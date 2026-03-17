Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αυτοδιοίκηση 17 Μαρτίου 2026, 12:36

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σημαντικά θέματα που τέθηκαν από τον περιφερειάρχη Φάνη Σπανό αφορούσαν την προστασία της Πολιτικής Συνοχής και των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο, η προσιτή στέγαση.

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υποδέχθηκε τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής Nicola De Michelis, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027».

Στο πλαίσιο της τεχνικής συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στην Αράχωβα, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας Κωνσταντίνος Λέμας και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής προχώρησαν σε αναλυτική παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».

Ειδική αναφορά πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, όσον αφορά τα ακόλουθα τρία υψηλής σημασίας ζητήματα:

  • Προσιτή στέγαση (housing). Εξέφρασε εκ νέου την άποψη ότι οι πόροι που δεσμεύει η χώρα από το ΕΣΠΑ 2021-2027, δεν πρέπει να διοχετευτούν σε επιδότηση στέγης στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά σε κίνητρα μετακίνησης νέων εργαζομένων και οικογενειών στην επαρχία.
  • Προστασία της Πολιτικής Συνοχής και των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο.
  • Στην επόμενη προγραμματική περίοδο να διοχετευτούν πόροι και σε αθλητικά έργα.

Μετά την τεχνική συνάντηση, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο των Δελφών και παρουσίαση των ακόλουθων έργων που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών».
  • «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου Γυμνασίου Δελφών».
  • «Ανάδειξη δυτικού τμήματος αρχαίας πόλης Δελφών».

«Η επίσκεψη του Nicola De Michelis και η τεχνική συνάντηση, μας έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε με την πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία την ομαλή πορεία υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Αναγνωρίστηκε καταρχάς το επιτυχές κλείσιμο της περιόδου 2014-2020, χωρίς καμία απώλεια πόρων και με όλα τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί, δίχως να επιβαρύνουν τους εθνικούς πόρους.

Σε ό,τι αφορά εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες του νέου ΕΣΠΑ, η πρόοδος είναι αξιοσημείωτη. Οι εντάξεις ανέρχονται ήδη στο 60%. Κανείς, όμως, δεν εφησυχάζει και η συνάντηση εργασίας με τους τελικούς δικαιούχους των έργων ήταν απολύτως χρήσιμη για να επαναλάβουμε εμφατικά ότι πρέπει όλοι να υπερβάλλουμε εαυτούς την επόμενη περίοδο. Οφείλουμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να απορροφήσουμε πλήρως και να διοχετεύσουμε ουσιαστικά το ΕΣΠΑ σε ωφέλιμα έργα και δράσεις για τον τόπο μας.

Οφείλουμε να αποδείξουμε ότι η δυναμικότητα και η ικανότητα των φορέων της Περιφέρειας, δεν εξαντλήθηκε στα 200.000.000 ευρώ που διατέθηκαν με τα προηγούμενα προγράμματα. Μπορούμε και πρέπει στον ίδιο χρόνο να αξιοποιήσουμε και τα 426.000.000 ευρώ του νέου ΕΣΠΑ. Και για να τα καταφέρουμε πρέπει όλοι μας να υπερδιπλασιάσουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά μας».

Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

50 εκ. Ευρώ για το 2026 από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας για δράσεις πυροπροστασίας
Πρόληψη 17.03.26

Χρηματοδότηση ύψους 50 εκ. ευρώ, διατίθεται από το ΥΠΕΣ με απόφαση του Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας το 2026.

Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου
Φροντίδα 16.03.26

Προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
Αυτοδιοίκηση 13.03.26

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά
Σημεία αναφοράς 12.03.26

Πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου που στηρίζει τα παραδοσιακά καφενεία στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης.

Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

«Πολιτική απάντηση» ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για το σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και για αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «ευθύνες υπουργών που δεν θα διερευνηθούν ποτέ, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας»

«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ
Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή της
Η 23χρονη επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21 ετών φοιτήτρια Έμμα, το Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

«Θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Κωστής για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας

Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Κικίλιας: Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών – «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας»
«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

