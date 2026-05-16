newspaper
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 17:58
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του «Ελ. Βενιζέλος»
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ψεύτικες αγγελίες εργασίας: Πόσο πιθανό είναι να πέσεις θύμα απάτης στην Ευρώπη;
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 19:20

Ψεύτικες αγγελίες εργασίας: Πόσο πιθανό είναι να πέσεις θύμα απάτης στην Ευρώπη;

Σύμφωνα με νέα έρευνα τα μέλη της Gen Z στην Ευρώπη πέφτουν θύματα ψεύτικων αγγελιών για θέσεις εργασίας που «φαίνονται πολύ καλές για να τις αφήσουν να περάσουν»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι ψεύτικες αγγελίες εργασίας έχουν εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη, με νέες περιπτώσεις να αναφέρονται τακτικά σε ολόκληρη την ήπειρο.

Τα τελευταία χρόνια, η Europol και οι εθνικές κυβερνήσεις προτρέπουν όσους αναζητούν εργασία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, εν μέσω μιας απότομης αύξησης των προσπαθειών απάτης, κυρίως σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes καθιστούν τις απειλές ακόμη πιο δύσκολες να εντοπιστούν, το LinkedIn διερεύνησε το ζήτημα και διαπίστωσε ότι σχεδόν ένας στους τρεις υπεύθυνους προσλήψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία υπέστη κλοπή ταυτότητας με σκοπό την αποπλάνηση πιθανών υποψηφίων.

Η έρευνα διεξήχθη σε συνολικά 4.000 άτομα και κοινοποιήθηκε στο Europe in Motion. 

Πώς διεξάγουν τις απάτες τους οι ψεύτικοι υπεύθυνοι προσλήψεων;

Η κύρια τακτική που χρησιμοποιούν οι απατεώνες είναι να ζητούν από τα θύματα να πληρώσουν προκαταβολικά έξοδα — ειδικά για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό που δεν υπάρχουν.

Οι δικαιολογίες ποικίλλουν, από ελέγχους ιστορικού έως τέλη αίτησης βίζας και έξοδα εκπαίδευσης και ένταξης, καθώς και εξοπλισμό όπως τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές.

Περίπου το 43% των νέων της Gen Z που αναζητούν εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι παραλίγο να πέσουν θύματα απάτης σε γενικές γραμμές, ενώ το 31% ισχυρίστηκε ότι πράγματι έπεσε θύμα απάτης.

Τα ποσοστά είναι ελαφρώς χαμηλότερα αλλά εξακολουθούν να είναι σημαντικά στη Γερμανία, με περίπου έναν στους τρεις υποψηφίους της Γενιάς Ζ να δηλώνει ότι παραλίγο να πέσει θύμα απάτης.

Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι;

Οι ανησυχίες για την έλλειψη θέσεων εργασίας αυξάνουν ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο.

Παρόλο που οι νέοι υποψήφιοι διαθέτουν συχνά ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες, πολλοί εξακολουθούν να παραβλέπουν τα προειδοποιητικά σημάδια λόγω του φόβου να χάσουν την ευκαιρία και του υψηλού κόστους διαβίωσης, με αποτέλεσμα η Gen Z να είναι 3,7 φορές πιο πιθανό να πέσει θύμα απάτης σε σύγκριση με τη Γενιά Χ, σύμφωνα με την έρευνα του LinkedIn.

Αυτό συνάδει επίσης με άλλες εκθέσεις που υποδεικνύουν ότι οι νέοι αποτελούν την «αγαπημένη» ομάδα για εκμετάλλευση.

«Σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούμε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον προσλήψεων, με μείωση των προσλήψεων σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό μπορεί να κάνει τους αναζητούντες εργασία πιο ευάλωτους», δηλώνει στο Europe in Motion ο Oscar Rodriguez, Αντιπρόεδρος Προϊόντων Εμπιστοσύνης στο LinkedIn.

«Η επείγουσα ανάγκη μπορεί να οδηγήσει τους αναζητούντες εργασία να παραβλέψουν κάποια από τα συνηθισμένα προειδοποιητικά σημάδια, και γι’ αυτό επενδύουμε σε εργαλεία και μέτρα προστασίας που βοηθούν τα μέλη να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την αξιοπιστία, και προσθέτουμε βήματα για να ενθαρρύνουμε τα μέλη να κάνουν μια παύση και να σκεφτούν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας.»

