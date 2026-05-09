Σάββατο 09 Μαϊου 2026
08.05.2026 | 18:49
Ανατίναξαν ATM στα Οινόφυτα – 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες
Επιστροφή στα… κουμπάκια – Η νέα τάση στα κινητά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 09 Μαΐου 2026, 19:39

Επιστροφή στα… κουμπάκια – Η νέα τάση στα κινητά

Αναβιώνει το ενδιαφέρον για κινητά με το κλασικό πληκτρολόγιο – Πώς διαμορφώνεται η niche αγορά των startups

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Εδώ και πολλά χρόνια, η αγορά των smartphones κυριαρχείται από την οθόνη αφής, αρχής γενομένης από το 2007, όταν η Apple λάνσαρε το πρώτο iPhone.

Σήμερα, νεοφευέις επιχειρήσεις όπως η Clicks Technology με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η κινεζικής εταιρείας Unihertz λανσάρουν στην αγορά κινητά με το κλασικό πληκτρολόγιο.

Οι «πιστοί» των Blackberry

Η απομάκρυνση από τα πληκτρολόγια με κουμπιά, που κάποτε φαινόταν οριστική, συναντά σήμερα αντιστάσεις από αρκετούς θαυμαστές του προηγούμενου τύπου κινητών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Blackberry, η όπου είχε γίνει γνωστή για τα τηλέφωνα με πληκτρολόγιο. Το 2016 σταμάτησε την παραγωγή υλικού, ενώ το 2022 διέκοψε τις υπηρεσίες λογισμικού της.

Όμως τον τελευταίο λόγο φαίνεται πως έχουν οι «πιστοί» αγοραστές των μικρών τετράγωνων κινητών της, όπως φαίνεται από το subreddit r/Blackberry, που αριθμεί 25.000 μέλη.

Εκεί, οι λάτρεις της μάρκας ανταλλάσουν tips και μοιράζονται τη νοσταλγία τους για τα εν λόγω κινητά.

Μόδα είναι και θα φύγει;

Το ανανεωμένο αυτό ενδιαφέρον αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο μοτίβο, θεωρεί ο Jung Younbo, καθηγητής επικοινωνίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang στη Σιγκαπούρη.

«Έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε τα smartphones μας ως ένα είδος μέσου για να εκφραστούμε», δήλωσε ο Younbo στο CNBC.

Και καθώς τα κινητά τηλέφωνα ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην καθημερινή ζωή, οι τάσεις που συνδέονται με αυτά μοιάζουν όλο και περισσότερο με τις κυκλικές τάσεις της μόδας, πρόσθεσε ο ίδιος.

Διαφορετικός τρόπος χρήσης

Για ορισμένους χρήστες, η έλξη που ασκεί το old school πληκτρολόγιο στο κινητό σχετίζεται κυρίως με τον έλεγχο επί της συσκευής.

Ο συνιδρυτής και επικεφαλής μάρκετινγκ της Clicks Technology, Jeff Gadway, δήλωσε στο CNBC ότι περίπου το 45% της πελατειακής τους βάσης δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τηλέφωνο με φυσικό πληκτρολόγιο.

«Δεν το βλέπουν αυτό ως ένα παιχνίδι νοσταλγίας, αλλά ως έναν εντελώς νέο τρόπο χρήσης του τηλεφώνου τους που είναι πιο σκόπιμος», δήλωσε στο CNBC.

Ο Gadway της Clicks Technology δήλωσε ότι η συσκευή της εταιρείας δίνει έμφαση στην ανταλλαγή μηνυμάτων και στις βασικές λειτουργίες.

Βασικός της σκοπός είναι να κρατήσει τους χρήστες συγκεντρωμένους στις εργασίες που θέλουν να εκπληρώσουν, χωρίς να παρασύρονται σε άλλες εφαρμογές ή άσχετες με το ζητούμενο εφαρμογές.

Αναβίωση λειτουργιών

Πέρα από τη συμπεριφορά, οι συσκευές αναβιώνουν επίσης λειτουργίες που έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από τα σημερινά smartphones.

Ο Gadway είπε στο CNBC ότι το Clicks προσφέρει πληκτρολόγια σε διάφορες γλώσσες, εναλλάξιμα πίσω καλύμματα, επεκτάσιμη αποθήκευση σε κάρτα μνήμης και φυσική υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, αντί για ασύρματη συνδεσιμότητα.

Πρόκειται φυσικά για χαρακτηριστικά που τα σύγχρονα smartphones έχουν ως επί το πλείστον εγκαταλείψει.

Προσβασιμοτητα

Ορισμένα άτομα με προβλήματα όρασης ή κινητικού ελέγχου βρήκαν πιο εύκολο χρησιμοποιούν πληκτρολόγιο παρά οθόνες αφής, ανέφερε στο CNBC ο Gadway.

Τα κινητά με πληκτρολόγια μπορεί να φανούν εκλυστικά και σε όσους κάνουν συχνά λάθη στην οθόνη αφής, δήλωσε ο Younbo του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang.

Niche αγορά – Μεγάλος ανταγωνισμος

Όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον τόσο εντείνεται και ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη αγορά.

Εταιρείες όπως η Zinwa Technologies και η iKKO κυκλοφορούν φέτος τα δικά τους smartphones με πληκτρολόγιο, μαζί με τις προαναφερθείσες Clicks και Unihertz.

Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον για τα τηλέφωνα με το κλασικό πληκτρολόγιο είναι ιδιαιτέρως ισχυρό.

Είναι ενδεικτικό ότι η καμπάνια Kickstarter της Unihertz για τη δεύτερη έκδοση του τηλεφώνου Titan προσέλκυσε πάνω από 8.200 υποστηρικτές και συγκέντρωσε περισσότερα από 4,8 εκατ. δολάρια μέχρι τις 8 Μαΐου, και μάλιστα πριν από την ημερομηνία λήξης της καμπάνιας στις 13 Μαΐου.

Προκλήσεις λόγω ΑΙ

Εν τω μεταξύ, ο τομέας αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την παραγωγή των εν λόγω old school κινητών.

Η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχει περιορίσει την προσφορά μνήμης, αυξάνοντας το κόστος των εξαρτημάτων, σημειώνει το CNBC.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Unihertz να αυξήσει την τιμή του Titan 2, επικαλούμενη το υψηλότερο κόστος μνήμης.

Η Clicks δήλωσε ότι σχεδιάζει να διατηρήσει σταθερή την τιμή της και να απορροφήσει την πίεση.

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
