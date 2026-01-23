Ενίσχυση του εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Την απόφαση ένταξης της πράξης «προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» υπέγραψε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, στο πλαίσιο της προτεραιότητας που αφορά τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.

Αντικείμενο της πράξης είναι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του μηχανοκίνητου στόλου της περιφέρειας, με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της στον τομέα της πολιτικής προστασίας. συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια πέντε οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως λεπίδα αποχιονισμού, αλατοδιανομέας, υδραυλικός χορτοκοπτικός βραχίονας, χορτοκοπτική κεφαλή, κεφαλή κλαδέματος και κατασκευή πυρόσβεσης, καθώς και δεκατεσσάρων ημιφορτηγών οχημάτων τύπου pickup με εξάρτηση πυρόσβεσης.

Θωράκιση έναντι φυσικών φαινομένων

Μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιδιώκει τη θωράκισή της απέναντι σε φυσικές καταστροφές, ενισχύοντας δράσεις πρόληψης και άμεσης επέμβασης. μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι καθαρισμοί παρόδιας βλάστησης και η δημιουργία ζωνών προστασίας, η ταχύτερη αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, καθώς και η διασφάλιση της βατότητας του οδικού δικτύου κατά τη χειμερινή περίοδο, μέσω αποχιονισμών.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 2.951.572 ευρώ. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 7.000.000 ευρώ για την προμήθεια εκχιονιστικών, υδροφόρων και μηχανημάτων πολιτικής προστασίας για δήμους της στερεάς Ελλάδας.

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας