newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 16:00
Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:37
Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οι απάτες χτυπούν και τη δική σας πόρτα – Πώς να προστατευτείτε
Διεθνής Οικονομία 29 Νοεμβρίου 2025 | 18:14

Οι απάτες χτυπούν και τη δική σας πόρτα – Πώς να προστατευτείτε

Οι απάτες δεν είναι πλέον μεμονωμένα περιστατικά από μοναχικούς απατεώνες που στοχεύουν «σημαντικά» άτομα, εξηγεί η παγκόσμια εταιρία ψηφιακής ασφάλειας ESET

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Αν πιστεύετε ότι δεν είστε αρκετά «ελκυστικός» στόχος για τους κυβερνοεγκληματίες – γιατί είστε απλός άνθρωπος, δεν έχετε πολλά χρήματα στην τράπεζα και οι διαδικτυακές σας δραστηριότητες είναι συνηθισμένες, κάντε στον εαυτό σας τις ακόλουθες τέσσερις ερωτήσεις: Έχω τουλάχιστον ένα διαδικτυακό λογαριασμό οποιουδήποτε είδους; Έχω όνομα; Ημερομηνία γέννησης; Διεύθυνση κατοικίας; Φυσικά και έχετε! Και όλα αυτά αποτελούν πολύτιμα δεδομένα για τους κυβερνοεγκληματίες.

Σήμερα, οι απάτες δεν είναι πλέον μεμονωμένα περιστατικά από μοναχικούς απατεώνες που στοχεύουν «σημαντικά» άτομα, εξηγεί η παγκόσμια εταιρία ψηφιακής ασφάλειας ESET. Αντίθετα, πρόκειται για μαζικά παραγόμενες, αυτοματοποιημένες και τροφοδοτούμενες από τεχνητή νοημοσύνη απειλές, οι οποίες είναι πάντα παρούσες και, αργά ή γρήγορα, θα φτάσουν στην ψηφιακή μας πόρτα.

Πριν από την ψηφιακή εποχή, το ρητό έλεγε ότι δύο πράγματα ήταν σίγουρα στη ζωή: ο θάνατος και οι φόροι. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και την παγκόσμια εμπειρία των χρηστών, ίσως ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και τις «απάτες» σε αυτή τη λίστα.

Οι απάτες είναι παντού

Οι κάτοικοι των ΗΠΑ αναγνωρίζουν το κυβερνοέγκλημα ως σοβαρή απειλή, ωστόσο δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για τις απάτες που στοχεύουν στα χρήματά τους – μόλις το 37% αναμένει ότι θα πέσει θύμα μέσα στο επόμενο έτος. Αυτό, απέχει πολύ από την αλήθεια.

Συνολικά, οι απάτες αποτελούν μια παγκόσμια απειλή που κόστισε πάνω από 1,03 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2023 – ποσό αντίστοιχο με το συνολικό ΑΕΠ χωρών όπως η Νότια Αφρική, η Σιγκαπούρη ή η Κολομβία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Global Anti-Scam Alliance (GASA), σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός έρχεται αντιμέτωπος με τουλάχιστον μία απόπειρα απάτης κάθε εβδομάδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες, με μέσο όρο 3.520 δολάρια ανά θύμα.

Οι πιο δαπανηρές απάτες που έχουν ως στόχο ιδιώτες, όπως καταγγέλθηκαν στο FBI το 2024:

Απάτες επενδύσεων: 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια
Απάτες τεχνικής υποστήριξης: 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια
Παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων: 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια
Απάτες μη πληρωμής/μη παράδοσης: 0,8 δισεκατομμύρια δολάρια
Απάτες εμπιστοσύνης/ρομαντικές απάτες: 0,7 δισεκατομμύρια δολάρια

Αληθινές ιστορίες

Αυτό που παρατηρούν οι ερευνητές της ESET δεν είναι μόνο ο τεράστιος όγκος από απάτες, αλλά και η αυξημένη πολυπλοκότητα και η ολοένα μεγαλύτερη φαινομενική αξιοπιστία τους. Οι απατεώνες διαθέτουν πλέον εργαλεία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που τους επιτρέπουν να δημιουργούν εξελιγμένες απάτες με λιγότερη προσπάθεια από ποτέ.