Ποια προειδοποιητικά σημάδια πρέπει να προσέχετε;

Πέρα από τυχόν προκαταβολές ή έλλειψη επαρκούς πλαισίου κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι υποψήφιοι πρέπει να προσέχουν τους υπεύθυνους προσλήψεων που ζητούν ευαίσθητες πληροφορίες νωρίς στη διαδικασία επιλογής και σας πιέζουν υπερβολικά να λάβετε μια απόφαση.

Πάνω απ’ όλα, είναι ζωτικής σημασίας να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της εταιρείας για να ελέγξετε τη νομιμότητά της, καθώς και την ύπαρξη της πραγματικής κενής θέσης και του υπεύθυνου προσλήψεων, πριν προχωρήσετε στο στάδιο της αίτησης.

Στην έρευνά του, το LinkedIn διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί υπεύθυνοι προσλήψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία δέχτηκαν προληπτικά επικοινωνία από άτομα που αναζητούσαν εργασία για να επαληθεύσουν αν μια θέση ήταν γνήσια.

Η συντριπτική πλειοψηφία των υπεύθυνων προσλήψεων (67%) παραδέχεται, ωστόσο, ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης έχει γίνει πιο δύσκολη.

Γι’ αυτό «πολλοί είναι επίσης πιο διαφανείς σχετικά με τη θέση εργασίας, την εταιρεία και τη διαδικασία από την αρχή», λέει ο Rodriguez, επειδή γνωρίζουν ότι οι υποψήφιοι εξετάζουν τις προσφορές εργασίας πιο προσεκτικά.

Πού διατρέχουν οι άνθρωποι τον μεγαλύτερο κίνδυνο και ποια είναι η οικονομική επίπτωση;

Μια άλλη μελέτη, από την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Revolut, ανέλυσε την κλίμακα των απάτων εργασίας σε σχέση με όλες τις απάτες που αναφέρθηκαν στην εταιρεία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Αν και το ποσοστό δεν είναι τόσο υψηλό όσο για άλλους τύπους απάτης, όπως εκείνες που σχετίζονται με αγορές ή επενδύσεις, οι ψεύτικες αιτήσεις εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο.

Η Ρουμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση, με σχεδόν το ένα πέμπτο όλων των απάτων, ακολουθούμενη από την Ισπανία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (8%), ενώ η πλειονότητα των χωρών κυμαίνεται γύρω στο 4% ή 5%.

Ωστόσο, ο οικονομικός αντίκτυπος σε σχέση με όλες τις απάτες είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι θα μπορούσε να υποδηλώνει ο καθαρός αριθμός των περιπτώσεων, κατά μέσο όρο 10% σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Στις χειρότερες περιπτώσεις, οι απάτες που αφορούν προσφορές εργασίας αντιπροσωπεύουν το 20% όλων των οικονομικών απωλειών που σχετίζονται με απάτες στην Πορτογαλία, το 19% στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 18% στην Ιταλία και το 16% τόσο στη Γερμανία όσο και στη Ρουμανία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Κόσμος
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

inWellness
inTown
Stream newspaper
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 15.05.26

Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη

Ίσως νομίζετε ότι καταλαβαίνετε πότε κάποιος προσπαθεί να σας εξαπατήσει, αλλά υπάρχει ένα έξυπνο τέχνασμα που λίγοι γνωρίζουν – ένα τέχνασμα που έχει ξεφύγει τόσο από την AI όσο και από τους ανθρώπους

Σύνταξη
Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Σύνταξη
GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
GLP-1 14.05.26

Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Νατάσα Σινιώρη
Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Ημέρα μηδέν 13.05.26

Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Ελλάδα 16.05.26

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Σύνταξη
Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Κόσμος 16.05.26

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Σύνταξη
EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Οικονομία 16.05.26

Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ της ΕΕ και τα ανοιχτά μέτωπα - Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν

Προϋπολογισμός - μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ διαπραγματεύεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, αλλά σχεδόν κανείς δεν συμφωνεί για το πώς θα δαπανηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές στους δρόμους
«Make England Great Again» 16.05.26

Πανικός στους δρόμους του Λονδίνου με πάνω από 80.000 διαδηλωτές από δύο αντίπαλες πορείες στους δρόμους

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Σύνταξη
Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
Εξελίξεις 16.05.26 Upd: 20:01

Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου - Η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο λόγος που ο βουλευτής Χανιών βρέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα με το ερώτημα της διαγραφής και από το κόμμα.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Champions League 16.05.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Σύνταξη
Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out

Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

Σύνταξη
Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)
Μπάσκετ 16.05.26

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Ελλάδα 16.05.26

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Για την ιστορία 16.05.26

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies