Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Αυτοδιοίκηση 03 Φεβρουαρίου 2026, 14:21

Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»

Ο Φάνης Σπανός επέλεξε τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να καταθέσει θεσμικά και να τεκμηριώσει ενώπιων της ακαδημαϊκής κοινότητας το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός κλήθηκε και συμμετείχε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στην 110η Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, υπό την Προεδρία του Καθηγητή Χαράλαμπο Μπιλλίνη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εκπροσωπώντας και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ο Φάνης Σπανός επαίνεσε γενικότερα το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας για την προσφορά της στα κοινά και ειδικότερα τον Καθηγητή Χαράλαμπο Μπιλλίνη και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ουσιαστική συμβολή τους στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προσθέτει: «Μετά την ομιλία του στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός επέλεξε τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να καταθέσει θεσμικά και να τεκμηριώσει ενώπιων της ακαδημαϊκής κοινότητας το καθολικό και απολύτως δίκαιο αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Επεσήμανε αρχικά την εξαιρετική συνεργασία της Περιφέρειας με τα 3 Πανεπιστήμια που διατηρούν Σχολές στην Στερεά Ελλάδα και υποστηρίζονται έμπρακτα με έργα κατασκευής ή ανακατασκευής φοιτητικών εστιών, όπως επίσης και με δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Έργα και δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10.000.000 ευρώ.

Υπενθύμισε ακολούθως, ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα και ξεκαθάρισε ότι η ίδρυσή του δεν είναι ζήτημα τοπικού ναρκισσισμού ή μόνο συμβολισμού, αλλά ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας και τη δημογραφική θωράκιση!

Τόνισε, όπως είχε κάνει και στη Βουλή, ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η Περιφέρεια των Δελφών και των Θερμοπυλών, που διαθέτει:

  • Την ισχυρότερη βιομηχανική συγκέντρωση της χώρας, στα Οινόφυτα.
  • Το πλουσιότερο ιαματικό δυναμικό στη χώρα.
  • Τον δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της χώρας, την Κωπαΐδα.
  • Τεράστιο δυναμικό στην εκτατική και εντατική κτηνοτροφία.
  • Τον ισχυρότερο πόλο χειμερινού Τουρισμού, τον Παρνασσό.

«Μέιζον ζήτημα για την Περιφέρεια μας είναι η ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, το οποίο -σε συνεργασία και με τα υπάρχοντα- θα συνδέσει τους νέους μας με την καινοτομία και την έρευνα, με όλα αυτά που θα τους βοηθήσουν να μείνουν, να σπουδάσουν και να παράξουν όφελος στον τόπο τους», όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.

Ολοκλήρωσε δε τον χαιρετισμό του στην 110η Σύνοδο «με την.. ευχή -όπως χαρακτηριστικά είπε- στην επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων να καλωσορίσετε το 25ο μέλος αυτής της οικογένειας, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας!»

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/fanis.spanos