Για παράδειγμα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, η τηλεμετρία της ESET εντόπισε πλήθος διαφημίσεων απάτης, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με το όνομα Nomani — ένα λογοπαίγνιο που παραπέμπει στο no money («χωρίς χρήματα»). Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και deepfakes με διάσημες προσωπικότητες όπως ο Joe Rogan και ο Elon Musk, αυτές οι διαφημίσεις προωθούσαν «μυστικές» επενδυτικές ευκαιρίες, θαυματουργά συμπληρώματα διατροφής, καθώς και υποτιθέμενη νομική βοήθεια. Όπως μαρτυρά όμως και το ίδιο το όνομα, όσοι παρασύρθηκαν σε αυτές τις απάτες κατέληξαν χωρίς χρήματα και χωρίς κανένα πραγματικό προϊόν ή υπηρεσία.

Η εκρηκτική αύξηση των απατών και η διαθεσιμότητα υποστηρικτικών πόρων που προσφέρονται ως υπηρεσίες στον υπόκοσμο επιβεβαιώνονται επίσης από εργαλεία όπως το Telekopye — ένα bot στο Telegram που εντόπισε η ESET.

Το Telekopye διατίθεται στη μαύρη αγορά έναντι αμοιβής και επιτρέπει στους πελάτες του, δηλαδή τους απατεώνες, να δημιουργούν εύκολα τις δικές τους εκστρατείες απάτης. Οι δυνατότητές του κυμαίνονται από πλήρως αυτοματοποιημένες ιστοσελίδες phishing έως ολόκληρες καμπάνιες spam email.

Ακόμη κι αν ανήκετε στο 67% των ανθρώπων που δηλώνουν βέβαιοι για την ικανότητά τους να εντοπίζουν απάτες, να θυμάστε ότι ορισμένες σύγχρονες πρακτικές μπορούν να ξεπερνούν κατά πολύ τις απλές απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος ή τις διαφημίσεις που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόσφατα, ερευνητές της ESET αποκάλυψαν ένα νέο, πολυεπίπεδο σενάριο επίθεσης, στο οποίο κυβερνοεγκληματίες συνδυάζουν διάφορες τακτικές απάτης για να υποδυθούν τραπεζικούς υπαλλήλους που δήθεν προστατεύουν τους πελάτες από κυβερνοεπιθέσεις. Ο πραγματικός τους στόχος, ωστόσο, είναι να αδειάσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων θυμάτων.

Το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει ψεύτικες ιστορίες, επιθέσεις phishing, απάτη τεχνικής υποστήριξης και μια κακόβουλη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία κλέβει δεδομένα NFC (near-field communications) που χρησιμοποιούνται για ανέπαφες πληρωμές.

Παρότι μπορεί να φαίνεται ότι η εμβέλεια αυτού του πολύπλοκου σεναρίου είναι περιορισμένη, οι κυβερνοεγκληματίες έχουν ήδη αρχίσει να το δοκιμάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν βρει τρόπους να εξαπατούν μαζικά τους ανθρώπους.

Πώς να προστατευτείτε

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των καταγγελιών, το ποσοστό επιτυχίας των οικονομικών απατών παραμένει ανησυχητικά υψηλό (37% στις ΗΠΑ και 35% στο Ηνωμένο Βασίλειο). Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η πρόληψη των κινδύνων πρέπει να αποτελέσουν δεύτερη φύση.

Ας επισημάνουμε τα βασικά:

Επαληθεύστε πριν εμπιστευτείτε – Κανόνας αριθ. 1: επαληθεύετε πάντα την ταυτότητα και το αίτημα ή την προσφορά οποιουδήποτε επικοινωνεί μαζί σας απροσδόκητα — ειδικά αν ζητά χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.

Εκπαιδεύστε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας – Μάθετε να αναγνωρίζετε τις πιο συνηθισμένες απάτες και ενθαρρύνετε τα μέλη της οικογένειάς σας να συζητούν τυχόν ύποπτα περιστατικά που συναντούν, ώστε να τα αντιμετωπίζετε μαζί.

Προστατέψτε τους λογαριασμούς σας – Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί της οικογένειάς σας διαθέτουν ισχυρούς, μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης. Ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων (2FA) όπου είναι δυνατόν.

