στον Νετανιάχου από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, σε συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Τραμπ και Νετανιάχου αναμένεται να συζητήσουν σήμερα για το σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ δήλωσε σήμερα στο Fox News: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα, ελπίζουμε να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές».

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία για τις δύο πλευρές, και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις και ίσως να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματιστεί αυτή η σύγκρουση», είπε.