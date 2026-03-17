Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υποδέχθηκε τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής Nicola De Michelis, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027».

Στο πλαίσιο της τεχνικής συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στην Αράχωβα, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας Κωνσταντίνος Λέμας και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής προχώρησαν σε αναλυτική παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».

Ειδική αναφορά πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, όσον αφορά τα ακόλουθα τρία υψηλής σημασίας ζητήματα:

Προσιτή στέγαση (housing). Εξέφρασε εκ νέου την άποψη ότι οι πόροι που δεσμεύει η χώρα από το ΕΣΠΑ 2021-2027, δεν πρέπει να διοχετευτούν σε επιδότηση στέγης στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά σε κίνητρα μετακίνησης νέων εργαζομένων και οικογενειών στην επαρχία.

Προστασία της Πολιτικής Συνοχής και των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο.

Στην επόμενη προγραμματική περίοδο να διοχετευτούν πόροι και σε αθλητικά έργα.

Μετά την τεχνική συνάντηση, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο των Δελφών και παρουσίαση των ακόλουθων έργων που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών».

«Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου Γυμνασίου Δελφών».

«Ανάδειξη δυτικού τμήματος αρχαίας πόλης Δελφών».

«Η επίσκεψη του Nicola De Michelis και η τεχνική συνάντηση, μας έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε με την πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία την ομαλή πορεία υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Αναγνωρίστηκε καταρχάς το επιτυχές κλείσιμο της περιόδου 2014-2020, χωρίς καμία απώλεια πόρων και με όλα τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί, δίχως να επιβαρύνουν τους εθνικούς πόρους.

Σε ό,τι αφορά εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες του νέου ΕΣΠΑ, η πρόοδος είναι αξιοσημείωτη. Οι εντάξεις ανέρχονται ήδη στο 60%. Κανείς, όμως, δεν εφησυχάζει και η συνάντηση εργασίας με τους τελικούς δικαιούχους των έργων ήταν απολύτως χρήσιμη για να επαναλάβουμε εμφατικά ότι πρέπει όλοι να υπερβάλλουμε εαυτούς την επόμενη περίοδο. Οφείλουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να απορροφήσουμε πλήρως και να διοχετεύσουμε ουσιαστικά το ΕΣΠΑ σε ωφέλιμα έργα και δράσεις για τον τόπο μας.

Οφείλουμε να αποδείξουμε ότι η δυναμικότητα και η ικανότητα των φορέων της Περιφέρειας, δεν εξαντλήθηκε στα 200.000.000 ευρώ που διατέθηκαν με τα προηγούμενα προγράμματα. Μπορούμε και πρέπει στον ίδιο χρόνο να αξιοποιήσουμε και τα 426.000.000 ευρώ του νέου ΕΣΠΑ. Και για να τα καταφέρουμε πρέπει όλοι μας να υπερδιπλασιάσουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά μας».