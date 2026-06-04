Προχωρά το φράγμα Νεοχωρίου και η χρηματοδότηση για νέο Δημαρχείο Δομοκού

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Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός συμμετείχε την Τρίτη 02 Ιουνίου 2026 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, όπου παρουσιάστηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030 και συζητήθηκε η αξιοποίησή του προς εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της περιοχής.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας και ο Δήμαρχος Δομοκού Χαράλαμπος Λιόλιος αναφέρθηκαν σε έργα και δράσεις, που υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ αυτών και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας:

Έργα υποδομών, όπως η ανάπλαση κεντρικής οδού και πλατείας Δομοκού και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του πρώην Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δομοκού.

Έργα πολιτισμού, όπως η αποπεράτωση του Πολιτιστικού Κέντρου Περιβολίου και οι εργασίες αποκατάστασης και προσβασιμότητας περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου Μελιταίας.

Κοινωνικές δράσεις, όπως η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δομοκού και οι νέες δομές παροχής βασικών αγαθών Δήμου Δομοκού.

Έργα αποκατάστασης που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη μετά τον “Ιανό”, τον “Daniel” και άλλα καταστροφικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή του Δομοκού. Ομοίως και στις διαδικασίες αποζημίωσης πληγέντων που δρομολογήθηκαν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και προχωρά η τμηματική καταβολή τους. Αντίστοιχες παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος.

Ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Λιόλιος επεσήμανε ακόμη ότι ο Δήμος Δομοκού είναι ο πρώτος Δήμος της Στερεάς Ελλάδας, που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, και πρόκειται να παραλάβει 4 μηχανήματα έργου την επόμενη περίοδο!

Ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, αποκρινόμενος σε αιτήματα της Δημοτικής Αρχής, Δημοτικών Συμβούλων και φορέων της περιοχής, αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στον προγραμματισμό της Περιφέρειας για:

Χρηματοδότηση του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, για την ανακατασκευή του κτηρίου του πρώην Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων και την αξιοποίησή του ως νέο Δημαρχείο!

Χρηματοδότηση μέρους του έργου αρχικού προϋπολογισμού 1.842.636 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Δήμου Δομοκού.

Κατασκευή δυο κυκλικών κόμβων στο Δομοκό με την εξεύρεση χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους και τομεακά προγράμματα Υπουργείων.

Χρηματοδότηση έργων εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας, μέσω του “ΠΠΑ 2026 – 2030”. Τονίστηκε ιδιαιτέρως ότι θα παρέχεται για πρώτη φορά και η δυνατότητα εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία από τους Δήμους!

Ειδική αναφορά έγινε σε στρατηγικές διεκδικήσεις που συνεχίζονται από κοινού με τη Δημοτική Αρχή για τα εμβληματικά έργα πρωτογενούς τομέα και υδατικής διαχείρισης, όπως τα φράγματα στο Μπουγάζι και το Πουρνάρι, καθώς και τα κλειστά δίκτυα άρδευσης από τη λίμνη Σμοκόβου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, μετά τη συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Σανίδας, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού Ηλίας Καλτσάς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Φθιώτιδας Χρήστος Ταξίδης, από κοινού με τον Δήμαρχο Δομοκού Χαράλαμπο Λιόλιο και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, πραγματοποίησαν αυτοψία στα έργα:

Κατασκευής Υδροδοτικού Φράγματος, Εξωτερικού Υδραγωγείου και Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού στον Δήμο Δομοκού. Η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη το 2024 και η χρηματοδότηση ύψους 16.989.200 ευρώ είναι εξασφαλισμένη από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέλαβε την ωρίμανση του έργου, ολοκλήρωσε τη δημοπράτηση και προχωρά στην υλοποίησή του για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών 17 οικισμών της περιοχής!

Καθαρισμού του ποταμού “Ενιπέα” και ρεμάτων σε άλλα σημεία. Οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα τελευταία χρόνια, όπως και φέτος, από την Π.Ε. Φθιώτιδας.

Αποκατάστασης της γέφυρας Φυλιαδώνας, όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες ενίσχυσης των θεμελίων, όπως και οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος προς την Κοινότητα Φυλιαδώνας.

*πηγή φωτογραφιών: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας