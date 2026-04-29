Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος

Μια εγκληματική συμμορία, η οποία θεωρείτο ύποπτη για τη λειτουργία ενός δικτύου επενδυτικής απάτης που χρησιμοποιούσε τηλεφωνικά κέντρα που ήταν εγκατεστημένα στην Αλβανία, εξαρθρώθηκε, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της πανευρωπαϊκής αστυνομικής αρχής Europol.

Η Europol ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση, η οποία έγινε με τη συνεργασία των αλβανικών και αυστριακών αρχών δεδομένου ότι πολλά θύματα διέμεναν στη Βιέννη, κατέληξε στη σύλληψη 10 ατόμων και στην κατάσχεση περίπου 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Τα τηλεφωνικά κέντρα

Τα θύματα αρχικά εξαπατούντο μέσω διαφημίσεων για επενδύσεις που αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο ιντερνέτ. Τα τηλεφωνικά κέντρα που ήταν εγκατεστημένα στα Τίρανα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για την παροχή συμβουλών μέσω τηλεφώνου από άτομα που προσποιούνταν ότι ήταν αυθεντικοί σύμβουλοι επενδύσεων.

Μιλούσαν και ελληνικά

«Οι τηλεφωνητές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων με την κάθε ομάδα να εξειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα στοχεύοντας διάφορες χώρες. Οι γλώσσες στις οποίες μιλούσαν ήταν Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά ,Ελληνικά και Ισπανικά» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Europol.

«Ως συνήθως οι επενδυτικές απάτες, και η γνώση της γλώσσας χρησιμοποιούνταν για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν αυτό το στοιχείο για να εξαπατήσουν τα θύματα τους παρουσιάζοντας ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες και πείθοντας τα να μεταφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά» προστίθεται στην ανακοίνωση της Europol.

Επαγγελματική οργάνωση

Το εγκληματικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να διαχειριζόταν πολλά call centers στα Τίρανα, εκτιμάται ότι προκάλεσε οικονομική ζημία που ανέρχεται τουλάχιστον σε 50 εκατ. ευρώ. Τα call centers ήταν επαγγελματικά οργανωμένα και δομημένα, θυμίζοντας νόμιμες επιχειρήσεις, με σαφή κατανομή ρόλων.

Σημειώνεται ότι η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από τις αυστριακές αρχές λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων που εντοπίστηκαν στη Βιέννη τον Ιούνιο του 2023. Τον Απρίλιο του 2024, οι αυστριακές αρχές, μέσω της Europol, απηύθυναν αίτημα προς τις αλβανικές αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με μία διεύθυνση IP, η οποία φαινόταν να χρησιμοποιείται από τους δράστες που βρίσκονταν σε αλβανικό έδαφος. Κατόπιν του αιτήματος, οι αλβανικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα.

Οι έρευνες

Με τη στήριξη της Eurojust συγκροτήθηκε κοινή ερευνητική ομάδα, η οποία οδήγησε σε συντονισμένη επιχείρηση στις 17 Απριλίου 2026. Οι έφοδοι που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα ατόμων στα Τίρανα, ενώ οι έρευνες σε τρία call centers και εννέα ιδιωτικές κατοικίες οδήγησαν στην κατάσχεση 891.735 ευρώ σε μετρητά, 443 υπολογιστών, 238 κινητών τηλεφώνων, 6 φορητών υπολογιστών και καθώς και διαφόρων αποθηκευτικών μέσων.

Θύματα της συγκεκριμένης απάτης εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και τη Βρετανία. Η αποξήλωση της υποδομής πληροφορικής και η ανάλυση των κατασχεθέντων δεδομένων αναμένεται να αποκαλύψουν περαιτέρω στοιχεία για τη λειτουργία του εγκληματικού δικτύου.