Μείνετε ενημερωμένοι – Διατηρείτε το λογισμικό σας — συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων κυβερνοασφάλειας — πάντα ενημερωμένο. Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε και το δρομολογητή σας.

Προστασία για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επειδή χειρίζονται προσωπικά και οικονομικά δεδομένα που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ατόμων, αλλά δεν διαθέτουν τους πόρους για να προσλάβουν επαγγελματίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, τα μικρά γραφεία ή γραφεία στο σπίτι (SOHO) αποτελούν ακόμη πιο ελκυστικούς στόχους για τους απατεώνες σε σύγκριση με τα άτομα και τα νοικοκυριά.

Συχνά, οι διαχειριστές των SOHO δεν κατανοούν καν τις πιθανές απειλές. Ακόμη και όσοι τις αντιλαμβάνονται, συνήθως δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να τις αντιμετωπίσουν — κυρίως λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού.

Για παράδειγμα, το 41% των πολύ μικρών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (δηλαδή εκείνων με 1 έως 9 υπαλλήλους) υπέστησαν παραβίαση δεδομένων ή κυβερνοεπίθεση το 2024.

Το ένα τρίτο αυτών των περιστατικών ήταν επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing). Παρ’ όλα αυτά, περισσότερο από το 30% των επιχειρήσεων αυτών εξακολουθούσε να θεωρεί την κυβερνοασφάλεια χαμηλή προτεραιότητα.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Tεχνητή νοημοσύνη
Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;

Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται
Στεγαστική κρίση 29.11.25

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία - Ποιες αλλαγές έρχονται

Συνολική παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση σχεδιάζει η Κομισιόν - Η κατεύθυνση προς την οποία αναμένεται να κινηθεί η ΕΕ σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Βόλεϊ 29.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ
Wide Wide Sea 29.11.25

Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ

Ο Χάμπτον Σάιντς ανασυνθέτει το τελευταίο ταξίδι του Τζέιμς Κουκ: μια αποστολή που ξεκίνησε ως επιστημονική εξερεύνηση, εκτροχιάστηκε στη Χαβάη και γέννησε μύθους που επιμένουν μέχρι σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
LIVE: Έβερτον – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Έβερτον – Νιουκάστλ

LIVE: Έβερτον – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Νιουκάστλ για τη 13η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Κηφισιά – Πανσερραϊκός

LIVE: Κηφισιά – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Πανσερραϊκός για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ

LIVE: Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ για τη 12η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Απόπειρα ληστείας από δύο 18χρονους σε μέλη της ίδιας συμμορίας – Τους χρωστούσαν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών
Χαλάνδρι 29.11.25

Απόπειρα ληστείας από δύο 18χρονους σε μέλη της ίδιας συμμορίας - Τους χρωστούσαν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών

Οι δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι και με την απειλή όπλου έδεσαν με χειροπέδες μια γυναίκα και απαιτούσαν την παράδοση χρηματικού ποσού

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΑΕΛ Novibet για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο
Λόγος & Τέχνη 29.11.25

Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο

Το βιβλίο «Ταξίδι της Συνείδησης προς το Υπερβατικό» του θεολόγου και συγγραφέα Δρ Βασίλη Αδραχτά είναι ένας διάλογος μεταξύ Νίκου Καζαντζάκη και Σρι Ωρομπίντο μέσα από το εικαστικό έργο της Art of Life Collective.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάνω από 70.000 νεκροί στη Γάζα κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ – Εκατοντάδες μετά την εκεχειρία
Παλαιστίνη 29.11.25

Πάνω από 70.000 νεκροί στη Γάζα κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ – Εκατοντάδες μετά την εκεχειρία

Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις σε απάντηση σε αυτό που αποκαλεί παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ από τα ερείπια ανασύρονται πτώματα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι

LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κάλιαρι για τη 13η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με νέα πρόσωπα η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης: Με νέα πρόσωπα η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ

Η αρχική 11άδα που επέλεξε ο προπονητής του Άρη για το ματς με την ΑΕΛ. Ρόουζ, Μορουτσάν, Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας ξεκινούν στο βασικό σχήμα της αναμέτρησης της 12ης αγωνιστικής (29/11, 19.30) .

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο