Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν γίνει ιδιαίτερα σύνθετες τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία. Η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί προτεραιότητα λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων.

Σε αυτή την κατεύθυνση ανακοινώθηκε μια νέα λειτουργία ανίχνευσης κλωνοποιημένων φωνών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

AI Voice Cloning Detection

Συγκεκριμένα, η Honor ανακοίνωσε πως το «Magic8 Pro» θα κυκλοφορήσει μέσω ενημέρωσης λογισμικού, στα τέλη Δεκεμβρίου (2025), ένα εργαλείο που θα είναι σε θέση να ανιχνεύει απάτες που χρησιμοποιούν κλωνοποιημένες φωνές.

Η λειτουργία AI Voice Cloning Detection αναλύει τα φωνητικά μοτίβα κατά τη διάρκεια των κλήσεων για να εντοπίσει ήχους που συνήθως συνδέονται με την ομιλία που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη. Όταν το σύστημα εντοπίζει πιθανούς κινδύνους, ειδοποιεί τους χρήστες με μια προειδοποίηση στην οθόνη, επιτρέποντάς τους να ενεργήσουν με μεγαλύτερη προσοχή πριν συνεχίσουν τη συνομιλία ή μοιραστούν ευαίσθητες πληροφορίες.

Αυτή η νέα δυνατότητα συμπληρώνει την τρέχουσα λειτουργία AI Deepfake Detection του «Magic8 Pro», η οποία επικεντρώνεται στην αναγνώριση παραποιημένων εικόνων κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων.

AI Scam Number Detection

Η HONOR έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι η αναβαθμισμένη λειτουργία ανίχνευσης deepfake μπορεί πλέον να παρακολουθεί έως και οκτώ συμμετέχοντες ταυτόχρονα, προσφέροντας ευρύτερη προστασία για ομαδικές βιντεοκλήσεις, όπου τα ψηφιακά παραποιημένα πρόσωπα μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Πέρα από την ανάλυση φωνής, το «Magic8 Pro» θα διαθέτει επίσης την τεχνολογία AI Scam Number Detection, η οποία θα ελέγχει εισερχόμενες κλήσεις που παραπέμπουν σε απάτες. Εάν το σύστημα επισημάνει έναν αριθμό ως ύποπτο, οι χρήστες λαμβάνουν μια προειδοποίηση πριν απαντήσουν, βοηθώντας τους να αποφύγουν το… κακό.